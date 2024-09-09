https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/internetten-izleyerek-ameliyat-yaptigi-iddia-edildi-hasta-cocuk-hayatini-kaybetti-1087812304.html
İnternetten izleyerek ameliyat yaptığı iddia edildi: Hasta çocuk hayatını kaybetti
İnternetten izleyerek ameliyat yaptığı iddia edildi: Hasta çocuk hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Hindistan'ın Bihar eyaletinde YouTube'dan izlediği videodan yardım alarak safra kesesi ameliyatı yaptığı ileri sürülen doktorun 15 yaşındaki çocuğun ölümüne... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T11:24+0300
2024-09-09T11:24+0300
2024-09-09T11:24+0300
dünya
hindistan
ameliyat
doktor
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NDTV'nin haberine göre, Bihar'da safra kesesi ameliyatının ardından hayatını kaybeden çocuğun ailesi, olaya ilişkin açıklamada bulundu.'İnternetten baktı' iddiasıAilesi, istifra ve karın ağrısı semptomlarıyla hastaneye kaldırılan çocuğun, doktor tarafından "YouTube videosu" yardımıyla ameliyat edildiğini savundu.Ameliyat sırasında kalbi duran çocuğun ambulansla başka hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybettiğini öne süren ailesi, evlatlarının ölümüne "sahte doktorun" yol açtığını iddia etti.Ailesi, doktorun çocuklarını hastanede bırakarak kaçtığını ileri sürdü.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/uzman-doktor-cok-tehlikeli-diyerek-uyarida-bulundu-maalesef-anneden-cocuga-geciyor-1087679185.html
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hindistan, ameliyat, doktor
hindistan, ameliyat, doktor
İnternetten izleyerek ameliyat yaptığı iddia edildi: Hasta çocuk hayatını kaybetti
Hindistan'ın Bihar eyaletinde YouTube'dan izlediği videodan yardım alarak safra kesesi ameliyatı yaptığı ileri sürülen doktorun 15 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olduğu iddia edildi.
NDTV'nin haberine göre, Bihar'da safra kesesi ameliyatının ardından hayatını kaybeden çocuğun ailesi, olaya ilişkin açıklamada bulundu.
'İnternetten baktı' iddiası
Ailesi, istifra ve karın ağrısı semptomlarıyla hastaneye kaldırılan çocuğun, doktor tarafından "YouTube videosu" yardımıyla ameliyat edildiğini savundu.
Ameliyat sırasında kalbi duran çocuğun ambulansla başka hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybettiğini öne süren ailesi, evlatlarının ölümüne "sahte doktorun" yol açtığını iddia etti.
Ailesi, doktorun çocuklarını hastanede bırakarak kaçtığını ileri sürdü.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.