https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-hava-kuvvetlerine-ait-mig-29-savas-ucagi-dusuruldu-1087585771.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait MiG-29 savaş uçağı düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait MiG-29 savaş uçağı düşürüldü
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 2 bin 10 askeri etkisiz... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T12:42+0300
2024-09-03T12:42+0300
2024-09-03T12:46+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
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ukrayna
donbass
mig-29
himars
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov ve Sumı bölgelerindeki aktif eylemlerine devam etti. Ukrayna ordusu bu bölgelerde 150 asker, bir tank ve bir zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirerek bir karşı saldırıyı püskürttü. Düşmanın kaybı 450 kadar asker ve dokuz mühimmat deposu olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, düşman savunmanın derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürdü. Grubun ilerlediği istikamette 710 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi ve beş mühimmat deposu havaya uçuruldu.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri de düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ediyor. Yedi karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu 490 asker ve dört zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı konum ve mevzileri ele geçirdi ve üç karşı saldırıyı püskürttü. Düşman güçlerin kaybı 150 kadar asker oldu.‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun düşman gruplarını bozguna uğratmaya devam ederken 60 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun bir MiG-29 savaş aracını düşürürken üç adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 37 insansız hava aracını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/rus-buyukelci-antonov-ukraynadaki-catisma-kuresel-hl-alirsa-abd-saklanamayacak-1087569816.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, mig-29, himars, insansız hava aracı (iha), iha, özel askeri harekat
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, mig-29, himars, insansız hava aracı (iha), iha, özel askeri harekat
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait MiG-29 savaş uçağı düşürüldü
12:42 03.09.2024 (güncellendi: 12:46 03.09.2024)
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 2 bin 10 askeri etkisiz hale getirilirken bir MiG-29 savaş uçağının da imha edildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov ve Sumı bölgelerindeki aktif eylemlerine devam etti. Ukrayna ordusu bu bölgelerde 150 asker, bir tank ve bir zırhlı savaş aracını kaybetti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirerek bir karşı saldırıyı püskürttü. Düşmanın kaybı 450 kadar asker ve dokuz mühimmat deposu olarak gerçekleşti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, düşman savunmanın derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürdü. Grubun ilerlediği istikamette 710 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi ve beş mühimmat deposu havaya uçuruldu.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri de düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ediyor. Yedi karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu 490 asker ve dört zırhlı savaş aracını kaybetti.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı konum ve mevzileri ele geçirdi ve üç karşı saldırıyı püskürttü. Düşman güçlerin kaybı 150 kadar asker oldu.
‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun düşman gruplarını bozguna uğratmaya devam ederken 60 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun bir MiG-29 savaş aracını düşürürken üç adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 37 insansız hava aracını engelledi.