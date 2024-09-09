https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/ambulans-kazaya-giderken-kaza-yapti-saglikcilar-olay-yerine-yuruyerek-ulasti-1087815158.html
Ambulans kazaya giderken kaza yaptı, sağlıkçılar olay yerine yürüyerek ulaştı
Ambulans kazaya giderken kaza yaptı, sağlıkçılar olay yerine yürüyerek ulaştı
Sputnik Türkiye
Antalya'da kaza yapan bir motosiklet sürücüsüne müdahale etmek için giden ambulans yolda kaza yapınca, sağlık ekibi olay yerine yürüyerek ulaştı. 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T11:47+0300
2024-09-09T11:47+0300
2024-09-09T11:47+0300
türkiye
antalya
trafik kazası
ambulans
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Antalya Manavgat'ta, Batuhan Eroğlan’ın kullandığı 07 ATS 271 plakalı motosikletin devrilerek sürüklendi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, yaralı için gelen ambulansın olay yerinin yakınında Hastane Caddesinde kaza yapması üzerine ambulanstaki sağlık görevlileri yaya olarak olay yerine geldi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde müdahalede bulunduğu motosiklet sürücüsü, adrese gelen bir başka ambulansla hastaneye kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/nijeryada-yankit-tankeriyle-carpisan-kamyon-kazasinda-olu-sayisi-48e-yukseldi-1087811745.html
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antalya, trafik kazası, ambulans
antalya, trafik kazası, ambulans
Ambulans kazaya giderken kaza yaptı, sağlıkçılar olay yerine yürüyerek ulaştı
Antalya'da kaza yapan bir motosiklet sürücüsüne müdahale etmek için giden ambulans yolda kaza yapınca, sağlık ekibi olay yerine yürüyerek ulaştı.
Antalya Manavgat'ta, Batuhan Eroğlan’ın kullandığı 07 ATS 271 plakalı motosikletin devrilerek sürüklendi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, yaralı için gelen ambulansın olay yerinin yakınında Hastane Caddesinde kaza yapması üzerine ambulanstaki sağlık görevlileri yaya olarak olay yerine geldi.
Sağlık görevlilerinin olay yerinde müdahalede bulunduğu motosiklet sürücüsü, adrese gelen bir başka ambulansla hastaneye kaldırıldı.