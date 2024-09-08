https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/mustafa-desticiden-narinin-katili-icin-idam-cagrisi-1087787806.html
Mustafa Destici’den Narin’in katili için idam çağrısı
Mustafa Destici’den Narin’in katili için idam çağrısı
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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Narin'in katili için idam çağrısı yaptı. 08.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-08T11:58+0300
2024-09-08T11:58+0300
2024-09-08T12:19+0300
türkiye
mustafa destici
kayıp
diyarbakır
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Diyarbakır'da uzun zamandır kayıp olan ve bugün saat 9.30 sularında Jandarma tarafından çuval içinde cesedi bulunan Kayıp Narin Gürhan'ın katili için BBP Genel Başkanı Destici, idam çağrısı yaptı.İdam cezasının geri getirilmesi gerektiğini söyleyen Destici, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/kayip-narinin-cansiz-bedeni-bulundu--1087786008.html
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mustafa destici, kayıp, diyarbakır
mustafa destici, kayıp, diyarbakır
Mustafa Destici’den Narin’in katili için idam çağrısı
11:58 08.09.2024 (güncellendi: 12:19 08.09.2024)
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Narin'in katili için idam çağrısı yaptı.
Diyarbakır'da uzun zamandır kayıp olan ve bugün saat 9.30 sularında Jandarma tarafından çuval içinde cesedi bulunan Kayıp Narin Gürhan'ın katili için BBP Genel Başkanı Destici, idam çağrısı yaptı.
İdam cezasının geri getirilmesi gerektiğini söyleyen Destici, şöyle konuştu:
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedenine ulaşılmış.
Masum yavrumuzun canına kıyıp onu bir çuvalın içine koyarak dereye bırakan, cani katil ibreti alem için aynı şekilde idam edilmelidir. Bunun için bu ve benzer suçlar için idam cezası mutlaka geri getirilmelidir.
Narin kızımıza Yüce Allah’tan rahmet sevenlerine ve milletimize başsağlığı-sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun.