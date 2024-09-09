https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/uzman-isimler-hesapladi-en-dusuk-emekli-maasi-ne-kadar-olur-1087807317.html
Uzman isimler hesapladı: En düşük emekli maaşı ne kadar olur?
Uzman isimler hesapladı: En düşük emekli maaşı ne kadar olur?
Sputnik Türkiye
Yılın ikinci altı aylık dönemine ilişkin enflasyon verileri açıklandıkça piyasada emekli maaşlarına ilişkin öngörüler şekillenmeye başladı. Son olarak temmuz... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T07:47+0300
2024-09-09T07:47+0300
2024-09-09T07:47+0300
ekonomi
emekli
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
ekonomi
enflasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1c/1074990526_0:32:745:451_1920x0_80_0_0_3079197cef36ff4dd50a69db343feb78.jpg
Enflasyon verileri çalışan, memur ve emekli olan milyonlarca kişinin alacağı zam oranın doğrudan etkiliyor. En düşük emekli ne kadar olur?Son olarak temmuz ve ağustos aylarına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Emeklilerin maaş zammının belli olması için geride 4 veri daha kaldı. Peki ekonomi yönetiminin enflasyon tahminlerine göre emeklilere zam oranı ne kadar olacak? En düşük emekli aylığı için beklentiler ne? 2 uzman isim maaş zammına ilişkin tahminlerini açıkladı.Milliyet'in haberine göre Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: Emekliye refah payı olacak mı?En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?‘Yüzde 13.45 fark oluşacak’Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: Refah payı olacak mı?En düşük emekli maaşı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/mevduatin-getirisi-yillik-enflasyonu-asti-bankalar-yuzde-6949-faiz-veriyor-1087806812.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1c/1074990526_51:0:695:483_1920x0_80_0_0_8381d1525c40c902c29a94c66d14613a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
en düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2024?, en düşük emekli maaşları ne kadar?, en düşük emekli maaşı 12.500 mi?, 16 temmuz en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?, emekli maaşı, emekli refah payı,, emekli maaşı 2024, emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak 2024, emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2024, emekli sandığı maaş farkı ne zaman yatacak
en düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2024?, en düşük emekli maaşları ne kadar?, en düşük emekli maaşı 12.500 mi?, 16 temmuz en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?, emekli maaşı, emekli refah payı,, emekli maaşı 2024, emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak 2024, emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2024, emekli sandığı maaş farkı ne zaman yatacak
Uzman isimler hesapladı: En düşük emekli maaşı ne kadar olur?
Yılın ikinci altı aylık dönemine ilişkin enflasyon verileri açıklandıkça piyasada emekli maaşlarına ilişkin öngörüler şekillenmeye başladı. Son olarak temmuz ve ağustos aylarına ilişkin enflasyon verisi açıklandı. Peki enflasyon öngörüleri doğrultusunda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Enflasyon verileri çalışan, memur ve emekli olan milyonlarca kişinin alacağı zam oranın doğrudan etkiliyor.
En düşük emekli ne kadar olur?
Son olarak temmuz ve ağustos aylarına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Emeklilerin maaş zammının belli olması için geride 4 veri daha kaldı. Peki ekonomi yönetiminin enflasyon tahminlerine göre emeklilere zam oranı ne kadar olacak? En düşük emekli aylığı için beklentiler ne? 2 uzman isim maaş zammına ilişkin tahminlerini açıkladı.
Milliyet'in haberine göre Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:
“Ağustos ayı enflasyonunun belirlenmesiyle birlikte iki aylık enflasyon farkı yüzde 5.78 olarak belirlendi. Yani artık emeklimizin iki aylık zam farkı olan yüzde 5.78 cebinde diyebiliriz. Emekli zammının belli olmasına 4 ay daha var. 4 ay boyunca yüzde 2 civarında bir enflasyon farkı olursa yüzde 15’lik enflasyon farkı doğacak diyebiliriz."
Emekliye refah payı olacak mı?
Geçtiğimiz dönemde emeklilere yüzde 24.73’lük yani enflasyon farkı kadar bir artış yapıldı. Bu dönemde de enflasyon farkı kadar bir artış yapılacağını düşünüyorum. Haricen bir refah payı olacağını düşünmüyorum. Şu anda hak edilen zam oranı yüzde 5.78 seviyesinde, yıl sonu bu tutar yüzde 15’ler düzeyinde olacaktır.
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
"Önceki dönemde en düşük emekli maaşı 10 bin TL’den 12 bin 500 TL’ye yükseltildi. Yüzde 24.73’lük enflasyon farkı vardı, yüzde 25’lik artış yapıldı. En düşük emekli maaşına yapılan artış sınırlı kaldı. Bu dönemde en düşük emekli aylığına yüzde 15 oranında zam yapılırsa 14 bin 345 TL yapar. Yüzde 20 oranında zam yapılırsa bu durumda en düşük emekli maaşı 15 bin TL’ye yükselir.”
‘Yüzde 13.45 fark oluşacak’
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı:
“Emeklilerimizin ocak ve temmuz zammı olmak üzere yılda 2 defa enflasyon oranında maaş farkları oluşmaktadır. OVP’de güncellenen 2024 yıl sonu enflasyon rakamı olan %41,5 üzerinden 2024’ün ilk yarıyılı olan % 24,73’lük kısmı soyutladığımız takdirde %13,45’lik bir enflasyon farkı geleceğini tahmin ediyorum.
Refah payının emekli maaşlarına ilave edilmesi ile ilgili bir kanuni düzenleme yoktur. Temmuz zammında da refah payı verilmemişti. Fakat önceki dönemlerde verildiğini bilmekteyiz. Özellikle dar gelirli olan emeklilerimiz için verilmesi gerektiğini vurgulamak isterim.
"En son 10 bin TL olan taban aylık 12 bin 500 TL’ye çıkmıştı. Geçmiş dönemde ek ödeme dahil 8.017’TL altında olan kök aylıklarına sıfır zam olacağı riskinden kaynaklı olarak bu şekilde bir düzenleme olmuştu. OVP'de güncellenen %41,5 yıl sonu enflasyonu ile beraber 2024 ikinci yarıyılı için %13,45 oranında TÜFE verisini hesapladığımız takdirde kök aylığı ek ödeme dahil 11.018 TL altında olan emeklilerimizin yine sıfır zam riski ile karşı karşıya kalacağını tahmin etmekteyim. Hakkaniyet açısından en düşük taban aylık olan 12.500 TL’ye %13,45 zam farkı olan 1.681 TL’nin eklenmesiyle taban aylığın 14.181 TL olması gerekliliğini vurgulamak isterim. Daha önceki taban aylıklarda küsurat olmadığı için en düşük emekli maaşının 14.500 veya 15.000 TL seviyelerine çıkacağını tahmin ediyorum.”