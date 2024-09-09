Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Bu trajediyi gerçek anlamda soruşturabilirsek, belki çocukların kurtuluşunu sağlayabiliriz'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yeni eğitim döneminde dini eğitime odaklanan bir tablo ile karşı karşıyayız’
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:08
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sinan Meydan, 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu'nu anlattı
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'de son yıllarda artan kayıp çocuk vakaları..
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Merdiven altı' sağlık sistemlerinin riskleri: 'Alternatif tıp lafını reddediyoruz. Aşının alternatifi yoktur'
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Ağustos ayının en çok kazandıran yatırımları
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Batı dışı dünya, Batı’nın Rusya ile ilgili tezlerini desteklemiyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
'Bu tür olaylarda yüzde 85 aile sorumlu çıkıyor'
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
TİYATRONUN UNUTULMAZ İSMİ
Türk tiyatrosu için tüm parasını harcadı
19:16
7 dk
SESLİ HABER
Rus ordu Donbass'ta ilerliyor: Ukrayna'nın kaybı ağır
19:33
1 dk
SESLİ HABER
ABD istihbarat yetkilisi: Seçimlere müdahale tespit edilemedi
19:38
1 dk
SESLİ HABER
Yunanistan’da turiste vergi geliyor
19:52
2 dk
SESLİ HABER
Kapadokya’yı 8 ayda 3 milyon turist ziyaret etti
20:05
1 dk
SESLİ HABER
Kulaklık kullanımı işitme kaybı görülme oranını artıyor
20:31
3 dk
ÖZEL HABER
Özel yurt fiyatları cep yakıyor , kyk yurtlarında yer bulunamıyor
20:42
2 dk
SESLİ HABER
Telefonu şarj etmek için en uygun zaman nedir?
20:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Bakanlıktan patates seferberliği
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İŞKUR yeni verileri paylaştı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
YAZI - YORUM
Narin cinayetinde gizli tanık Nevzat tehdit mi edildi?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Kuaför Sabit Akkaya stüdyo konuğumuz
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/1087832554.html
'Bu tür olaylarda yüzde 85 aile sorumlu çıkıyor'
'Bu tür olaylarda yüzde 85 aile sorumlu çıkıyor'
Sputnik Türkiye
Adlı Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, cesedin çok uzun bir süre bulunmaması halinde delillerin kaybolduğunu, bu nedenle katillerin cesetleri çoğunlukla... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T17:32+0300
2024-09-10T10:31+0300
radyo
radyo sputnik
narin güran
diyarbakır
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0a/1087849863_1:0:1599:899_1920x0_80_0_0_679371db691df778e9c47de2a18ced03.jpg
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
Suyun ayrıca kokuları gizlediğini de vurgulayan Kar, Narin'in cansız bedeninin saklanmasının organize bir şekilde gerçekleştiğinin altını çizdi. Kar şu ifadeleri kullandı:Cenazenin kirli bir tatlı suya yerleştirildiğini de söyleyen Kar, bu suyun delilleri büyük ölçüde yok edeceğini belirtti. Öte yandan Narin'in tırnağının altından örnekler alındığını, tırnak altının korunaklı bir bölge olduğunu sözlerini ekleyen Kar, bu örneklerde yapılacak araştırmalarından umutlu olduğunu söyledi.'Feodal aile yapısı olan yerlerde bu tür olaylarda yüzde 85 gibi bir oranda aile sorumlu çıkıyor'Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Tokgöz ise, özellikle feodal ilişkilerin ve aşiretlerin yaygın olduğu yerlerde, kayıp vakalarında, soruşturmanın aileden başlayarak genişletilmesi gerektiğini belirtti. Tokgöz şu ifadeleri kullandı:Kimi ülkelerde bu tür kayıp vakalarından ailenin sorumlu olma oranının yüzde 90'a kadar çıktığını belirten Tokgöz, Narin'in yaşadığı köyde kapalı bir toplum yapısının bulunduğunu da vurguladı.
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0a/1087849863_400:0:1599:899_1920x0_80_0_0_6f6bcb9741f0abfc9a4b143d50b38a24.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
аудио, radyo, radyo sputnik, narin güran, diyarbakır
аудио, radyo, radyo sputnik, narin güran, diyarbakır

'Bu tür olaylarda yüzde 85 aile sorumlu çıkıyor'

17:32 09.09.2024 (güncellendi: 10:31 10.09.2024)
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
Abone ol
Adlı Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, cesedin çok uzun bir süre bulunmaması halinde delillerin kaybolduğunu, bu nedenle katillerin cesetleri çoğunlukla yaktığını veya suya attığını belirtti.
Suyun ayrıca kokuları gizlediğini de vurgulayan Kar, Narin'in cansız bedeninin saklanmasının organize bir şekilde gerçekleştiğinin altını çizdi. Kar şu ifadeleri kullandı:
"Önce derenin altındaki balçık kazılmış. Kazılan balçığın içine çuvalın içerisinde cesetle beraber beraber bütün eşyaları konmuş. Üstüne her biri 15-20 km ağırlığında büyük taşlar konmuş. Bir insanın balçığı tek başına kazdığını varsaysak bile, cenazeyi balçığın içine yerleştirip taşları bulup getirene kadar, o yüksek debili suda cenaze hareket edecektir. Dolayısıyla ben bunun birden fazla kişi tarafından yapılmış bir şey olduğunu düşünüyorum"
Cenazenin kirli bir tatlı suya yerleştirildiğini de söyleyen Kar, bu suyun delilleri büyük ölçüde yok edeceğini belirtti. Öte yandan Narin'in tırnağının altından örnekler alındığını, tırnak altının korunaklı bir bölge olduğunu sözlerini ekleyen Kar, bu örneklerde yapılacak araştırmalarından umutlu olduğunu söyledi.

'Feodal aile yapısı olan yerlerde bu tür olaylarda yüzde 85 gibi bir oranda aile sorumlu çıkıyor'

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Tokgöz ise, özellikle feodal ilişkilerin ve aşiretlerin yaygın olduğu yerlerde, kayıp vakalarında, soruşturmanın aileden başlayarak genişletilmesi gerektiğini belirtti. Tokgöz şu ifadeleri kullandı:
"Özellikle kapalı aile yapılarının, toplumsal ve kültürel kodların söz konusu olduğu durumlarda, aileden başlayarak soruşturmayı genişletmek gerekir. Bu tür kayıp olaylarında, yüzde 85 gibi yüksek bir oranda aile sorumlu çıkıyor. Çünkü çocuk tanıdığı, bildiği, güvendiği insanlarla iletişim kuruyor ve işbirliği içerisine giriyor. Bu kişiler de çocuğun ya ailesi oluyor, ya da mahallesindeki veya okuldaki sosyal çevresi oluyor"
Kimi ülkelerde bu tür kayıp vakalarından ailenin sorumlu olma oranının yüzde 90'a kadar çıktığını belirten Tokgöz, Narin'in yaşadığı köyde kapalı bir toplum yapısının bulunduğunu da vurguladı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала