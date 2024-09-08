https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/turkiye-disislerinden-israilde-oldurulen-turk-aktivist-aciklamasi-1087785903.html

Türkiye Dışişleri’nden İsrail’de öldürülen Türk aktivist açıklaması

Türkiye Dışişleri’nden İsrail’de öldürülen Türk aktivist açıklaması

Sputnik Türkiye

İsrail tarafından vurulan Türk aktivistin cenazesinin Türkiye'ye getirilme işlemleri sürüyor. 08.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-08T10:20+0300

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israil- filistin çatışması

aktivist

türkiye

dışişleri

dışişleri bakanlığı

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Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, Batı Şeria’daki Beyta kasabasında Yahudi yerleşimlerine karşı düzenlenen bir protesto sırasında İsrail askerleri tarafından vurularak hayatını kaybetmişti.Filistin basını, Eygi’nin İsrail güçleri tarafından hedef alındığını bildirirken, İsrail ordusu 'güçlere tehdit oluşturan taş atma eylemlerine karşılık verildiğini' açıkladı. Birleşmiş Milletler ve Beyaz Saray, 26 yaşındaki Türk-Amerikan vatandaşı Eygi’nin öldürülmesiyle ilgili soruşturma çağrısında bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Eygi’nin naaşının ailesine teslim edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.Bakanlıktan şu açıklama yapıldı:

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aktivist, türkiye, dışişleri, dışişleri bakanlığı