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‘Uluslararası Barış Ödülü önümüzdeki yıllarda barışı koruma faaliyetlerinin temel projelerinden biri olacak’
‘Uluslararası Barış Ödülü önümüzdeki yıllarda barışı koruma faaliyetlerinin temel projelerinden biri olacak’
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Duması Milletvekili Slutskiy, Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü takdim töreninin önümüzdeki yıllarda barışı korumaya yönelik insani... 08.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-08T16:21+0300
2024-09-08T16:21+0300
2024-09-08T16:21+0300
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aleksey şapoşnikov
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lev tolstoy uluslararası barış ödülü vakfı
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Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve ‘Rusya Barış Vakfı’ Başkanı Leonid Slutskiy, Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev ve Moskova Şehir Duması Başkanı Aleksey Şapoşnikov ile birlikte katıldığı bir yuvarlak masa toplantısında 9 Eylül tarihinde Bolşoy Tiyatrosu’nda sunulacak Lev Tolstoy Barış Ödülü’nün önümüzdeki yıllarda barışı koruma faaliyetlerinin temel projelerinden biri olacağını söyledi.Toplantıda Kosaçev, çok önemli bir girişim çerçevesinde düzenlenen yarınki ödül törenine mutlaka katılacağını dile getirerek, şöyle konuştu:Slutskiy ise Rusya Barış Vakfı Başkanı olarak, Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü’nün kurucu ortağı olmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/uluslararasi-lev-tolstoy-baris-odulunun-kazananlari-bolsoy-tiyatrosunda-aciklanacak--1087378593.html
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rusya, rusya barış vakfı, leonid slutskiy, konstantin koşaçev, aleksey şapoşnikov, bolşoy tiyatrosu, lev tolstoy uluslararası barış ödülü vakfı
rusya, rusya barış vakfı, leonid slutskiy, konstantin koşaçev, aleksey şapoşnikov, bolşoy tiyatrosu, lev tolstoy uluslararası barış ödülü vakfı
‘Uluslararası Barış Ödülü önümüzdeki yıllarda barışı koruma faaliyetlerinin temel projelerinden biri olacak’
Rusya Devlet Duması Milletvekili Slutskiy, Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü takdim töreninin önümüzdeki yıllarda barışı korumaya yönelik insani faaliyetlerinin koordinat sisteminde dönüm noktası niteliğinde bir etkinlik haline geleceğini belirtti.
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve ‘Rusya Barış Vakfı’ Başkanı Leonid Slutskiy, Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev ve Moskova Şehir Duması Başkanı Aleksey Şapoşnikov ile birlikte katıldığı bir yuvarlak masa toplantısında 9 Eylül tarihinde Bolşoy Tiyatrosu’nda sunulacak Lev Tolstoy Barış Ödülü’nün önümüzdeki yıllarda barışı koruma faaliyetlerinin temel projelerinden biri olacağını söyledi.
Toplantıda Kosaçev, çok önemli bir girişim çerçevesinde düzenlenen yarınki ödül törenine mutlaka katılacağını dile getirerek, şöyle konuştu:
Ne kadar karmaşık bir dünyada yaşadığımızı ve birçok modern ödülün ne kadar dünyayı yönetmeye çalışanlar tarafından siyasallaştırıldığını söylemeye gerek yok. Bu nedenle bu tür ödüller çoğu zaman anlamını yitiriyor. L.N. Tolstoy Barış Ödülü’nün uluslararası olmasını, sadece müttefiklerimizin ve benzer düşünen insanların çevresiyle sınırlı kalmamasını ve gerçekten küresel hale gelmesini dilerim.
Slutskiy ise Rusya Barış Vakfı Başkanı olarak, Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü’nün kurucu ortağı olmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:
Savaş ve barış, günümüz yaşamının en önemli paradigmasıdır ve herkes insan uygarlığının hangi yolu izleyeceğini merak etmektedir. Bugün Lev Tolstoy’un dünya edebiyatının en büyük eserlerinden biri tam anlamıyla ‘reenkarnasyon’ geçirdi, dolayısıyla Uluslararası Barış Ödülü’ne bu yazarın adının verilmesi bir tesadüf eseri değildir.