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Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisinde önerge: Narin Güran'ın adı yaşatılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisinde önerge: Narin Güran'ın adı yaşatılacak

Sputnik Türkiye

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Toplantısı'nda Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın isminin çocuk kütüphanesi ya da kreşe verilmesi... 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T21:54+0300

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türkiye

narin güran

gaziantep

gaziantep büyükşehir belediyesi

kütüphane

kreş

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Toplantısı 1. birleşimi Başkanvekili Halil Uğur'un başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda Narin Güran'ın isminin yaşatılması için bir önerge sunuldu. Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın isminin çocuk kütüphanesi veya kreşe verilmesi için önerge, MHP Meclis Üyesi Cuma Kaymakçı tarafından verildi. Narin Güran'ın isminin yaşatılması için verilen önergenin gündeme alıp görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

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