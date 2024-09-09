https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/belarus-ukrayna-sinirina-takviye-yapti-1087810089.html

Belarus, Ukrayna sınırına takviye yaptı

Belarus, Ukrayna sınırına takviye yaptı

Sputnik Türkiye

Belarus Güvenlik Konseyi, Ukrayna sınırında ani saldırı ihtimalini ortadan kaldırma amacıyla koruma ve savunmanın güçlendirildiğini belirtti. 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T09:13+0300

2024-09-09T09:13+0300

2024-09-09T09:16+0300

ukrayna krizi

belarus

belarus güvenlik konseyi

ukrayna

ukrayna ordusu

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güvenlik

koruma

takviye

insansız hava aracı (iha)

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Belarus Güvenlik Konseyi Devlet Sekreteri Aleksandr Volfoviç, Rus ‘Natsionalnaya Oborona’ dergisine verdiği röportajda, “Mevcut duruma doğru ve uygun tepki verebilmek için Belarus’un güneyindeki devlet sınırında koruma ve savunma güçlendirildi. Bunun için sınıra Silahlı Kuvvetler ve diğer askeri oluşumların ek birim ve birlikleri gönderilerek konuşlandırıldı” ifadesini kullandı.Söz konusu birliklerin, ağır askeri teçhizat da dahil ani saldırı ihtimalini azami şekilde bertaraf etmek için muharebe alanlarına yerleştiğini ve savunma hatlarını iyileştirmeye yönelik tedbirleri almakta olduğunu anlatan Volfoviç, “İnsansız hava araçlarına ve sabotaj girişimlerine karşı karmaşık önlem sisteminin etkinliğinin artırılmasına özel önem veriliyor” dedi.Daha önce Volfoviç, Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla Belarus sınırındaki keşif çalışmalarını artırdığını bildirerek, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Ukrayna sınırını güçlendirme emrini verdiğini bildirmişti. Savunma Bakanı Viktor Hrenin, sınıra takviye edilen birliklerin tüm provokasyonlara karşılık vermeye hazır olduğunu açıklamıştı.Belarus lideri Lukaşenko, 9 Ağustos Cuma günü Ukrayna'ya ait yaklaşık 10 İHA'nın Belarus hava sahasına girdiğini açıklamıştı. Belarus hava savunma sistemlerinin devreye girerek İHA'ları yok ettiğini, bunun kışkırtıcı eylem olduğunu belirten Lukaşenko, Ukrayna tarafına hiçbir kışkırtıcı eylemin yanıtsız kalmayacağı mesajını ilettiklerini belirtmişti.

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belarus, belarus güvenlik konseyi, ukrayna, ukrayna ordusu, sınır, güvenlik, koruma, takviye, insansız hava aracı (iha), aleksandr lukaşenko