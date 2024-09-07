Sağlık Bakanı Memişoğlu: Amacımız doğru yerde ve doğru zamanda etkin tedavi hizmetleri sunmaktır

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Ülkede silah almak pazardan patates almaktan daha kolay'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Engin Polat tahliye edildi, avukatı Radyo Sputnik'e konuştu: 'Olması gereken adil bir karar'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'de 9 Eylül itibarıyla başlayacak 2024-2025 eğitim öğretim döneminde hizmete başlayacak öğrenci servis ücretleri belli oldu.
13:30
34 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
DÜNYACA ÜNLÜ OPERA SANATÇISI
Kaleci olmak isterken operacı oldu
15:18
9 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
JAPONYA’NIN HITCHCOCK’U
Samuray ailesinden geliyordu
15:39
6 dk
SESLİ HABER
Japon casus Belarus'ta yakalandı: Bilgileri ABD'ye ve Ukrayna'ya verdi
15:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Erdoğan-Sisi görüşmesi sonrası geriye kalan tek konu Suriye dosyası'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
İlk Tunç Çağı'na ait yapılar bulundu
17:42
1 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı’ndan çocuklara uyarı
17:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Miss Turkey 2024 finalistleri belli oldu
18:17
5 dk
ÖZEL HABER
Oğul Biden suçlamayı kabul etti: Af gelecek mi?
18:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
ÖZEL HABER
Aşı karşıtlığı da bulaşıcı hastalıklar da artıyor
19:33
5 dk
ÖZEL HABER
Lüks yatta 'kuru boğulanlardan' göçmen botlarıyla yola çıkıp kaybolanlara
20:04
2 dk
ÖZEL HABER
Fenomenlerin korkulu rüyası : Örtülü reklam
20:19
3 dk
ÖZEL HABER
Av sezonu başladı: Tezgâhlarda fiyatlar nasıl seyrediyor?
20:32
8 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı, Putin’in Erdoğan ve Selman mesajını anlattı: Olumlu bir sonuca ulaşıldı
20:53
3 dk
SESLİ HABER
Amerika'da 14 yaşındaki saldırgan lisede katliam yaptı
09:00
1 dk
SESLİ HABER
Konya'da ortaya çıkan iskeletler hakkında araştırma başlatıldı
09:04
1 dk
ÖZEL HABER
Ölümle tehdit edilen gazeteci Murat Ağırel Radyo Sputnik’e konuştu
09:16
3 dk
SESLİ HABER
Fransa'da Macron'un azledilmesi için imza toplandı
09:31
2 dk
SESLİ HABER
Japon casus Belarus'ta yakalandı: Bilgileri ABD'ye ve Ukrayna'ya verdi
09:45
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanından kışlık konserve hazırlayanlara uyarı: Ölümle sonuçlanabilir
10:03
3 dk
SESLİ HABER
Bakan Tekin'den 20 bin öğretmen ataması açıklaması
10:17
1 dk
SESLİ HABER
Gürcistan'ın eski başbakanından seçim öncesi anayasal çoğunluk açıklaması
10:30
1 dk
SESLİ HABER
CHP İlçe Başkanı’nın aracı kurşunlandı
10:41
1 dk
SESLİ HABER
Ocak 2025’te emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
10:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan altı İsrail askerinin infazına yönelik açıklama geldi
11:10
1 dk
SESLİ HABER
Sınır kapılarında rekor kırıldı
11:22
2 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı’ndan çocuklara uyarı
11:35
3 dk
SESLİ HABER
Brezilya'dan X'e yaptırım geldi
11:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Konutta düşüş kira fiyatlarına ne zaman yansıyacak?
12:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
7 dk
SESLİ HABER
Pasifik ülkesinden Telegram’a soruşturma
16:11
1 dk
ÖZEL HABER
Motokros heyecanı dorukta: Türkiye’ye daha önce kimler geldi?
16:24
3 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir askerden Kursk itirafı: Nükleer santral patlatılacaktı
16:37
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin başvurusu doğrulandı: BRICS’in tarihçesi
16:45
3 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı’ndan Halk Sağlığı Haftası’nda aşı çağrısı
17:18
2 dk
SESLİ HABER
Polonya lideri Kuzey Akım iddialarını yalanladı
17:27
1 dk
SESLİ HABER
TSK tarihinde bir ilk: Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları birincileri kadınlar
17:36
1 dk
SESLİ HABER
SGK’dan vatandaşa uyarı
17:43
1 dk
SESLİ HABER
Bakan Işıkhan’dan belediyelere uyarı
17:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ÖZEL HABER
Av sezonu başladı: Tezgâhlarda fiyatlar nasıl seyrediyor?
18:11
8 dk
SESLİ HABER
Çin: Daha fazla ortağın BRICS üyeliğini görmek isteriz
18:27
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’den kaçırılıp ABD’de sergilenen 2 bin 500 yıllık altın kolye yuvasına dönüyor
18:56
1 dk
SESLİ HABER
Harkov Bölgesi Rus Yönetimi Başkanı Gançev: Ukrayna, esir takaslarını engelliyor
20:03
1 dk
ÖZEL HABER
Lüks yatta 'kuru boğulanlardan' göçmen botlarıyla yola çıkıp kaybolanlara
20:17
2 dk
SESLİ HABER
Biden: Gizli Servis gitmeme izin vermiyor
20:29
1 dk
SESLİ HABER
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez sağ parti kazandı
20:41
1 dk
SESLİ HABER
Miss Turkey 2024 finalistleri belli oldu
20:51
5 dk
ÖZEL HABER
Çuval eylemi Türkiye’ye neleri hatırlattı?
21:04
4 dk
ÖZEL HABER
Aşı Karşıtlığı da Bulaşıcı Hastalıklar da artıyor
21:19
5 dk
SESLİ HABER
Vedat Milor trafik kazası geçirdi: Emniyet kemeri ve hava yastığı sayesinde kurtuldu
21:36
1 dk
SESLİ HABER
MİT, MOSSAD’ın saha elemanını yakaladı
21:47
2 dk
SESLİ HABER
5 milyon lira ve üzeri ödenmemiş vergi ve cezalar kamuya açıklanacak
22:05
1 dk
ÖZEL HABER
Fenomenlerin korkulu rüyası : Örtülü reklam
22:17
3 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın istifası kabul edildi
22:33
2 dk
ÖZEL HABER
Oğul Biden suçlamayı kabul etti: Af gelecek mi?
22:46
3 dk
SESLİ HABER
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Yeni önlemlerimiz var
23:04
2 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı, Putin’in Erdoğan ve Selman mesajını anlattı: Olumlu bir sonuca ulaşıldı
23:19
3 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi'den ABD'ye Ukrayna uyarısı
23:34
1 dk
SESLİ HABER
Osimhen’in Galatasaray’a gelişi rekor kırdı
23:47
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/saglik-bakani-memisoglu-amacimiz-dogru-yerde-ve-dogru-zamanda-etkin-tedavi-hizmetleri-sunmaktir-1087781772.html
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Amacımız doğru yerde ve doğru zamanda etkin tedavi hizmetleri sunmaktır
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Amacımız doğru yerde ve doğru zamanda etkin tedavi hizmetleri sunmaktır
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptığı konuşmada, aile sağlığı ve temel sağlık hizmetlerini daha iyi ve etkin hale getireceklerini belirterek amaçlarının doğru... 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T19:36+0300
2024-09-07T19:36+0300
politika
türkiye
sağlık bakanlığı
sağlık bakanı
kemal memişoğlu
salih memişoğlu
kocaeli
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/14/1087060305_0:133:3171:1917_1920x0_80_0_0_b81a8c1395b7403df3d7c89ffa8ac76a.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gölcük ilçesinde düzenlenen Kocaeli Gölcük Devlet Hastanesi, TOKİ Konutları, Teleferik ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Memişoğlu, sağlık alanında önemli bir adım daha atmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.Bakan Memişoğlu, Kocaeli'nin sağlık hizmetlerine büyük katkı sağlayacak olan sağlık tesislerinin açılış için bir araya geldiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 21 yılda Kocaeli'ye 95 sağlık yatırımı yaptıklarını açıkladı.Kente yapılan sağlık yatırımlarının detaylarını paylaşan Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:'Kendinize iyi bakın istiyorum'Bakan Memişoğlu, kentte toplam 2 bin 188'i uzman hekim olmak üzere 29 bin 714 sağlık çalışanıyla hizmet verdiklerini aktararak, "Son atamalarda, şehrimize 250 hekimin daha atamasını yapmış bulunmaktayız. Özverili ve fedakar çalışmaları için tüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.Halk Sağlığı Haftası kapsamında toplumun 3 sağlık riskine dikkati çekmek istediğini, bu risklerin fazla kilo, hareketsiz yaşam ve bağımlılık olduğunu anlatan Memişoğlu, "Bu 3 temel mesele, sadece sağlıkçıların değil bütün toplumun beraber çözmesi gereken meselelerdir. Bunlarla mücadele etmeliyiz" şeklinde konuştu.Memişoğlu, sigara içilmemesi, sağlıklı beslenilmesi ve düzenli hareket edilmesi tavsiyesinde bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/saglik-bakani-kemal-memisoglu-dunyanin-en-iyi-saglik-hizmetini-uretiyoruz-covidde-gorduk-1087199747.html
kocaeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/14/1087060305_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_cd6f83322a8d0a2c2d99114c3864f103.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, sağlık bakanlığı, sağlık bakanı, kemal memişoğlu, salih memişoğlu, kocaeli, recep tayyip erdoğan
türkiye, sağlık bakanlığı, sağlık bakanı, kemal memişoğlu, salih memişoğlu, kocaeli, recep tayyip erdoğan

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Amacımız doğru yerde ve doğru zamanda etkin tedavi hizmetleri sunmaktır

19:36 07.09.2024
© AA / Metin AktaşSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2024
© AA / Metin Aktaş
Abone ol
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptığı konuşmada, aile sağlığı ve temel sağlık hizmetlerini daha iyi ve etkin hale getireceklerini belirterek amaçlarının doğru yerde ve doğru zamanda etkin tedavi hizmetleri sunmak olduğunun altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gölcük ilçesinde düzenlenen Kocaeli Gölcük Devlet Hastanesi, TOKİ Konutları, Teleferik ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Memişoğlu, sağlık alanında önemli bir adım daha atmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.
Bakan Memişoğlu, Kocaeli'nin sağlık hizmetlerine büyük katkı sağlayacak olan sağlık tesislerinin açılış için bir araya geldiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 21 yılda Kocaeli'ye 95 sağlık yatırımı yaptıklarını açıkladı.
Kente yapılan sağlık yatırımlarının detaylarını paylaşan Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

71 adet birinci basamak, üçüncü basamak 1 adet, 23 adet ikinci basamak olmak üzere sağlık tesisleri merkezleri inşa ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği, şehir hastanelerimizden biri olan 1200 yataklı Kocaeli Şehir Hastanesini 4 Nisan 2023'te sizlerin hizmetine sunduk. Kocaeli'mizde 300 yataklı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanemizi, İzmit'te 50 yataklı AMATEM'i ve 30 yataklı ÇAMATEM'i, Gebze İlyas Bey Darıca, Gölcük ve İzmit Gündoğdu Aile Sağlığı merkezlerimizi de bugün itibariyle milletimizin hizmetine sunuyoruz. Huzurlarınızda sağlık alanındaki büyük değişime liderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

'Kendinize iyi bakın istiyorum'

Bakan Memişoğlu, kentte toplam 2 bin 188'i uzman hekim olmak üzere 29 bin 714 sağlık çalışanıyla hizmet verdiklerini aktararak, "Son atamalarda, şehrimize 250 hekimin daha atamasını yapmış bulunmaktayız. Özverili ve fedakar çalışmaları için tüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Halk Sağlığı Haftası kapsamında toplumun 3 sağlık riskine dikkati çekmek istediğini, bu risklerin fazla kilo, hareketsiz yaşam ve bağımlılık olduğunu anlatan Memişoğlu, "Bu 3 temel mesele, sadece sağlıkçıların değil bütün toplumun beraber çözmesi gereken meselelerdir. Bunlarla mücadele etmeliyiz" şeklinde konuştu.
Memişoğlu, sigara içilmemesi, sağlıklı beslenilmesi ve düzenli hareket edilmesi tavsiyesinde bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kendinize iyi bakın istiyorum. Atalarımızın, 'Dökülen bal kabını doldurmaz' diye çok güzel bir sözü var. Kaybedilen sağlığı yeniden eski hale getirmek çok zor. Hastalanmadan sağlığımızı ve bedenimizi korumalıyız. Bu nedenle temel sağlık ve koruyucu sağlığı önemsememiz lazım. Hedefimiz, güçlü aile hekimliği. Onun için sizlerden bedenlerinizi korumanızı istiyorum. Aile sağlığı ve temel sağlık hizmetlerini daha iyi ve etkin hale getireceğiz. Amacımız doğru yerde ve doğru zamanda etkin tedavi hizmetleri sunmaktır. En önemli hedeflerimizden biri de üreten sağlık. Sadece sağlık hizmetini değil bilimini de teknolojisini de bu ülkeye getireceğiz. Ve sizlere 300 yataklı bu hastaneni hayırlı olmasını, milletimize iyi hizmetler vermesini diliyorum.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
POLİTİKA
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Dünyanın en iyi sağlık hizmetini üretiyoruz, covid salgınında gördük
23 Ağustos, 21:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала