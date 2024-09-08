Türkiye Dışişleri’nden İsrail’de öldürülen Türk aktivist açıklaması

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Amerika'da 14 yaşındaki saldırgan lisede katliam yaptı
09:00
1 dk
SESLİ HABER
Konya'da ortaya çıkan iskeletler hakkında araştırma başlatıldı
09:04
1 dk
ÖZEL HABER
Ölümle tehdit edilen gazeteci Murat Ağırel Radyo Sputnik’e konuştu
09:16
3 dk
SESLİ HABER
Fransa'da Macron'un azledilmesi için imza toplandı
09:31
2 dk
SESLİ HABER
Japon casus Belarus'ta yakalandı: Bilgileri ABD'ye ve Ukrayna'ya verdi
09:45
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanından kışlık konserve hazırlayanlara uyarı: Ölümle sonuçlanabilir
10:03
3 dk
SESLİ HABER
Bakan Tekin'den 20 bin öğretmen ataması açıklaması
10:17
1 dk
SESLİ HABER
Gürcistan'ın eski başbakanından seçim öncesi anayasal çoğunluk açıklaması
10:30
1 dk
SESLİ HABER
CHP İlçe Başkanı’nın aracı kurşunlandı
10:41
1 dk
SESLİ HABER
Ocak 2025’te emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
10:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan altı İsrail askerinin infazına yönelik açıklama geldi
11:10
1 dk
SESLİ HABER
Sınır kapılarında rekor kırıldı
11:22
2 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı’ndan çocuklara uyarı
11:35
3 dk
SESLİ HABER
Brezilya'dan X'e yaptırım geldi
11:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Konutta düşüş kira fiyatlarına ne zaman yansıyacak?
12:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
7 dk
SESLİ HABER
Pasifik ülkesinden Telegram’a soruşturma
16:11
1 dk
ÖZEL HABER
Motokros heyecanı dorukta: Türkiye’ye daha önce kimler geldi?
16:24
3 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir askerden Kursk itirafı: Nükleer santral patlatılacaktı
16:37
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin başvurusu doğrulandı: BRICS’in tarihçesi
16:45
3 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı’ndan Halk Sağlığı Haftası’nda aşı çağrısı
17:18
2 dk
SESLİ HABER
Polonya lideri Kuzey Akım iddialarını yalanladı
17:27
1 dk
SESLİ HABER
TSK tarihinde bir ilk: Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları birincileri kadınlar
17:36
1 dk
SESLİ HABER
SGK’dan vatandaşa uyarı
17:43
1 dk
SESLİ HABER
Bakan Işıkhan’dan belediyelere uyarı
17:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ÖZEL HABER
Av sezonu başladı: Tezgâhlarda fiyatlar nasıl seyrediyor?
18:11
8 dk
SESLİ HABER
Çin: Daha fazla ortağın BRICS üyeliğini görmek isteriz
18:27
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’den kaçırılıp ABD’de sergilenen 2 bin 500 yıllık altın kolye yuvasına dönüyor
18:56
1 dk
SESLİ HABER
Harkov Bölgesi Rus Yönetimi Başkanı Gançev: Ukrayna, esir takaslarını engelliyor
20:03
1 dk
ÖZEL HABER
Lüks yatta 'kuru boğulanlardan' göçmen botlarıyla yola çıkıp kaybolanlara
20:17
2 dk
SESLİ HABER
Biden: Gizli Servis gitmeme izin vermiyor
20:29
1 dk
SESLİ HABER
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez sağ parti kazandı
20:41
1 dk
SESLİ HABER
Miss Turkey 2024 finalistleri belli oldu
20:51
5 dk
ÖZEL HABER
Çuval eylemi Türkiye’ye neleri hatırlattı?
21:04
4 dk
ÖZEL HABER
Aşı karşıtlığı da bulaşıcı hastalıklar da artıyor
21:19
5 dk
SESLİ HABER
Vedat Milor trafik kazası geçirdi: Emniyet kemeri ve hava yastığı sayesinde kurtuldu
21:36
1 dk
SESLİ HABER
MİT, MOSSAD’ın saha elemanını yakaladı
21:47
2 dk
SESLİ HABER
5 milyon lira ve üzeri ödenmemiş vergi ve cezalar kamuya açıklanacak
22:05
1 dk
ÖZEL HABER
Fenomenlerin korkulu rüyası : Örtülü reklam
22:17
3 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın istifası kabul edildi
22:33
2 dk
ÖZEL HABER
Oğul Biden suçlamayı kabul etti: Af gelecek mi?
22:46
3 dk
SESLİ HABER
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Yeni önlemlerimiz var
23:04
2 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı, Putin’in Erdoğan ve Selman mesajını anlattı: Olumlu bir sonuca ulaşıldı
23:19
3 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi'den ABD'ye Ukrayna uyarısı
23:34
1 dk
SESLİ HABER
Osimhen’in Galatasaray’a gelişi rekor kırdı
23:47
1 dk
SESLİ HABER
Van’da daha önce keşfedilmemiş göl bulundu
08:03
2 dk
SESLİ HABER
CHP İlçe Başkanı’nın aracı kurşunlandı
08:18
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın dış ticaretinde Asya'nın payı arttı
08:29
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin başvurusu doğrulandı: BRICS’in tarihçesi
08:41
3 dk
SESLİ HABER
Vedat Milor trafik kazası geçirdi: Emniyet kemeri ve hava yastığı sayesinde kurtuldu
08:54
1 dk
ÖZEL HABER
Ölümle tehdit edilen gazeteci Murat Ağırel Radyo Sputnik’e konuştu
09:05
3 dk
SESLİ HABER
Alman polisi silahlı şüpheliyi vurdu
09:19
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:32
10 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı’ndan Halk Sağlığı Haftası’nda aşı çağrısı
09:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SESLİ HABER
Gürcistan'ın eski başbakanından seçim öncesi anayasal çoğunluk açıklaması
11:10
1 dk
SESLİ HABER
Trump açıkladı: Barış için planım var
11:21
1 dk
SESLİ HABER
Ocak 2025’te emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
11:34
1 dk
ÖZEL HABER
Av sezonu başladı: Tezgâhlarda fiyatlar nasıl seyrediyor?
11:46
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
ÖZEL HABER
Oğul Biden suçlamayı kabul etti: Af gelecek mi?
12:09
3 dk
SESLİ HABER
İlk Tunç Çağı'na ait yapılar bulundu
12:23
1 dk
SESLİ HABER
Deniz bilimciler 3 bin metrelik su altı dağı keşfetti
12:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:01
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:01
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
MİT, MOSSAD’ın saha elemanını yakaladı
18:09
2 dk
SESLİ HABER
5 milyon lira ve üzeri ödenmemiş vergi ve cezalar kamuya açıklanacak
18:21
1 dk
SESLİ HABER
Bakan Işıkhan’dan belediyelere uyarı
18:54
2 dk
SESLİ HABER
Miss Turkey 2024 finalistleri belli oldu
19:04
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de korkutan silahlı şiddet artışı
19:16
8 dk
SESLİ HABER
Bakan Tekin'den 20 bin öğretmen ataması açıklaması
19:37
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanından kışlık konserve hazırlayanlara uyarı: Ölümle sonuçlanabilir
19:47
3 dk
ÖZEL HABER
Lüks yatta 'kuru boğulanlardan' göçmen botlarıyla yola çıkıp kaybolanlara
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Konya'da ortaya çıkan iskeletler hakkında araştırma başlatıldı
20:18
1 dk
ÖZEL HABER
Fenomenlerin korkulu rüyası : Örtülü reklam
20:33
3 dk
SESLİ HABER
Trump: Putin'in açıklaması karşısında nasıl davranacağımı bilmiyorum
20:46
2 dk
SESLİ HABER
SGK’dan vatandaşa uyarı
20:55
1 dk
SESLİ HABER
Biden: Gizli Servis gitmeme izin vermiyor
21:04
1 dk
SESLİ HABER
Brezilya'dan X'e yaptırım geldi
21:16
1 dk
ÖZEL HABER
Aşı Karşıtlığı da Bulaşıcı Hastalıklar da artıyor
21:41
5 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi'den ABD'ye Ukrayna uyarısı
22:04
1 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı, Putin’in Erdoğan ve Selman mesajını anlattı: Olumlu bir sonuca ulaşıldı
22:15
3 dk
SESLİ HABER
Çin: Daha fazla ortağın BRICS üyeliğini görmek isteriz
22:30
2 dk
SESLİ HABER
Polonya lideri Kuzey Akım iddialarını yalanladı
22:43
1 dk
SESLİ HABER
TSK tarihinde bir ilk: Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları birincileri kadınlar
22:53
1 dk
SESLİ HABER
Japon casus Belarus'ta yakalandı: Bilgileri ABD'ye ve Ukrayna'ya verdi
23:05
2 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı’ndan çocuklara uyarı
23:22
3 dk
SESLİ HABER
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez sağ parti kazandı
23:34
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’den kaçırılıp ABD’de sergilenen 2 bin 500 yıllık altın kolye yuvasına dönüyor
23:47
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/turkiye-disislerinden-israilde-oldurulen-turk-aktivist-aciklamasi-1087785903.html
Türkiye Dışişleri’nden İsrail’de öldürülen Türk aktivist açıklaması
Türkiye Dışişleri’nden İsrail’de öldürülen Türk aktivist açıklaması
Sputnik Türkiye
İsrail tarafından vurulan Türk aktivistin cenazesinin Türkiye'ye getirilme işlemleri sürüyor. 08.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-08T10:20+0300
2024-09-08T10:20+0300
israil- filistin çatışması
aktivist
türkiye
dışişleri
dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/06/1087741629_0:0:700:395_1920x0_80_0_0_450d40e639eadd749d130f12c5cf1242.jpg
Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, Batı Şeria’daki Beyta kasabasında Yahudi yerleşimlerine karşı düzenlenen bir protesto sırasında İsrail askerleri tarafından vurularak hayatını kaybetmişti.Filistin basını, Eygi’nin İsrail güçleri tarafından hedef alındığını bildirirken, İsrail ordusu 'güçlere tehdit oluşturan taş atma eylemlerine karşılık verildiğini' açıkladı. Birleşmiş Milletler ve Beyaz Saray, 26 yaşındaki Türk-Amerikan vatandaşı Eygi’nin öldürülmesiyle ilgili soruşturma çağrısında bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Eygi’nin naaşının ailesine teslim edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.Bakanlıktan şu açıklama yapıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/bati-basini-ukrayna-ordusu-ihalarda-nazi-teknolojisi-kullanmaya-basladi-1087783455.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/06/1087741629_0:0:700:525_1920x0_80_0_0_2145f93e1cb240adf33a3b4e4d29af64.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
aktivist, türkiye, dışişleri, dışişleri bakanlığı
aktivist, türkiye, dışişleri, dışişleri bakanlığı

Türkiye Dışişleri’nden İsrail’de öldürülen Türk aktivist açıklaması

10:20 08.09.2024
© İHA-AW282353Ayşenur Ezgi Eygi
Ayşenur Ezgi Eygi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2024
© İHA-AW282353
Abone ol
İsrail tarafından vurulan Türk aktivistin cenazesinin Türkiye'ye getirilme işlemleri sürüyor.
Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, Batı Şeria’daki Beyta kasabasında Yahudi yerleşimlerine karşı düzenlenen bir protesto sırasında İsrail askerleri tarafından vurularak hayatını kaybetmişti.
Filistin basını, Eygi’nin İsrail güçleri tarafından hedef alındığını bildirirken, İsrail ordusu 'güçlere tehdit oluşturan taş atma eylemlerine karşılık verildiğini' açıkladı. Birleşmiş Milletler ve Beyaz Saray, 26 yaşındaki Türk-Amerikan vatandaşı Eygi’nin öldürülmesiyle ilgili soruşturma çağrısında bulundu.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Eygi’nin naaşının ailesine teslim edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Bakanlıktan şu açıklama yapıldı:

İsrail askerleri tarafından Batı Şeria’da öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz.

Merhumenin ABD’de yaşayan aile fertleriyle ve Türkiye’deki akrabalarıyla temas halindeyiz. Bu aşamada, otopsi raporunun Filistinli yetkililer tarafından Kudüs Başkonsolosluğumuza iletilmesi beklenmektedir.

Takip eden süreçte, vatandaşımızın naaşının önce İsrail tarafına getirilmesi ve bilahare Ürdün üzerinden ülkemize nakli öngörülmektedir.

insansız hava aracı (İHA) drone drone İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2024
Ukrayna krizi
Batı basını: Ukrayna ordusu, İHA'larda Nazi teknolojisi kullanmaya başladı
Dün, 22:00

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала