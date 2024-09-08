https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/uluslararasi-baris-odulu-onumuzdeki-yillarda-barisi-koruma-faaliyetlerinin-temel-projelerinden-biri-1087793601.html

‘Uluslararası Barış Ödülü önümüzdeki yıllarda barışı koruma faaliyetlerinin temel projelerinden biri olacak’

‘Uluslararası Barış Ödülü önümüzdeki yıllarda barışı koruma faaliyetlerinin temel projelerinden biri olacak’

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Duması Milletvekili Slutskiy, Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü takdim töreninin önümüzdeki yıllarda barışı korumaya yönelik insani... 08.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-08T16:21+0300

2024-09-08T16:21+0300

2024-09-08T16:21+0300

dünya

rusya

rusya barış vakfı

leonid slutskiy

konstantin koşaçev

aleksey şapoşnikov

bolşoy tiyatrosu

lev tolstoy uluslararası barış ödülü vakfı

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Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve ‘Rusya Barış Vakfı’ Başkanı Leonid Slutskiy, Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev ve Moskova Şehir Duması Başkanı Aleksey Şapoşnikov ile birlikte katıldığı bir yuvarlak masa toplantısında 9 Eylül tarihinde Bolşoy Tiyatrosu’nda sunulacak Lev Tolstoy Barış Ödülü’nün önümüzdeki yıllarda barışı koruma faaliyetlerinin temel projelerinden biri olacağını söyledi.Toplantıda Kosaçev, çok önemli bir girişim çerçevesinde düzenlenen yarınki ödül törenine mutlaka katılacağını dile getirerek, şöyle konuştu:Slutskiy ise Rusya Barış Vakfı Başkanı olarak, Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü’nün kurucu ortağı olmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/uluslararasi-lev-tolstoy-baris-odulunun-kazananlari-bolsoy-tiyatrosunda-aciklanacak--1087378593.html

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rusya, rusya barış vakfı, leonid slutskiy, konstantin koşaçev, aleksey şapoşnikov, bolşoy tiyatrosu, lev tolstoy uluslararası barış ödülü vakfı