https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/ambulans-kazaya-giderken-kaza-yapti-saglikcilar-olay-yerine-yuruyerek-ulasti-1087815158.html

Ambulans kazaya giderken kaza yaptı, sağlıkçılar olay yerine yürüyerek ulaştı

Ambulans kazaya giderken kaza yaptı, sağlıkçılar olay yerine yürüyerek ulaştı

Sputnik Türkiye

Antalya'da kaza yapan bir motosiklet sürücüsüne müdahale etmek için giden ambulans yolda kaza yapınca, sağlık ekibi olay yerine yürüyerek ulaştı. 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T11:47+0300

2024-09-09T11:47+0300

2024-09-09T11:47+0300

türkiye

antalya

trafik kazası

ambulans

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Antalya Manavgat'ta, Batuhan Eroğlan’ın kullandığı 07 ATS 271 plakalı motosikletin devrilerek sürüklendi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, yaralı için gelen ambulansın olay yerinin yakınında Hastane Caddesinde kaza yapması üzerine ambulanstaki sağlık görevlileri yaya olarak olay yerine geldi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde müdahalede bulunduğu motosiklet sürücüsü, adrese gelen bir başka ambulansla hastaneye kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/nijeryada-yankit-tankeriyle-carpisan-kamyon-kazasinda-olu-sayisi-48e-yukseldi-1087811745.html

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antalya, trafik kazası, ambulans