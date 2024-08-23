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Sağlık Bakanı Memişoğlu: Dünyanın en iyi sağlık hizmetini üretiyoruz, covid salgınında gördük
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Dünyanın en iyi sağlık hizmetini üretiyoruz, covid salgınında gördük
Sputnik Türkiye
Osmaniye'de düzenlediği basın toplantısında Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye'nin dünyanın en iyi sağlık hizmetini ürettiğini belirterek bu hususu Covid... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, deprem bölgesindeki şehirlere ziyarette bulunmak üzere Osmaniye'ye geldi. Osmaniye AK Parti İl Değerlendirme Toplantısı'na katılan Bakan Memişoğlu, 'Biz krizleri en iyi yöneten millet konu vatanı olduğu zaman bir araya gelip canını verebilen bir toplumuz, bir milletiz. Krizler olmadığı zaman birbirimizle de uğraşmayalım' şeklinde konuştu. Ardından valilik kompleksinde il değerlendirme toplantısına katıldı.Memişoğlu açıklamasında şu cümlelere yer verdi:'Covid'de gördük ki dünyanın en gelişmiş ülkelerinin insanları sokakta kaldı'Konuşmasında, "Bugün deprem dediğimiz şey, yüzyılın değil, belki dünyada en büyük depremlerinden acılardan bir tanesini yaşadık 6 Şubat'ta, 1 buçuk sene oldu. Ben şimdi Hatay'dan geliyorum. Adıyaman'a, Elazığ'a, Maraş'a, Malatya'ya gittim ve bugün şunu gördüm ki, biz birlikte olduğumuz zaman, Cumhurbaşkanımızın liderliğine bugün Hatay'a bakıyorum, buralara bakıyorum yani çok gelişmiş dediğimiz ülkelerin ağzı açık kalıyor. Nasıl yaptınız diyorlar. Sağlıklı dönüşüm, herkes bizi eleştiriyordu" diyen Memişoğlu açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:Miami'de karaciğer ve bağırsak naklinde çalıştığını belirten Memişoğlu, dünyanın en iyi sağlık hizmetini ürettiklerini açıkladı.Memişoğlu cümlelerini şu şekilde sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/bakan-memisoglu-maymun-cicegi-turkiyede-tek-tuk-gorulebilir-ama-salgin-olmaz-1087101137.html
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osmaniye, ak parti, covid-19, maymun çiçeği virüsü, batı nil virüsü, hastalık, bulaşıcı hastalık, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı, aşı, zorunlu aşı
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Dünyanın en iyi sağlık hizmetini üretiyoruz, covid salgınında gördük
21:09 23.08.2024 (güncellendi: 22:02 23.08.2024)
Osmaniye'de düzenlediği basın toplantısında Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye'nin dünyanın en iyi sağlık hizmetini ürettiğini belirterek bu hususu Covid salgınında gördüklerinin altını çizdi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, deprem bölgesindeki şehirlere ziyarette bulunmak üzere Osmaniye'ye geldi.
Osmaniye AK Parti İl Değerlendirme Toplantısı'na katılan Bakan Memişoğlu, 'Biz krizleri en iyi yöneten millet konu vatanı olduğu zaman bir araya gelip canını verebilen bir toplumuz, bir milletiz. Krizler olmadığı zaman birbirimizle de uğraşmayalım' şeklinde konuştu. Ardından valilik kompleksinde il değerlendirme toplantısına katıldı.
Memişoğlu açıklamasında şu cümlelere yer verdi:
Biz krizleri en iyi yöneten millet konu vatanı olduğu zaman bir araya gelip canını verebilen bir toplumuz" diyen Bakan Memişoğlu, "Biz eğer birbirimize sarılır, üretir, birlikte hareket edersek, çalışırsa, üretirsek, ayrıştırıcı değil, birleştirici taraflarımızı ön plana çıkartıp güçlü hale getirirsek, kötü kötülüğünü yapamaz. Her birinizin bunu düşünmesini istiyorum. Bizler daha çok çalışacağız, daha çok bir araya geleceğiz. Bu teşkilat, her bir ferdimiz, esasında Tayyip Erdoğan'ı ve bu kutlu davayı temsil edecek kişilersiniz. Onun için hepimiz örnek olacağız, hepimiz daha çok çalışacağız. Sadece kendimizden sorumlu değiliz, sadece bugünümüzden sorumlu değiliz. Biz gelecekten de sorumluyuz. Çünkü öyle kültüre sahibiz. Bizim bir araya geldiğimiz zaman yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Biz krizleri en iyi yöneten millet konu vatanı olduğu zaman bir araya gelip canını verebilen bir toplumuz, bir milletiz. Krizler olmadığı zaman birbirimizle de uğraşmayalım.
'Covid'de gördük ki dünyanın en gelişmiş ülkelerinin insanları sokakta kaldı'
Konuşmasında, "Bugün deprem dediğimiz şey, yüzyılın değil, belki dünyada en büyük depremlerinden acılardan bir tanesini yaşadık 6 Şubat'ta, 1 buçuk sene oldu. Ben şimdi Hatay'dan geliyorum. Adıyaman'a, Elazığ'a, Maraş'a, Malatya'ya gittim ve bugün şunu gördüm ki, biz birlikte olduğumuz zaman, Cumhurbaşkanımızın liderliğine bugün Hatay'a bakıyorum, buralara bakıyorum yani çok gelişmiş dediğimiz ülkelerin ağzı açık kalıyor. Nasıl yaptınız diyorlar. Sağlıklı dönüşüm, herkes bizi eleştiriyordu" diyen Memişoğlu açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:
Covid'de gördük ki dünyanın en gelişmiş ülkelerinin insanları sokakta kaldı, yaşlarını huzur evlerinde, ölüme terk ettiler. Biz tedaviye evlerine gittik. Depremde en çok sağlık müdürlüğümüz çalıştı, en çok neden eleştirildi biliyor musunuz? Bizi niye göndermiyorsun deprem bölgesine, İstanbul havaalanına giden binlerce doktordan bahsediyorum. Dünyanın hangi bugün maalesef vahşet medeniyetini oluşturan ülkelerindeki bir doktor koşarak havaalanına gider. Biz kendi toplumumuzun değerini bileceğiz.
Miami'de karaciğer ve bağırsak naklinde çalıştığını belirten Memişoğlu, dünyanın en iyi sağlık hizmetini ürettiklerini açıkladı.
Memişoğlu cümlelerini şu şekilde sonlandırdı:
Artık bizim özgüvenimiz var. Biz artık yapabiliriz diyoruz. Biz yaparız. Biz üretiriz. Biz çalışırız. Biz dediklerimizi yaparız. Biz bundan sonra artık başkası ne diyecek, ne yapacağını değil, biz ne yaparız, daha iyi nasıl oluruz, daha çok çalışırız düşünüyoruz. Onun için ben buradayım. Onun için sizin hizmetkarınızım. Onun için siz de toplumun, milletin hizmetkarısınız. Ben Miami'de Karaciğer, bağırsak naklinde çalıştım. Pekin'i gördüm, Londra'yı gördüm sağlık hizmetinde. Dünyanın en iyi sağlık hizmetini üretiyoruz. En yaygın, kapsamlı, ücretsiz, her yerde en iyi şekilde sağlık hizmetini yapabilen bu büyüklükteki ülke olarak en büyük biziz. Bu kadar net söylüyorum.