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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/rus-ordusu-donbassta-ilerleyisini-surduruyor-novgorodovka-yerlesiminin-kontrolu-ele-gecirildi-1087787717.html
Rus ordusu Donbass’ta ilerleyişini sürdürüyor: Novgorodovka yerleşiminin kontrolü ele geçirildi
Rus ordusu Donbass’ta ilerleyişini sürdürüyor: Novgorodovka yerleşiminin kontrolü ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Merkez Askeri Grubu birliklerinin, aktif eylemler sonucunda DHC’de Novgorodovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi. 08.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-08T11:46+0300
2024-09-08T13:03+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
rus silahlı kuvvetleri
donbass
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass ve Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Açıklamaya göre Merkez Askeri Grubu birlikleri, aktif eylemler sonucunda DHC’de Novgorodovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi. Rapora göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri son bir günde 2.075'e yakın askerini kaybetti.Kuzey Askeri Grubu birlikleri, Bryansk, Liptsı ve Volçansk istikametlerinde düşman oluşumlarının insan gücü ve teçhizatını vurdu, 160’a yakın Ukraynalı asker ve bir D-30 obüsü etkisiz hale getirildi.Batı Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını iyileştirerek Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Karşı saldırıları üç kez püskürtülen Ukrayna birlikleri 550 kadar asker, ABD yapımı bir M113 zırhlı taşıyıcı, bir Kozak zırhlı muharebe aracı ve 6 otomobil dahil çok sayıda askeri teçhizat kaybetti, Rus güçleri ayrıca düşmana ait 2 elektronik harp sistemini ve 6 mühimmat deposunu imha etti.Güney Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürdü, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Ukrayna oluşumlarını bozguna uğrattı. Ukrayna ordusu 625’e yakın asker, bir Kozak zırhlı muharebe aracı ve 8 otomobil ile çok sayıda askeri teçhizat kaybetti, düşmanın sahra tipi 6 mühimmat deposu imha edildi.Merkez Askeri Grubu birlikleri, aktif eylemler sonucunda DHC’de Novgorodovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi, düşmanın 8 karşı saldırısını püskürttü. Çatışmalarda 560’a yakın Ukraynalı asker ölü ya da yaralı olarak, bir tank, 3 zırhlı, 2 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat etkisiz hale getirildi.Doğu Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisinde daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirdi, düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. İki karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu 130’a yakın asker, 4 otomobil ve İngiliz yapımı FH-70 obüsü kaybetti.Dinyeper Askeri Grubu birlikleri Herson bölgesinde yer aldıkları çatışmalarda düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu, 50 kadar Ukraynalı askeri, 1 zırhlı muharebe aracı ve 5 otomobili etkisiz hale getirdi.Rapora göre Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna güçlerine ait Güney Özel Operasyonlar Merkezi’nin geçici konuşlanma noktasını, insansız hava araçları (İHA) üretim ve montaj ünitelerini, Ukrayna ordusunun 127 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını imha etti. Hava savunma sistemleri ise Fransa yapımı 4 adet Hammer güdümlü uçak bombası, ABD yapımı 4 HIMARS füzesi önledi, 23 İHA düşürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-hava-kuvvetlerine-ait-mig-29-savas-ucagi-dusuruldu-1087585771.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, donbass, özel askeri harekat
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Rus ordusu Donbass’ta ilerleyişini sürdürüyor: Novgorodovka yerleşiminin kontrolü ele geçirildi

11:46 08.09.2024 (güncellendi: 13:03 08.09.2024)
Donbass operasyon
Donbass operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2024
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Rusya Savunma Bakanlığı, Merkez Askeri Grubu birliklerinin, aktif eylemler sonucunda DHC’de Novgorodovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass ve Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Açıklamaya göre Merkez Askeri Grubu birlikleri, aktif eylemler sonucunda DHC’de Novgorodovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi. Rapora göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri son bir günde 2.075'e yakın askerini kaybetti.
Kuzey Askeri Grubu birlikleri, Bryansk, Liptsı ve Volçansk istikametlerinde düşman oluşumlarının insan gücü ve teçhizatını vurdu, 160’a yakın Ukraynalı asker ve bir D-30 obüsü etkisiz hale getirildi.
Batı Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını iyileştirerek Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Karşı saldırıları üç kez püskürtülen Ukrayna birlikleri 550 kadar asker, ABD yapımı bir M113 zırhlı taşıyıcı, bir Kozak zırhlı muharebe aracı ve 6 otomobil dahil çok sayıda askeri teçhizat kaybetti, Rus güçleri ayrıca düşmana ait 2 elektronik harp sistemini ve 6 mühimmat deposunu imha etti.
Güney Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürdü, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Ukrayna oluşumlarını bozguna uğrattı. Ukrayna ordusu 625’e yakın asker, bir Kozak zırhlı muharebe aracı ve 8 otomobil ile çok sayıda askeri teçhizat kaybetti, düşmanın sahra tipi 6 mühimmat deposu imha edildi.
Merkez Askeri Grubu birlikleri, aktif eylemler sonucunda DHC’de Novgorodovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi, düşmanın 8 karşı saldırısını püskürttü. Çatışmalarda 560’a yakın Ukraynalı asker ölü ya da yaralı olarak, bir tank, 3 zırhlı, 2 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat etkisiz hale getirildi.
Doğu Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisinde daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirdi, düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. İki karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu 130’a yakın asker, 4 otomobil ve İngiliz yapımı FH-70 obüsü kaybetti.
Dinyeper Askeri Grubu birlikleri Herson bölgesinde yer aldıkları çatışmalarda düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu, 50 kadar Ukraynalı askeri, 1 zırhlı muharebe aracı ve 5 otomobili etkisiz hale getirdi.
Rapora göre Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna güçlerine ait Güney Özel Operasyonlar Merkezi’nin geçici konuşlanma noktasını, insansız hava araçları (İHA) üretim ve montaj ünitelerini, Ukrayna ordusunun 127 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını imha etti. Hava savunma sistemleri ise Fransa yapımı 4 adet Hammer güdümlü uçak bombası, ABD yapımı 4 HIMARS füzesi önledi, 23 İHA düşürdü.
Özel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
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Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait MiG-29 savaş uçağı düşürüldü
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