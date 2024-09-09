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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/rusya-toprak-butunlugunu-sagliyor-bir-yerlesim-birimi-daha-kontrol-altinda--1087824325.html
Rusya toprak bütünlüğünü sağlıyor: Bir yerleşim birimi daha kontrol altında
Rusya toprak bütünlüğünü sağlıyor: Bir yerleşim birimi daha kontrol altında
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşim birimini daha özgürleştirdiği bildirilirken son bir gün içerisinde 2 binden fazla... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T14:47+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimleri aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Memrik yerleşim birimini kontrol altına aldı. Ayrıca sekiz karşı saldırısı başarısız olan Ukrayna ordusu 560 asker ve dört zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametindeki aktif eylemlerine devam ederken Ukrayna ordusunun iki saldırısını püskürttü. Düşman güçler 150 kadar asker kaybetti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’na bağlı birlikler taktik konumunu iyileştirdi. İki karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 620 asker, bir tank ve ABD yapımı M113 dahil üç zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı ve bir karşı saldırıyı engelledi. Ukrayna ordusunun 490 askeri etkisiz hale getirildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve iki karşı saldırıyı püskürttü. Düşman güçlerin kaybı 125 kadar asker oldu.‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun düşman gruplarını bozguna uğratmaya devam ederken 75 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.Rus hava savunma güçleri son bir günde iki adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, dört adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 45 insansız hava aracını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/kursk-sakini-anlatti-ukrayna-evleri-ihalarla-atese-veriyor-1087821416.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna ordusu, özel askeri harekat
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna ordusu, özel askeri harekat

Rusya toprak bütünlüğünü sağlıyor: Bir yerleşim birimi daha kontrol altında

14:47 09.09.2024 (güncellendi: 14:50 09.09.2024)
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinZaporojye bölgesindeki Rus Topçu birliklerinin çalışmaları
Zaporojye bölgesindeki Rus Topçu birliklerinin çalışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2024
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Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşim birimini daha özgürleştirdiği bildirilirken son bir gün içerisinde 2 binden fazla Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimleri aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Memrik yerleşim birimini kontrol altına aldı. Ayrıca sekiz karşı saldırısı başarısız olan Ukrayna ordusu 560 asker ve dört zırhlı savaş aracını kaybetti.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametindeki aktif eylemlerine devam ederken Ukrayna ordusunun iki saldırısını püskürttü. Düşman güçler 150 kadar asker kaybetti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’na bağlı birlikler taktik konumunu iyileştirdi. İki karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 620 asker, bir tank ve ABD yapımı M113 dahil üç zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı ve bir karşı saldırıyı engelledi. Ukrayna ordusunun 490 askeri etkisiz hale getirildi.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve iki karşı saldırıyı püskürttü. Düşman güçlerin kaybı 125 kadar asker oldu.
‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun düşman gruplarını bozguna uğratmaya devam ederken 75 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
Rus hava savunma güçleri son bir günde iki adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, dört adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 45 insansız hava aracını engelledi.
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