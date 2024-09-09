https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/kursk-sakini-anlatti-ukrayna-evleri-ihalarla-atese-veriyor-1087821416.html

Kursk sakini anlattı: Ukrayna, evleri İHA’larla ateşe veriyor

Kursk sakini anlattı: Ukrayna, evleri İHA’larla ateşe veriyor

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Kursk Bölgesi’ndeki Tetkino köyünün sakini, Ukrayna ordusunun insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak, içinde hâlâ sivillerin oturduğu evleri ateşe... 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T13:51+0300

2024-09-09T13:51+0300

2024-09-09T13:54+0300

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sivil

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Kursk Bölgesi’ndeki Tetkino köyü, Ukrayna sınırında yer alıyor ve düzenli olarak Ukrayna ordusu tarafından bombalanıyor ve İHA saldırılarına uğruyor. Kursk Bölgesi Acil Müdahale Merkezi, 14 Ağustos’ta köyün bulunduğu Gluşkovo ilçesini tahliye etme kararını aldı.Tetkino köyü sakini Aleksandr, köylülerinin büyük kısmı gibi bir aydan fazla bir süre önce köyden ayrıldı, ama evinin ve komşularının evlerini kontrol etmek için ara sıra köyünü ziyaret ediyor. Köye ulaşmak için önce arabayla, sonra 20 kilometre kadar yaya, ardından da sandal ile gitmek zorunda olduğunu anlatan Aleksandr şunu dedi:Son ziyaretinde Tetkino'da çektiği bir videoyu gösteren köy sakini, dairesinin bulunduğu yanmış üç katlı binayı, sadece spor salonunun ayakta kaldığı kulübü ve kül olan kültür merkezinde gitar çalan köylüsünü göstererek şunu anlattı:Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı'nın 8 Eylül tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 11 bin 200’den fazla asker ve 87 tank kaybetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurduğunu ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını açıklamıştı. Putin düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağını söylemişti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/belarus-ukrayna-sinirina-takviye-yapti-1087810089.html

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