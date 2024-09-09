https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/uzman-isimler-hesapladi-en-dusuk-emekli-maasi-ne-kadar-olur-1087807317.html

Uzman isimler hesapladı: En düşük emekli maaşı ne kadar olur?

Uzman isimler hesapladı: En düşük emekli maaşı ne kadar olur?

Sputnik Türkiye

Yılın ikinci altı aylık dönemine ilişkin enflasyon verileri açıklandıkça piyasada emekli maaşlarına ilişkin öngörüler şekillenmeye başladı. Son olarak temmuz... 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T07:47+0300

2024-09-09T07:47+0300

2024-09-09T07:47+0300

ekonomi

emekli

emekli maaşı

emekli ikramiyesi

ekonomi

enflasyon

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Enflasyon verileri çalışan, memur ve emekli olan milyonlarca kişinin alacağı zam oranın doğrudan etkiliyor. En düşük emekli ne kadar olur?Son olarak temmuz ve ağustos aylarına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Emeklilerin maaş zammının belli olması için geride 4 veri daha kaldı. Peki ekonomi yönetiminin enflasyon tahminlerine göre emeklilere zam oranı ne kadar olacak? En düşük emekli aylığı için beklentiler ne? 2 uzman isim maaş zammına ilişkin tahminlerini açıkladı.Milliyet'in haberine göre Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: Emekliye refah payı olacak mı?En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?‘Yüzde 13.45 fark oluşacak’Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: Refah payı olacak mı?En düşük emekli maaşı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/mevduatin-getirisi-yillik-enflasyonu-asti-bankalar-yuzde-6949-faiz-veriyor-1087806812.html

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