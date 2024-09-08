https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/ozellikle-ogrenciler-dikkat-okul-baslamasiyla-dolandiricilarin-yeni-yontemi-geri-odemesiz-burs-1087786480.html

Özellikle öğrenciler dikkat: Okul başlamasıyla dolandırıcıların yeni yöntemi ‘geri ödemesiz burs’

Özellikle öğrenciler dikkat: Okul başlamasıyla dolandırıcıların yeni yöntemi ‘geri ödemesiz burs’

Sputnik Türkiye

Dolandırıcıların yeni hedeflerinde okulların başlamasıyla ekonomik sorunlarla boğuşan öğrenciler var. 08.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-08T10:48+0300

2024-09-08T10:48+0300

2024-09-08T10:49+0300

türkiye

öğrenci

burs

dolandırıcılık

telefon dolandırıcılığı

eğitim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082894665_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_30d7f4eedec15a5fb3523fdd1481ea81.jpg

İnternet siteleri üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri her geçen gün artıyor. Öğrencileri kandırmak isteyen dolandırıcılar ise burs yardımı verilecek gibi öğrencilere gönderdikleri mesajların içerisindeki ’Geri ödemesiz burs başvurunuz onaylanmıştır. Linke tıklayın, bilgilerinizi girerek burs başvurunuzu tamamlayın’ şeklinde yazı göndererek iletişime geçtikleri kişileri ağlarına düşürmeye çalışıyor.Dolandırıcılar, bu bilgiler sayesinde öğrenciler adına dijital cüzdan telefonda bulunan bazı uygulamalarına erişim sağlayarak dolandırıyor.'Tamamen öğrenciler suçlu oluyor'Adli Bilişim Uzmanı Avukat Emre Akman, dolandırıcıların yöntemini anlattı.Akman, "Dolandırıcılar öğrencilere burs verme vaadiyle SMS veya mail üzerinden bazı linkler gönderiyor. Öğrenciler burs vaadiyle tabii kandırıldıkları için hevesle bu linke tıklayıp giriyor. Bu linke tıkladıklarında karşılarına çıkan ekran bir form oluyor. Bu formda öğrencilerin kimlik bilgileri isteniyor. Kimlik numarası, ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri gibisinden şeyler isteniyor. Bunlar girildikten sonra dolandırıcılar, öğrenciler adına bir dijital cüzdan hesabı açıyorlar. Bu dijital cüzdan hesabını da açarken öğrencilerle irtibatlı olarak açıyorlar. Diyorlar ki ’biz hani bu dijital cüzdan hesabını açtık bursun buraya yatacak. Ancak bunun yönetimini de biz yapmak isteriz’ deyip kabul edenlerden dijital cüzdan hesap bilgilerini alıyorlar. Asıl tehlike zaten burada başlıyor. Dijital cüzdan hesabının şifresi ve diğer güvenlik bilgileri dolandırıcılara verildiğinde bu şahıslar yasa dışı bahis, kara para aklama gibi suçları bu öğrencilerin kimlik bilgileri üzerinden açılmış hesaplardan yaparak hiçbir şekilde kendilerini göstermeyerek tamamen öğrenciler üzerine atılı bir suç işlemiş oluyorlar" dedi.'Hiçbir dernek veya kurum size SMS atıp bilgilerinizi istemez'Dolandırıcıların tuzağına düşmemek için uyarılarda bulunan Adli Bilişim Uzmanı Akman, "Biz de öğrencilere şu tavsiyeyi veriyoruz. SMS veya mail olarak kendinize gelen burs veya herhangi bir şekilde, işte eğitime katkı şekline gelen linklere tıklamamalarını öneriyoruz. Zaten herhangi bir burs alınacaksa bunun bir vakıf bir dernek vasıtasıyla resmi prosedür şeklinde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Hiçbir dernek, vakıf sizden form üzerinden direkt SMS veya link atıp size ’burs verelim’ şeklinde bir SMS ya da mail atıp sizden hiçbir şekilde kimlik bilgilerinizi istemezler. Kendi formları üzerinden vakıflar veya dernekler sizin burs sözleşmenizi uygun görürlerse kriterleri hazırlayıp size burs verirler" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/turkiye-disislerinden-israilde-oldurulen-turk-aktivist-aciklamasi-1087785903.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

öğrenci, burs, dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, eğitim