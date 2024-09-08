https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/israil-savunma-bakani-gallanttan-hamasin-yeni-liderine-tehdit-ona-da-ulasacagiz-1087798618.html

İsrail Savunma Bakanı Gallant’tan Hamas’ın yeni liderine tehdit: ‘Ona da ulaşacağız’

İsrail Savunma Bakanı Gallant’tan Hamas’ın yeni liderine tehdit: ‘Ona da ulaşacağız’

Sputnik Türkiye

Bir önceki Hamas lideri İsmail Haniye’ye İran'ın başkenti Tahran’da düzenlenen suikastın arkasında olduğu bilinen İsrail’in Savunma Bakanı Yoav Gallant... 08.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-08T19:26+0300

2024-09-08T19:26+0300

2024-09-08T19:26+0300

israil- filistin çatışması

yoav gallant

israil

israil-filistin

hamas

yahya sinvar

ismail haniye

filistin

israil-filistin sorunu

ortadoğu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086599212_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_29462e5d09a623143133761c4049b0d1.jpg

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde işgal altındaki Netzarim Kavşağı'nı ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail askerleri ile bir araya geldiGallant burada yaptığı açıklamada, Hamas lideri Yahya Sinvar'a da ulaşacakları tehdidinde bulunurken, "Muhammed Sinvar'a ve Yahya Sinvar'a da ulaşacağız. Aksini düşünenler Marwan Issa ve Muhammed Deif'e baksın. Onlar da dokunulmaz olduklarını düşünüyorlardı. Bugün bizimle değiller, hata yaptılar. Sinvar da hata yapacak ve biz görevimizi yerine getireceğiz” dedi.İsrail, Hamas'ın üç numaralı askeri yetkilisi Marwan Issa'nın mart ayında, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in ise temmuz ayında öldürüldüğünü açıklamıştı.ABD de tehdit ettiYakın zamanda konuşan ABD'de Cumhuriyetçi Parti Senatörü Lindsey Graham, 5 Kasım'daki başkanlık seçimini kazanmaları durumunda, Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ı öldürme tehdidinde bulunmuştu.ABD Adalet Bakanlığının Hamas'ın 6 lideri hakkında iddianame hazırlandığını açıklamasını yorumlayan Graham, "Burada bir suçla mücadele etmiyoruz. Sinvar, (Adalet Bakanı Merrick) Garland tarafından yargılanmayı umursamıyor. Günlerin sayılı dostum. Seni yargılamayacağız, öldüreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.Hamas lideri İsmail Haniye, 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramış, İran ve Hamas, bu suikastın arkasında İsrail'in olduğunu belirtmişti.İsrail'in 338 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bin 972'ye çıktı​​​​​​​İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 972'ye yükseldi.İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 33 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 145 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/iran-devrim-muhafizlari-ordusu-komutanindan-haniye-aciklamasi-zamani-geldiginde-intikam-kesinlikle-1087776841.html

israil

filistin

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hamas israil, israil filistin