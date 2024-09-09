Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan idam cezası açıklaması

"Bu bir değil, iki değil, üç değil. Her ay neredeyse veya birkaç ayda bir böyle bir olayla karşılaşıyoruz ve millet olarak yüreğimiz yanıyor. Burada idam cezasının yeniden gündeme getirilmesi konuşulmalıdır, tartışılmalıdır. Gerekirse meclisteki partilerin de desteğiyle idam cezasının geri getirilmesi, bu gibi olaylar için geri getirilmesi sağlanmalıdır."