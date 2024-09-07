https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/saglik-bakani-memisoglu-amacimiz-dogru-yerde-ve-dogru-zamanda-etkin-tedavi-hizmetleri-sunmaktir-1087781772.html

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Amacımız doğru yerde ve doğru zamanda etkin tedavi hizmetleri sunmaktır

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Amacımız doğru yerde ve doğru zamanda etkin tedavi hizmetleri sunmaktır

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptığı konuşmada, aile sağlığı ve temel sağlık hizmetlerini daha iyi ve etkin hale getireceklerini belirterek amaçlarının doğru... 07.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-07T19:36+0300

2024-09-07T19:36+0300

2024-09-07T19:36+0300

politika

türkiye

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sağlık bakanı

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salih memişoğlu

kocaeli

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gölcük ilçesinde düzenlenen Kocaeli Gölcük Devlet Hastanesi, TOKİ Konutları, Teleferik ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Memişoğlu, sağlık alanında önemli bir adım daha atmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.Bakan Memişoğlu, Kocaeli'nin sağlık hizmetlerine büyük katkı sağlayacak olan sağlık tesislerinin açılış için bir araya geldiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 21 yılda Kocaeli'ye 95 sağlık yatırımı yaptıklarını açıkladı.Kente yapılan sağlık yatırımlarının detaylarını paylaşan Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:'Kendinize iyi bakın istiyorum'Bakan Memişoğlu, kentte toplam 2 bin 188'i uzman hekim olmak üzere 29 bin 714 sağlık çalışanıyla hizmet verdiklerini aktararak, "Son atamalarda, şehrimize 250 hekimin daha atamasını yapmış bulunmaktayız. Özverili ve fedakar çalışmaları için tüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.Halk Sağlığı Haftası kapsamında toplumun 3 sağlık riskine dikkati çekmek istediğini, bu risklerin fazla kilo, hareketsiz yaşam ve bağımlılık olduğunu anlatan Memişoğlu, "Bu 3 temel mesele, sadece sağlıkçıların değil bütün toplumun beraber çözmesi gereken meselelerdir. Bunlarla mücadele etmeliyiz" şeklinde konuştu.Memişoğlu, sigara içilmemesi, sağlıklı beslenilmesi ve düzenli hareket edilmesi tavsiyesinde bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/saglik-bakani-kemal-memisoglu-dunyanin-en-iyi-saglik-hizmetini-uretiyoruz-covidde-gorduk-1087199747.html

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türkiye, sağlık bakanlığı, sağlık bakanı, kemal memişoğlu, salih memişoğlu, kocaeli, recep tayyip erdoğan