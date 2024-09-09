https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/nijeryada-yankit-tankeriyle-carpisan-kamyon-kazasinda-olu-sayisi-48e-yukseldi-1087811745.html
Nijerya’da yankıt tankeriyle çarpışan kamyon kazasında ölü sayısı 48’e yükseldi
Nijerya’da yankıt tankeriyle çarpışan kamyon kazasında ölü sayısı 48’e yükseldi
Sputnik Türkiye
Nijerya’da dün geç saatlerde meydana gelen kazada yakıt tankeri, yolcu taşıyan kamyonla çarpışmış ve meydana gelen patlamada 30’un üzerinde kişi hayatını... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T10:20+0300
2024-09-09T10:20+0300
2024-09-09T10:20+0300
dünya
nijerya
petrol tankeri
patlama
kamyon
trafik kazası
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Nijerya’nın Nijer eyaletindeki Agaie bölgesinde meydana gelen olayda çok sayıda canlı büyükbaş hayvan kaybının da yaşandığını belirten Nijer Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı’ndan Abdullahi Baba-Arab, kaza mahalinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Yakıt tankerinin çarpıştığı kamyonda çok sayıda yolcu ve büyükbaş hayvan olduğunun altı çizildi.Baba-Arab, ilk etapta 30 kişinin cansız bedeninin tespit edildiğini ancak daha sonra yaptığı açıklamada, yaşanan patlama sırasında yanarak ölen 18 kişinin daha cesedinin bulunduğunu söyledi. Yaşamını yitirenlerin, toplu olarak gömüldüğünü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/abd-turk-banklarina-rusya-baskisini-artirdi-1087811137.html
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nijerya, petrol tankeri, patlama, kamyon, trafik kazası
nijerya, petrol tankeri, patlama, kamyon, trafik kazası
Nijerya’da yankıt tankeriyle çarpışan kamyon kazasında ölü sayısı 48’e yükseldi
Nijerya’da dün geç saatlerde meydana gelen kazada yakıt tankeri, yolcu taşıyan kamyonla çarpışmış ve meydana gelen patlamada 30’un üzerinde kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer ölü sayısının 48’e yükseldiğini duyurdu.
Nijerya’nın Nijer eyaletindeki Agaie bölgesinde meydana gelen olayda çok sayıda canlı büyükbaş hayvan kaybının da yaşandığını belirten Nijer Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı’ndan Abdullahi Baba-Arab, kaza mahalinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Yakıt tankerinin çarpıştığı kamyonda çok sayıda yolcu ve büyükbaş hayvan olduğunun altı çizildi.
Baba-Arab, ilk etapta 30 kişinin cansız bedeninin tespit edildiğini ancak daha sonra yaptığı açıklamada, yaşanan patlama sırasında yanarak ölen 18 kişinin daha cesedinin bulunduğunu söyledi. Yaşamını yitirenlerin, toplu olarak gömüldüğünü kaydedildi.