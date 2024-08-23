Sağlık Bakanı Memişoğlu: Dünyanın en iyi sağlık hizmetini üretiyoruz, covid salgınında gördük

Biz krizleri en iyi yöneten millet konu vatanı olduğu zaman bir araya gelip canını verebilen bir toplumuz" diyen Bakan Memişoğlu, "Biz eğer birbirimize sarılır, üretir, birlikte hareket edersek, çalışırsa, üretirsek, ayrıştırıcı değil, birleştirici taraflarımızı ön plana çıkartıp güçlü hale getirirsek, kötü kötülüğünü yapamaz. Her birinizin bunu düşünmesini istiyorum. Bizler daha çok çalışacağız, daha çok bir araya geleceğiz. Bu teşkilat, her bir ferdimiz, esasında Tayyip Erdoğan'ı ve bu kutlu davayı temsil edecek kişilersiniz. Onun için hepimiz örnek olacağız, hepimiz daha çok çalışacağız. Sadece kendimizden sorumlu değiliz, sadece bugünümüzden sorumlu değiliz. Biz gelecekten de sorumluyuz. Çünkü öyle kültüre sahibiz. Bizim bir araya geldiğimiz zaman yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Biz krizleri en iyi yöneten millet konu vatanı olduğu zaman bir araya gelip canını verebilen bir toplumuz, bir milletiz. Krizler olmadığı zaman birbirimizle de uğraşmayalım.