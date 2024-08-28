https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/uluslararasi-lev-tolstoy-baris-odulunun-kazananlari-bolsoy-tiyatrosunda-aciklanacak--1087378593.html

Uluslararası Lev Tolstoy Barış Ödülü'nün kazananları Bolşoy Tiyatrosu'nda açıklanacak

Uluslararası Lev Tolstoy Barış Ödülü'nün kazananları Bolşoy Tiyatrosu'nda açıklanacak

Sputnik Türkiye

Rus edebiyatının en önemli isimlerinden Lev Tolstoy adına verilecek barış ödülünün kazananları çok yakında belli olacak. 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T15:15+0300

2024-08-28T15:15+0300

2024-08-28T15:19+0300

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1. Uluslararası Lev Tolstoy Barış Ödülü'nün sahipleri, büyük Rus yazar ve filozofun doğum günü olan 9 Eylül'de Rusya Devlet Akademik Bolşoy Tiyatrosu'nun tarihi sahnesinde düzenlenecek törenle açıklanacak.Savaş ve Barış romanını dünya edebiyatına kazandıran ünlü Rus yazar ve düşünür Tolstoy'un adını taşıyan ödül, 22 Haziran 2022 tarihinde Rusya Tarih Kurumu, Rusya Barış Fonu ve Rusya Askeri Tarih Kurumu tarafından tesis edildi.Uluslararası Tolstoy Barış Ödülü, üçüncü bir dünya savaşı tehdidinin önlenmesine önemli katkıda bulunan kişi ve grupları ödüllendirmeyi hedefliyor. Adaylar, nükleer felaketi önleme, uluslararası hukuka dayalı küresel güvenliği teşvik etme, silahlanma yarışını sona erdirme, çok kutuplu ve barışçıl bir dünya inşa etme ve uluslararası işbirliğini geliştirme çabalarına göre seçiliyor.Ayrıca, askerden arındırma, demokratikleşme ve uluslararası ilişkilerin insanileştirilmesi alanlarındaki başarıların yanı sıra aktif barışı koruma çabaları ve insan haklarının savunulması da ödüllendirilirken, adaylıklar bireyleri, grupları, ulusal ve uluslararası kuruluşları, araştırma merkezlerini ve eğitim kurumlarını da kapsıyor.Kazananlar, Rusya'nın yanı sıra Avrupa, Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinden önemli kamu ve siyasi şahsiyetler, kültürel ve bilimsel temsilciler ve iş dünyası liderlerinden oluşan saygın bir uluslararası jüri tarafından seçiliyor. Ödül töreni Lev Tolstoy'un doğum günü olan 9 Eylül'de başkent Moskova'daki ünlü Bolşoy Tiyatrosu'nun tarihi sahnesinde düzenlenecek.

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