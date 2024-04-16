https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/rus-buyukelciden-abd-ve-abye-suclama-rusya-ile-turkiye-arasindaki-baglari-gasbetmeye-calisiyor-1082836829.html

Rus Büyükelçi’den ABD ve AB’ye suçlama: Rusya ile Türkiye arasındaki bağları ‘gasbetmeye’ çalışıyor

Rus Büyükelçi’den ABD ve AB’ye suçlama: Rusya ile Türkiye arasındaki bağları ‘gasbetmeye’ çalışıyor

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya ile Türkiye arasındaki ödemeleri engellemekle kalmayıp, aynı zamanda iki ülke... 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T20:37+0300

2024-04-16T20:37+0300

2024-04-16T20:37+0300

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rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov

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Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, Sputnik’e demecinde ABD ve AB’nin Rusya ile Türkiye arasındaki ödemeleri engellemekle kalmayıp, aynı zamanda iki ülke arasındaki ikili ilişkileri tamamıyla ‘gasbetmeye’ çalıştıklarını söyledi.Yerhov, “Onlar (Batılı ülkeler), bazı nedenlerden dolayı hoşlanmadıkları, özellikle de yaptırımlarına tabi olduğunu düşündükleri işlemler ile ilgili ödemeleri engellemeye çalışıyor. Ne yazık ki mesele bununla sınırlı değil. Batı’nın ikili Rus-Türk ilişkilerinin tamamını ‘gasbetmeye’ ve böylece Türkiye’nin mali ve ekonomik egemenliğini sorgulamaya çalışıyor olması oldukça muhtemel” diye konuştu.Bu durumda ‘Türk bankalarının 'aşırı uyum' (overcompliance) yöntemi uyguladığına, yani yeniden sigortalamaya çalıştığına, şirketlerden dış ekonomik faaliyetleri ile ilgili ek belgeler ve materyaller talep ettiğine ve bunun elbette süreci karmaşıklaştırdığına ve uzattığına’ dikkat çeken Yerhov, şöyle konuştu:“Sonuçta kafa karışıklığı yaratan unsurlar ortaya çıkıyor: bazı ödemeler yapılabiliyor, bazıları yapılamıyor, bazı transferler soru işaretleri yaratıyor, bazıları ise ‘aradan geçiyor’. Biz bu konuda şirketlerimize, karşılaştıkları sorunları tabiri caizse ‘manuel’ olarak çözmeye de çaba göstererek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu konuda iş insanlarımıza bir kez daha sesleniyorum, ödeme alanında ciddi bir takım sıkıntılarınız varsa lütfen bunu Ankara’daki Ticaret Mümessilliğimize bildirin. Orada işleyen bir tür 'sıcak hat' var, uzmanlarla konuşun. Elimizden gelen her şekilde, en azından tavsiyelerle size yardımcı olacağız.”Rus Büyükelçi geçtiğimiz şubat sonlarında Sputnik’e demecinde Amerikalıların Rusya ile çalışan Türk işletmelerini ‘terörize ettiğini’, Washington’un bu şirketlere uyguladığı baskının devletlerarası iletişim normlarına aykırı olduğunu, ödemelerde yaşanan sorunları çözüme kavuşturma yönündeki çabaları sürdürdüklerini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240227/rus-buyukelci-yerhov-abd-temsilcileri-rusyayla-calisan-turk-isletmeleri-terorize-ediyor-1081135059.html

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türkiye, rusya, abd, ab, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov