https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/yeniden-refah-partisi-lideri-erbakandan-idam-cezasi-aciklamasi-1087835994.html
Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan idam cezası açıklaması
Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan idam cezası açıklaması
Sputnik Türkiye
Narin Güran'ın ölümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan "Burada idam cezasının yeniden gündeme getirilmesi... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T21:14+0300
2024-09-09T21:14+0300
2024-09-09T21:14+0300
idam
idam cezası
fatih erbakan
politika
narin güran
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Aydın temasları sırasında 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili konuştu."Millet olarak başımız sağ olsun. Çok büyük bir acı yaşıyoruz. Bu gibi olayların tekrardan gündeme gelmemesi en büyük dileğimiz" diyen Erbakan bunun için atılması gereken ne adım varsa atılması gerektiğini söyledi.Konuyla ilgili idam cezasını gündeme getirdi ve şu açıklamada bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/cumhurbaskani-erdogan-ordumuz-uzerinden-siyasi-hesap-gorulmesine-izin-vermeyecegiz-1087833035.html
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idam, idam cezası, fatih erbakan, narin güran
idam, idam cezası, fatih erbakan, narin güran
Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan idam cezası açıklaması
Narin Güran'ın ölümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan "Burada idam cezasının yeniden gündeme getirilmesi konuşulmalıdır, tartışılmalıdır" açıklamasında bulundu. Erbakan, neredeyse bir kaç ayda bir böyle bir olayın yaşandığını belirti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Aydın temasları sırasında 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili konuştu.
"Millet olarak başımız sağ olsun. Çok büyük bir acı yaşıyoruz. Bu gibi olayların tekrardan gündeme gelmemesi en büyük dileğimiz" diyen Erbakan bunun için atılması gereken ne adım varsa atılması gerektiğini söyledi.
Konuyla ilgili idam cezasını gündeme getirdi ve şu açıklamada bulundu:
"Bu bir değil, iki değil, üç değil. Her ay neredeyse veya birkaç ayda bir böyle bir olayla karşılaşıyoruz ve millet olarak yüreğimiz yanıyor. Burada idam cezasının yeniden gündeme getirilmesi konuşulmalıdır, tartışılmalıdır. Gerekirse meclisteki partilerin de desteğiyle idam cezasının geri getirilmesi, bu gibi olaylar için geri getirilmesi sağlanmalıdır."