https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/lukasenko-ukraynadaki-catisma-belarusun-da-sorunu-1087541757.html
Lukaşenko: Ukrayna'daki çatışma Belarus'un da sorunu
Lukaşenko: Ukrayna'daki çatışma Belarus'un da sorunu
Sputnik Türkiye
Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna'daki çatışmanın aynı zamanda Belarus'un da sorunu olduğunu söylerken, meselenin artık Rusya ve Ukrayna arasındaki... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T14:16+0300
2024-09-02T14:16+0300
2024-09-02T14:16+0300
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Ukrayna'daki savaşın aynı zamanda Belarus’un da sorunu olduğuna değinen Devlet Başkanı Lukaşenko, “Ve bu artık Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş değil. Rusya ile ona yardım eden devletler ve en azından NATO devletleri arasında bir savaş var. Dolayısıyla bu korkunç süreçleri durdurmak için çok şey yapmamız gerekiyor” dedi.Belarus lideri, ülkesinin de bu koşullarda çok zor zamanlar geçirdiğine dikkat çektiği konuşmasında, “Bize karşı ekonomik bir savaş başlatıldı. Ben sadece silahlı kuvvetlerin başkomutanı olarak bu askeri gerilimi hissetmemeniz için sizi korumaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.Ülkenin yasadışı yaptırımlar da dahil olmak üzere zor koşullar altında gelişmeye devam ettiğini vurgulayan Lukaşenko, Belarus’un Doğu'da Rusya ve Çin'le birlikte güneyde Afrika ülkeleriyle ilişkilerini kurmayı başardığı gerçeği sayesinde dengeyi sağlayabildiğini ekledi.Belarus'un çevresindeki duruma da değinen Lukaşenko, dünyada liderlik ve en son teknolojilere sahip olmak için çok şiddetli bir mücadele olduğuna vurgu yaparak, ABD'nin bu savaşa dayanamayacağına, dünyanın kendi yasalarına göre gelişeceğine ve sonunda çok kutuplu hale geleceğine inandığını belirttiği sözlerini, “Ve şunu anlıyorlar: eğer çok kutupluluk ortaya çıkarsa, bu onların sonu olacak” diye tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/lukasenko-bazi-bdt-ulkelerini-rusyaya-karsi--tutumu-nedeniyle-kinadi-1087027185.html
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belarus, ukrayna, sınır, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, nato, rusya
belarus, ukrayna, sınır, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, nato, rusya
Lukaşenko: Ukrayna'daki çatışma Belarus'un da sorunu
Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna'daki çatışmanın aynı zamanda Belarus'un da sorunu olduğunu söylerken, meselenin artık Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalarla ilgisi olmadığının altını çizdi.
Ukrayna'daki savaşın aynı zamanda Belarus’un da sorunu olduğuna değinen Devlet Başkanı Lukaşenko, “Ve bu artık Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş değil. Rusya ile ona yardım eden devletler ve en azından NATO devletleri arasında bir savaş var. Dolayısıyla bu korkunç süreçleri durdurmak için çok şey yapmamız gerekiyor” dedi.
Belarus lideri, ülkesinin de bu koşullarda çok zor zamanlar geçirdiğine dikkat çektiği konuşmasında, “Bize karşı ekonomik bir savaş başlatıldı. Ben sadece silahlı kuvvetlerin başkomutanı olarak bu askeri gerilimi hissetmemeniz için sizi korumaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.
Ülkenin yasadışı yaptırımlar da dahil olmak üzere zor koşullar altında gelişmeye devam ettiğini vurgulayan Lukaşenko, Belarus’un Doğu'da Rusya ve Çin'le birlikte güneyde Afrika ülkeleriyle ilişkilerini kurmayı başardığı gerçeği sayesinde dengeyi sağlayabildiğini ekledi.
Belarus'un çevresindeki duruma da değinen Lukaşenko, dünyada liderlik ve en son teknolojilere sahip olmak için çok şiddetli bir mücadele olduğuna vurgu yaparak, ABD'nin bu savaşa dayanamayacağına, dünyanın kendi yasalarına göre gelişeceğine ve sonunda çok kutuplu hale geleceğine inandığını belirttiği sözlerini, “Ve şunu anlıyorlar: eğer çok kutupluluk ortaya çıkarsa, bu onların sonu olacak” diye tamamladı.