Mustafa Destici’den Narin’in katili için idam çağrısı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedenine ulaşılmış.

Masum yavrumuzun canına kıyıp onu bir çuvalın içine koyarak dereye bırakan, cani katil ibreti alem için aynı şekilde idam edilmelidir. Bunun için bu ve benzer suçlar için idam cezası mutlaka geri getirilmelidir.

Narin kızımıza Yüce Allah’tan rahmet sevenlerine ve milletimize başsağlığı-sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun.