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'Bu tür olaylarda yüzde 85 aile sorumlu çıkıyor'

'Bu tür olaylarda yüzde 85 aile sorumlu çıkıyor'

Sputnik Türkiye

Adlı Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, cesedin çok uzun bir süre bulunmaması halinde delillerin kaybolduğunu, bu nedenle katillerin cesetleri çoğunlukla... 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T17:32+0300

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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı Sputnik Türkiye Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı

Suyun ayrıca kokuları gizlediğini de vurgulayan Kar, Narin'in cansız bedeninin saklanmasının organize bir şekilde gerçekleştiğinin altını çizdi. Kar şu ifadeleri kullandı:Cenazenin kirli bir tatlı suya yerleştirildiğini de söyleyen Kar, bu suyun delilleri büyük ölçüde yok edeceğini belirtti. Öte yandan Narin'in tırnağının altından örnekler alındığını, tırnak altının korunaklı bir bölge olduğunu sözlerini ekleyen Kar, bu örneklerde yapılacak araştırmalarından umutlu olduğunu söyledi.'Feodal aile yapısı olan yerlerde bu tür olaylarda yüzde 85 gibi bir oranda aile sorumlu çıkıyor'Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Tokgöz ise, özellikle feodal ilişkilerin ve aşiretlerin yaygın olduğu yerlerde, kayıp vakalarında, soruşturmanın aileden başlayarak genişletilmesi gerektiğini belirtti. Tokgöz şu ifadeleri kullandı:Kimi ülkelerde bu tür kayıp vakalarından ailenin sorumlu olma oranının yüzde 90'a kadar çıktığını belirten Tokgöz, Narin'in yaşadığı köyde kapalı bir toplum yapısının bulunduğunu da vurguladı.

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