https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/rus-buyukelciden-abd-ve-abye-suclama-rusya-ile-turkiye-arasindaki-baglari-gasbetmeye-calisiyor-1082836829.html
Rus Büyükelçi’den ABD ve AB’ye suçlama: Rusya ile Türkiye arasındaki bağları ‘gasbetmeye’ çalışıyor
Rus Büyükelçi’den ABD ve AB’ye suçlama: Rusya ile Türkiye arasındaki bağları ‘gasbetmeye’ çalışıyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya ile Türkiye arasındaki ödemeleri engellemekle kalmayıp, aynı zamanda iki ülke... 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T20:37+0300
2024-04-16T20:37+0300
2024-04-16T20:37+0300
dünya
türkiye
rusya
abd
ab
rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/01/1060660214_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_669c71ce7d9b969099318921171b1319.jpg
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, Sputnik’e demecinde ABD ve AB’nin Rusya ile Türkiye arasındaki ödemeleri engellemekle kalmayıp, aynı zamanda iki ülke arasındaki ikili ilişkileri tamamıyla ‘gasbetmeye’ çalıştıklarını söyledi.Yerhov, “Onlar (Batılı ülkeler), bazı nedenlerden dolayı hoşlanmadıkları, özellikle de yaptırımlarına tabi olduğunu düşündükleri işlemler ile ilgili ödemeleri engellemeye çalışıyor. Ne yazık ki mesele bununla sınırlı değil. Batı’nın ikili Rus-Türk ilişkilerinin tamamını ‘gasbetmeye’ ve böylece Türkiye’nin mali ve ekonomik egemenliğini sorgulamaya çalışıyor olması oldukça muhtemel” diye konuştu.Bu durumda ‘Türk bankalarının 'aşırı uyum' (overcompliance) yöntemi uyguladığına, yani yeniden sigortalamaya çalıştığına, şirketlerden dış ekonomik faaliyetleri ile ilgili ek belgeler ve materyaller talep ettiğine ve bunun elbette süreci karmaşıklaştırdığına ve uzattığına’ dikkat çeken Yerhov, şöyle konuştu:“Sonuçta kafa karışıklığı yaratan unsurlar ortaya çıkıyor: bazı ödemeler yapılabiliyor, bazıları yapılamıyor, bazı transferler soru işaretleri yaratıyor, bazıları ise ‘aradan geçiyor’. Biz bu konuda şirketlerimize, karşılaştıkları sorunları tabiri caizse ‘manuel’ olarak çözmeye de çaba göstererek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu konuda iş insanlarımıza bir kez daha sesleniyorum, ödeme alanında ciddi bir takım sıkıntılarınız varsa lütfen bunu Ankara’daki Ticaret Mümessilliğimize bildirin. Orada işleyen bir tür 'sıcak hat' var, uzmanlarla konuşun. Elimizden gelen her şekilde, en azından tavsiyelerle size yardımcı olacağız.”Rus Büyükelçi geçtiğimiz şubat sonlarında Sputnik’e demecinde Amerikalıların Rusya ile çalışan Türk işletmelerini ‘terörize ettiğini’, Washington’un bu şirketlere uyguladığı baskının devletlerarası iletişim normlarına aykırı olduğunu, ödemelerde yaşanan sorunları çözüme kavuşturma yönündeki çabaları sürdürdüklerini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240227/rus-buyukelci-yerhov-abd-temsilcileri-rusyayla-calisan-turk-isletmeleri-terorize-ediyor-1081135059.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/01/1060660214_52:0:700:486_1920x0_80_0_0_9d44e6d9807877ce5bef115b6b72b3bf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, rusya, abd, ab, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov
türkiye, rusya, abd, ab, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov
Rus Büyükelçi’den ABD ve AB’ye suçlama: Rusya ile Türkiye arasındaki bağları ‘gasbetmeye’ çalışıyor
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya ile Türkiye arasındaki ödemeleri engellemekle kalmayıp, aynı zamanda iki ülke arasındaki tüm ikili ilişkileri ‘gasbetmeye’ çalıştıklarını belirtti.
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, Sputnik’e demecinde ABD ve AB’nin Rusya ile Türkiye arasındaki ödemeleri engellemekle kalmayıp, aynı zamanda iki ülke arasındaki ikili ilişkileri tamamıyla ‘gasbetmeye’ çalıştıklarını söyledi.
Yerhov, “Onlar (Batılı ülkeler), bazı nedenlerden dolayı hoşlanmadıkları, özellikle de yaptırımlarına tabi olduğunu düşündükleri işlemler ile ilgili ödemeleri engellemeye çalışıyor. Ne yazık ki mesele bununla sınırlı değil. Batı’nın ikili Rus-Türk ilişkilerinin tamamını ‘gasbetmeye’ ve böylece Türkiye’nin mali ve ekonomik egemenliğini sorgulamaya çalışıyor olması oldukça muhtemel” diye konuştu.
Bu durumda ‘Türk bankalarının 'aşırı uyum' (overcompliance) yöntemi uyguladığına, yani yeniden sigortalamaya çalıştığına, şirketlerden dış ekonomik faaliyetleri ile ilgili ek belgeler ve materyaller talep ettiğine ve bunun elbette süreci karmaşıklaştırdığına ve uzattığına’ dikkat çeken Yerhov, şöyle konuştu:
“Sonuçta kafa karışıklığı yaratan unsurlar ortaya çıkıyor: bazı ödemeler yapılabiliyor, bazıları yapılamıyor, bazı transferler soru işaretleri yaratıyor, bazıları ise ‘aradan geçiyor’. Biz bu konuda şirketlerimize, karşılaştıkları sorunları tabiri caizse ‘manuel’ olarak çözmeye de çaba göstererek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu konuda iş insanlarımıza bir kez daha sesleniyorum, ödeme alanında ciddi bir takım sıkıntılarınız varsa lütfen bunu Ankara’daki Ticaret Mümessilliğimize bildirin. Orada işleyen bir tür 'sıcak hat' var, uzmanlarla konuşun. Elimizden gelen her şekilde, en azından tavsiyelerle size yardımcı olacağız.”
Rus Büyükelçi geçtiğimiz şubat sonlarında Sputnik’e demecinde Amerikalıların Rusya ile çalışan Türk işletmelerini ‘terörize ettiğini’, Washington’un bu şirketlere uyguladığı baskının devletlerarası iletişim normlarına aykırı olduğunu, ödemelerde yaşanan sorunları çözüme kavuşturma yönündeki çabaları sürdürdüklerini ifade etmişti.