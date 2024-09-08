https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/cezayirde-mevcut-cumhurbaskani-tebbun-oylarin-yuzde-94unu-alarak-yeniden-cumhurbaskani-secildi-1087798813.html
Cezayir'de mevcut Cumhurbaşkanı Tebbun oyların yüzde 94'ünü alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi
Cezayir'de mevcut Cumhurbaşkanı Tebbun oyların yüzde 94'ünü alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi
Sputnik Türkiye
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ülkede yapılan seçimlerde oyların yüzde 94'ünü alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. 08.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-08T19:55+0300
2024-09-08T19:55+0300
2024-09-08T20:33+0300
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Cezayir Seçim Kurulu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un oyların yüzde 94'ünü alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/israil-savunma-bakani-gallanttan-hamasin-yeni-liderine-tehdit-ona-da-ulasacagiz-1087798618.html
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Cezayir'de mevcut Cumhurbaşkanı Tebbun oyların yüzde 94'ünü alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi
19:55 08.09.2024 (güncellendi: 20:33 08.09.2024)
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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ülkede yapılan seçimlerde oyların yüzde 94'ünü alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.
Cezayir Seçim Kurulu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un oyların yüzde 94'ünü alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu.