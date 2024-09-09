https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/nijeryada-yankit-tankeriyle-carpisan-kamyon-kazasinda-olu-sayisi-48e-yukseldi-1087811745.html

Nijerya’da yankıt tankeriyle çarpışan kamyon kazasında ölü sayısı 48’e yükseldi

Nijerya’da yankıt tankeriyle çarpışan kamyon kazasında ölü sayısı 48’e yükseldi

Sputnik Türkiye

Nijerya’da dün geç saatlerde meydana gelen kazada yakıt tankeri, yolcu taşıyan kamyonla çarpışmış ve meydana gelen patlamada 30’un üzerinde kişi hayatını... 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T10:20+0300

2024-09-09T10:20+0300

2024-09-09T10:20+0300

dünya

nijerya

petrol tankeri

patlama

kamyon

trafik kazası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087811553_40:0:968:522_1920x0_80_0_0_2a0cabf7ab8cd7f3aa3d2ff725905b99.jpg

Nijerya’nın Nijer eyaletindeki Agaie bölgesinde meydana gelen olayda çok sayıda canlı büyükbaş hayvan kaybının da yaşandığını belirten Nijer Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı’ndan Abdullahi Baba-Arab, kaza mahalinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Yakıt tankerinin çarpıştığı kamyonda çok sayıda yolcu ve büyükbaş hayvan olduğunun altı çizildi.Baba-Arab, ilk etapta 30 kişinin cansız bedeninin tespit edildiğini ancak daha sonra yaptığı açıklamada, yaşanan patlama sırasında yanarak ölen 18 kişinin daha cesedinin bulunduğunu söyledi. Yaşamını yitirenlerin, toplu olarak gömüldüğünü kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/abd-turk-banklarina-rusya-baskisini-artirdi-1087811137.html

nijerya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nijerya, petrol tankeri, patlama, kamyon, trafik kazası