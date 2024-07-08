https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/rosatom-abd-akkuyu-projesinin-parasina-el-koymaya-calisiyor-1085644925.html

Rosatom: ABD, Akkuyu projesinin parasına el koymaya çalışıyor

Rosatom: ABD, Akkuyu projesinin parasına el koymaya çalışıyor

Sputnik Türkiye

Rosatom Genel Müdürü Lihaçev, ABD’nin yaptırım politikasının bir parçası olarak Akkuyu Nükleer Güç Santraline ait fonlara el koyarak yapım projesini etkilemeye... 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T11:59+0300

2024-07-08T11:59+0300

2024-07-08T11:59+0300

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rusya

türkiye

akkuyu

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

rosatom

rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)

aleksey lihaçev

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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Sputnik’e açıklamasında, Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin, tedariki kısıtlama ve lojistiği ihlal etme girişimlerine rağmen planlandığı gibi ilerlediğini kaydetti.“Karşılıklı ödeme sistemi tehdit altında” diyen Lihaçev, demecini, “Şirketlerimiz ve bankalarımız arasına giren Amerikalılar paramıza el koyuyor. Ayrıca başka ufak tefek şeyler de oluyor. Ama it ürür kervan yürür” diye sonlandırdı.Rusya ve Türkiye’nin en büyük ortak projesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali, yapımı bittikten sonra Türkiye’nin elektrik ihtiyacının büyük kısmını karşılayacak.Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılan Rus heyetinde yer alan Lihaçev, gazzetecilere yaptığı açıklamada, Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin Batılı ülkelerin engellemelerine rağmen plana göre ilerlediğini vurgulamıştı.Akkuyu NGS projesinin başarıyla sürdüğünü kaydeden Lihaçev, "Akkuyu projesi başarılı bir şekilde ilerliyor. Sorunlar yok değil, bunlar en başta sevkiyatları kısıtlayan, ödemeleri ve lojistiği sekteye uğratan üçüncü ülkeler tarafından çıkarılıyor. Ancak plana göre ilerliyoruz ve söz verdiğimiz gibi santrali 2025'e kadar Türk enerji sistemine tam olarak bağlanmak üzere hazırlayacağız" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/rosatom-akkuyu-ngsnin-hayata-gecirilmesine-odaklandi-1085560040.html

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rusya, türkiye, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), aleksey lihaçev