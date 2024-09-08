https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/turkiye-disislerinden-israilde-oldurulen-turk-aktivist-aciklamasi-1087785903.html
Türkiye Dışişleri’nden İsrail’de öldürülen Türk aktivist açıklaması
Türkiye Dışişleri’nden İsrail’de öldürülen Türk aktivist açıklaması
Sputnik Türkiye
İsrail tarafından vurulan Türk aktivistin cenazesinin Türkiye'ye getirilme işlemleri sürüyor. 08.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-08T10:20+0300
2024-09-08T10:20+0300
2024-09-08T10:20+0300
israil- filistin çatışması
aktivist
türkiye
dışişleri
dışişleri bakanlığı
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Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, Batı Şeria’daki Beyta kasabasında Yahudi yerleşimlerine karşı düzenlenen bir protesto sırasında İsrail askerleri tarafından vurularak hayatını kaybetmişti.Filistin basını, Eygi’nin İsrail güçleri tarafından hedef alındığını bildirirken, İsrail ordusu 'güçlere tehdit oluşturan taş atma eylemlerine karşılık verildiğini' açıkladı. Birleşmiş Milletler ve Beyaz Saray, 26 yaşındaki Türk-Amerikan vatandaşı Eygi’nin öldürülmesiyle ilgili soruşturma çağrısında bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Eygi’nin naaşının ailesine teslim edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.Bakanlıktan şu açıklama yapıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/bati-basini-ukrayna-ordusu-ihalarda-nazi-teknolojisi-kullanmaya-basladi-1087783455.html
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aktivist, türkiye, dışişleri, dışişleri bakanlığı
aktivist, türkiye, dışişleri, dışişleri bakanlığı
Türkiye Dışişleri’nden İsrail’de öldürülen Türk aktivist açıklaması
İsrail tarafından vurulan Türk aktivistin cenazesinin Türkiye'ye getirilme işlemleri sürüyor.
Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, Batı Şeria’daki Beyta kasabasında Yahudi yerleşimlerine karşı düzenlenen bir protesto sırasında İsrail askerleri tarafından vurularak hayatını kaybetmişti.
Filistin basını, Eygi’nin İsrail güçleri tarafından hedef alındığını bildirirken, İsrail ordusu 'güçlere tehdit oluşturan taş atma eylemlerine karşılık verildiğini' açıkladı. Birleşmiş Milletler ve Beyaz Saray, 26 yaşındaki Türk-Amerikan vatandaşı Eygi’nin öldürülmesiyle ilgili soruşturma çağrısında bulundu.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Eygi’nin naaşının ailesine teslim edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Bakanlıktan şu açıklama yapıldı:
İsrail askerleri tarafından Batı Şeria’da öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz.
Merhumenin ABD’de yaşayan aile fertleriyle ve Türkiye’deki akrabalarıyla temas halindeyiz. Bu aşamada, otopsi raporunun Filistinli yetkililer tarafından Kudüs Başkonsolosluğumuza iletilmesi beklenmektedir.
Takip eden süreçte, vatandaşımızın naaşının önce İsrail tarafına getirilmesi ve bilahare Ürdün üzerinden ülkemize nakli öngörülmektedir.