https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/icisleri-bakani-yerlikaya-12-ilde-duzenlendi-diyerek-duyurdu-gurz-13-operasyonu-ile-33-supheli-1087807666.html
İçişleri Bakanı Yerlikaya '12 ilde düzenlendi' diyerek duyurdu: 'Gürz 13' operasyonu ile 33 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya '12 ilde düzenlendi' diyerek duyurdu: 'Gürz 13' operasyonu ile 33 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 12 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen “Gürz-13” operasyonlarında 33 şüphelinin yakalandığını açıkladı. 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T08:00+0300
2024-09-09T08:00+0300
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre; Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince Antalya, Batman, Gaziantep, Edirne, Elazığ, Erzincan, Hakkari, İstanbul, Mersin, Muğla, Şanlıurfa ve Van olmak üzere 12 ilde BTÖ’ye yönelik “Gürz 13” operasyonları düzenlendi. 33 şüpheli yakalandıDüzenlenen operasyonlar sonucu 33 şüpheli yakalanırken şüphelilerin Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) içerisinde geçmiş tarihlerde faaliyet yürüttükleri, Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) propagandasını yaptıkları, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulundukları, kanunsuz gösterilere katıldıkları, molotofkokteyli ile saldırı ve terör örgütü adına kundaklama eylemi yaptıkları, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/narinin-otopsi-islemi-tamamlandi-bakan-tunctan-aciklama-geldi-kimyasal-biyolojik-ve-patolojik-1087806126.html
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içişleri bakanlığı, son dakika, terörle mücadele
içişleri bakanlığı, son dakika, terörle mücadele
İçişleri Bakanı Yerlikaya '12 ilde düzenlendi' diyerek duyurdu: 'Gürz 13' operasyonu ile 33 şüpheli yakalandı
08:00 09.09.2024 (güncellendi: 08:05 09.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 12 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen “Gürz-13” operasyonlarında 33 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre; Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince Antalya, Batman, Gaziantep, Edirne, Elazığ, Erzincan, Hakkari, İstanbul, Mersin, Muğla, Şanlıurfa ve Van olmak üzere 12 ilde BTÖ’ye yönelik “Gürz 13” operasyonları düzenlendi.
Düzenlenen operasyonlar sonucu 33 şüpheli yakalanırken şüphelilerin Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) içerisinde geçmiş tarihlerde faaliyet yürüttükleri, Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) propagandasını yaptıkları, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulundukları, kanunsuz gösterilere katıldıkları, molotofkokteyli ile saldırı ve terör örgütü adına kundaklama eylemi yaptıkları, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.
Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.