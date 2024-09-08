https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/is-ortaminda-yapisal-duzenleme-hazirligi-sirket-sicili-islemlerinde-dijital-uygulama-olacak-1087796046.html
İş ortamında yapısal düzenleme hazırlığı: Şirket sicili işlemlerinde dijital uygulama olacak
İş ortamında yapısal düzenleme hazırlığı: Şirket sicili işlemlerinde dijital uygulama olacak
Sputnik Türkiye
Türkiye, bir yandan iş ortamının kapasitesini güçlendirmek, diğer yandan nitelikli uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasını sağlamak amacıyla yapısal... 08.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-08T17:40+0300
2024-09-08T17:40+0300
2024-09-08T17:40+0300
türkiye
iş
ovp
orta vadeli program (ovp)
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2025-2027 yıllarına yönelik hazırlanan Orta Vadeli Program'ından (OVP) yapılan derlemeye göre, kurala dayalı, öngörülebilir, şeffaf ve kolaylaştırıcı kamu politikaları çerçevesinde, iş ve yatırım ortamının iyileştirilerek, büyüme ve istihdamın desteklenmesi amaçlanıyor.Hedef bürokratik işleri azaltmakProgram döneminde, iş ve yatırım süreçlerinin iyileştirilmesi için şirket kurma ve tasfiye süreçlerinin iyileştirilmesi, bürokratik işlemlerin azaltılması, kolaylaştırılması, hızlandırılması ve maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor.Bu amaçla şirket ve ticaret sicili işlemlerinde dijital uygulamalar yaygınlaştırılacak, yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemlerin çevrim içi platforma taşınması sağlanacak. Kurumsal tek durak ofisleri aracılığıyla iş sonuçlandırma süreçleri kısaltılacak, uluslararası doğrudan yatırımcılara şirket kurulma aşamasında ve sonrasında verilecek destek hizmetleri için bir model oluşturulacak.Yeni yılın ilk çeyreğinde yatırımcıların faydalanması için "yatırım yeri envanteri" hazırlanacak.Yeni ihtisas mahkemeleri oluşturulacakİş ve yatırım ortamında düzenleyici çerçeve iyileştirilerek, yatırımcı güveni, öngörülebilirlik ve istikrar artırılacak.Yargılama süreçlerinin etkinleştirilmesi ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin daha da güçlendirilmesi sağlanacak. Yargıda ihtisaslaşmanın geliştirilmesi kapsamında hakim ve savcılarla bilirkişi ve arabulucuların nitelik ve nicelik açısından geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak, ihtisas mahkemeleri güçlendirilecek.Bu mahkemelerin etki analizi yapılarak, yeni ihtiyaç alanları belirlenecek ve yenileri oluşturulacak.Kadastro mahkemelerindeki yargılamalar, makul sürede yargılanma hakkı çerçevesinde geliştirilecek. İcra ve iflas mevzuatı güncellenecek.Avrupa Birliği (AB) dijital ekonomi düzenlemeleri doğrultusunda, ilgili mevzuatta müktesebata uyum süreci tamamlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/kredi-karti-limitlerine-ayar-geliyor-1087734777.html
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iş, ovp, orta vadeli program (ovp)
iş, ovp, orta vadeli program (ovp)
İş ortamında yapısal düzenleme hazırlığı: Şirket sicili işlemlerinde dijital uygulama olacak
Türkiye, bir yandan iş ortamının kapasitesini güçlendirmek, diğer yandan nitelikli uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasını sağlamak amacıyla yapısal adımlara ve dijital dönüşüm uygulamalarına odaklandı.
2025-2027 yıllarına yönelik hazırlanan Orta Vadeli Program'ından (OVP) yapılan derlemeye göre, kurala dayalı, öngörülebilir, şeffaf ve kolaylaştırıcı kamu politikaları çerçevesinde, iş ve yatırım ortamının iyileştirilerek, büyüme ve istihdamın desteklenmesi amaçlanıyor.
Hedef bürokratik işleri azaltmak
Program döneminde, iş ve yatırım süreçlerinin iyileştirilmesi için şirket kurma ve tasfiye süreçlerinin iyileştirilmesi, bürokratik işlemlerin azaltılması, kolaylaştırılması, hızlandırılması ve maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor.
Bu amaçla şirket ve ticaret sicili işlemlerinde dijital uygulamalar yaygınlaştırılacak, yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemlerin çevrim içi platforma taşınması sağlanacak. Kurumsal tek durak ofisleri aracılığıyla iş sonuçlandırma süreçleri kısaltılacak, uluslararası doğrudan yatırımcılara şirket kurulma aşamasında ve sonrasında verilecek destek hizmetleri için bir model oluşturulacak.
Yeni yılın ilk çeyreğinde yatırımcıların faydalanması için "yatırım yeri envanteri" hazırlanacak.
Yeni ihtisas mahkemeleri oluşturulacak
İş ve yatırım ortamında düzenleyici çerçeve iyileştirilerek, yatırımcı güveni, öngörülebilirlik ve istikrar artırılacak.
Yargılama süreçlerinin etkinleştirilmesi ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin daha da güçlendirilmesi sağlanacak. Yargıda ihtisaslaşmanın geliştirilmesi kapsamında hakim ve savcılarla bilirkişi ve arabulucuların nitelik ve nicelik açısından geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak, ihtisas mahkemeleri güçlendirilecek.
Bu mahkemelerin etki analizi yapılarak, yeni ihtiyaç alanları belirlenecek ve yenileri oluşturulacak.
Kadastro mahkemelerindeki yargılamalar, makul sürede yargılanma hakkı çerçevesinde geliştirilecek. İcra ve iflas mevzuatı güncellenecek.
Avrupa Birliği (AB) dijital ekonomi düzenlemeleri doğrultusunda, ilgili mevzuatta müktesebata uyum süreci tamamlanacak.