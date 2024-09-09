https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/narinin-otopsi-islemi-tamamlandi-bakan-tunctan-aciklama-geldi-kimyasal-biyolojik-ve-patolojik-1087806126.html
Narin'in otopsi işlemi tamamlandı, Bakan Tunç'tan açıklama geldi: 'Kimyasal, biyolojik ve patolojik inceleme gerekli'
Narin'in otopsi işlemi tamamlandı, Bakan Tunç'tan açıklama geldi: 'Kimyasal, biyolojik ve patolojik inceleme gerekli'
Sputnik Türkiye
21 Ağustos'tan bu yana aranan Narin Güran'ın cansız bedeni dün bulundu. Güran'ın otopsi işlemi tamamlandı. Adalet Bakanı Tunç, "Alınan örneklerden bir kısmı... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T07:00+0300
2024-09-09T07:00+0300
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8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni dün bulundu.Narin'in otopsi işlemi tamamlandıDiyarbakır'da cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın otopsi işlemi tamamlandı.Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.Yürütülen arama çalışmaları sonucu Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemi tamamlandı.Bakan Tunç: Kesin ölüm sebebine ilişkin rapor düzenlenecekAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/erdogandan-narin-aciklamasi-katledenlerin-adalet-onunde-mutlaka-hesap-vermesini-saglayacagiz-1087796485.html
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Narin'in otopsi işlemi tamamlandı, Bakan Tunç'tan açıklama geldi: 'Kimyasal, biyolojik ve patolojik inceleme gerekli'
21 Ağustos'tan bu yana aranan Narin Güran'ın cansız bedeni dün bulundu. Güran'ın otopsi işlemi tamamlandı. Adalet Bakanı Tunç, "Alınan örneklerden bir kısmı Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığınca, bir kısmı ise İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca incelendikten sonra kesin ölüm sebebine ilişkin rapor düzenlenecektir." dedi.
8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni dün bulundu.
Narin'in otopsi işlemi tamamlandı
Diyarbakır'da cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın otopsi işlemi tamamlandı.
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Yürütülen arama çalışmaları sonucu Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemi tamamlandı.
Bakan Tunç: Kesin ölüm sebebine ilişkin rapor düzenlenecek
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Yüreğimizi yakan Narin Güran evladımızın ölümüyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi amacıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda adli tıp uzmanlarınca sabah saat 10.30’da başlayan otopsi işlemi akşam saat 21.40’ta tamamlanmıştır. Uzman adli tıp heyeti tarafından gerçekleştirilen otopsi işleminde, alınan doku örnekleri üzerinde kimyasal, biyolojik, patolojik ve diğer bazı incelemelerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle alınan örneklerden bir kısmı Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığınca, bir kısmı ise İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca incelendikten sonra kesin ölüm sebebine ilişkin rapor düzenlenecektir. Soruşturmanın bu aşamasında gözaltına alınan kişilerin ifade işlemleri devam etmektedir. Her ayrıntı tek tek titizlikle incelenmekte olup, elde edilen deliller doğrultusunda 1 kişi daha gözaltına alınmış, soruşturmada gözaltındaki kişi sayısı 24’e yükselmiştir. Bu acı olayın aydınlatılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması için tüm ayrıntıların üzerine kararlılıkla gidilmektedir. Narin evladımızın ölümüne sebep olan ya da olanlar, adalet önünde hesap vermekten kaçamayacaktır."