Sağlık Bakanı Memişoğlu: Dünyanın en iyi sağlık hizmetini üretiyoruz, covid salgınında gördük

Türkiye
ABD seçimlerinin bağımsız adayı Robert Kennedy çekildiğini açıkladı: 'Donald Trump'a desteğimi açıklıyorum'
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Türkiye seçimlerine müdahalesi belgelendi: Manipülasyonun adresi vakfın faaliyetleri neler?
07:24
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Büyük şehirlere gelen öğrencileri dersten önce geçim sıkıntısı bekliyor
08:09
15 dk
ÖZEL HABER
Abbas Güçlü Radyo Sputnik'e anlattı: Hangi bölümler tercih edilmeli
08:40
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’de çiftçi eylemleri yayılıyor: ‘Tarımda önemli bir krizle karşı karşıyayız’
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Azerbaycan Devlet Sanatçısı Turan Manafzade, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:05
84 dk
HABER MASASI
İş kazalarında bugün iş güveninliği uzmanının önemini konuşuyoruz
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
Filistinli Gazeteci Takiya: Tel Aviv’deki patlama ‘bu ateşte sadece biz yanmayacağız’ mesajı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Zelenskiy'nin bu açıklaması neredeyse savaşa sebebiyet vermektir. Toprak bütünlüğümüz hedef alınmıştır'
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
ÖZEL HABER
Bakanlığın yasağını tanımadılar: Veliler ne yapmalı?
17:39
9 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den Türkiye’nin içişlerine müdahale
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Ziraat mühendisinden kampanya: 'Pazarda 180, kendin toplarsan 80 lira'
18:14
2 dk
ÖZEL HABER
Yürüyerek gelen tekerlekli sandalye ile çıktı: Dünyadan Meclis kavgaları
18:26
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ÖZEL HABER
Squid Game'in yeni sezonu gelirken akıldaki soru: Yeni sezonda izleyiciyi neler bekliyor
07:09
4 dk
ÖZEL HABER
Bakanlığın yasağını tanımadılar: Veliler ne yapmalı?
07:20
9 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
07:40
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
08:10
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Fenerbahçe’nin Ankara ziyareti: ‘Spor, siyaset açısından çok kullanışlı bir aparat’
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
ÇEDES'e karşı çıktığı için sürülen Serkan Bebek: Anayasa'yı savunduğum için cezalandırıldım
12:06
81 dk
HABER MASASI
İş kazaları konusunda Türkiye Avrupa'da birinci sırada
13:30
46 dk
ÖZEL HABER
Yürüyerek gelen tekerlekli sandalye ile çıktı: Dünyadan Meclis kavgaları
14:25
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'ABD donanmasının üçte biri bölgede. Misilleme, İran için çok zor bir karar'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Sabun köpüğünden bombalamaya: Dünyada yangın söndürme yöntemleri
18:14
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/saglik-bakani-kemal-memisoglu-dunyanin-en-iyi-saglik-hizmetini-uretiyoruz-covidde-gorduk-1087199747.html
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Dünyanın en iyi sağlık hizmetini üretiyoruz, covid salgınında gördük
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Dünyanın en iyi sağlık hizmetini üretiyoruz, covid salgınında gördük
Sputnik Türkiye
Osmaniye'de düzenlediği basın toplantısında Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye'nin dünyanın en iyi sağlık hizmetini ürettiğini belirterek bu hususu Covid... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T21:09+0300
2024-08-23T22:02+0300
politika
osmaniye
ak parti
covid-19
maymun çiçeği virüsü
batı nil virüsü
hastalık
bulaşıcı hastalık
sağlık bakanı
sağlık bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/11/1086966621_0:169:3042:1880_1920x0_80_0_0_4744cad9c3d85cd613b7f6094b4f93a0.jpg
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, deprem bölgesindeki şehirlere ziyarette bulunmak üzere Osmaniye'ye geldi. Osmaniye AK Parti İl Değerlendirme Toplantısı'na katılan Bakan Memişoğlu, 'Biz krizleri en iyi yöneten millet konu vatanı olduğu zaman bir araya gelip canını verebilen bir toplumuz, bir milletiz. Krizler olmadığı zaman birbirimizle de uğraşmayalım' şeklinde konuştu. Ardından valilik kompleksinde il değerlendirme toplantısına katıldı.Memişoğlu açıklamasında şu cümlelere yer verdi:'Covid'de gördük ki dünyanın en gelişmiş ülkelerinin insanları sokakta kaldı'Konuşmasında, "Bugün deprem dediğimiz şey, yüzyılın değil, belki dünyada en büyük depremlerinden acılardan bir tanesini yaşadık 6 Şubat'ta, 1 buçuk sene oldu. Ben şimdi Hatay'dan geliyorum. Adıyaman'a, Elazığ'a, Maraş'a, Malatya'ya gittim ve bugün şunu gördüm ki, biz birlikte olduğumuz zaman, Cumhurbaşkanımızın liderliğine bugün Hatay'a bakıyorum, buralara bakıyorum yani çok gelişmiş dediğimiz ülkelerin ağzı açık kalıyor. Nasıl yaptınız diyorlar. Sağlıklı dönüşüm, herkes bizi eleştiriyordu" diyen Memişoğlu açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:Miami'de karaciğer ve bağırsak naklinde çalıştığını belirten Memişoğlu, dünyanın en iyi sağlık hizmetini ürettiklerini açıkladı.Memişoğlu cümlelerini şu şekilde sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/bakan-memisoglu-maymun-cicegi-turkiyede-tek-tuk-gorulebilir-ama-salgin-olmaz-1087101137.html
osmaniye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/11/1086966621_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_9cdde921ac5a0b0ed4da9097c984fad4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
osmaniye, ak parti, covid-19, maymun çiçeği virüsü, batı nil virüsü, hastalık, bulaşıcı hastalık, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı, aşı, zorunlu aşı
osmaniye, ak parti, covid-19, maymun çiçeği virüsü, batı nil virüsü, hastalık, bulaşıcı hastalık, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı, aşı, zorunlu aşı

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Dünyanın en iyi sağlık hizmetini üretiyoruz, covid salgınında gördük

21:09 23.08.2024 (güncellendi: 22:02 23.08.2024)
© AA / İslam YakutSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
© AA / İslam Yakut
Abone ol
Osmaniye'de düzenlediği basın toplantısında Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye'nin dünyanın en iyi sağlık hizmetini ürettiğini belirterek bu hususu Covid salgınında gördüklerinin altını çizdi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, deprem bölgesindeki şehirlere ziyarette bulunmak üzere Osmaniye'ye geldi.
Osmaniye AK Parti İl Değerlendirme Toplantısı'na katılan Bakan Memişoğlu, 'Biz krizleri en iyi yöneten millet konu vatanı olduğu zaman bir araya gelip canını verebilen bir toplumuz, bir milletiz. Krizler olmadığı zaman birbirimizle de uğraşmayalım' şeklinde konuştu. Ardından valilik kompleksinde il değerlendirme toplantısına katıldı.
Memişoğlu açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

Biz krizleri en iyi yöneten millet konu vatanı olduğu zaman bir araya gelip canını verebilen bir toplumuz" diyen Bakan Memişoğlu, "Biz eğer birbirimize sarılır, üretir, birlikte hareket edersek, çalışırsa, üretirsek, ayrıştırıcı değil, birleştirici taraflarımızı ön plana çıkartıp güçlü hale getirirsek, kötü kötülüğünü yapamaz. Her birinizin bunu düşünmesini istiyorum. Bizler daha çok çalışacağız, daha çok bir araya geleceğiz. Bu teşkilat, her bir ferdimiz, esasında Tayyip Erdoğan'ı ve bu kutlu davayı temsil edecek kişilersiniz. Onun için hepimiz örnek olacağız, hepimiz daha çok çalışacağız. Sadece kendimizden sorumlu değiliz, sadece bugünümüzden sorumlu değiliz. Biz gelecekten de sorumluyuz. Çünkü öyle kültüre sahibiz. Bizim bir araya geldiğimiz zaman yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Biz krizleri en iyi yöneten millet konu vatanı olduğu zaman bir araya gelip canını verebilen bir toplumuz, bir milletiz. Krizler olmadığı zaman birbirimizle de uğraşmayalım.

'Covid'de gördük ki dünyanın en gelişmiş ülkelerinin insanları sokakta kaldı'

Konuşmasında, "Bugün deprem dediğimiz şey, yüzyılın değil, belki dünyada en büyük depremlerinden acılardan bir tanesini yaşadık 6 Şubat'ta, 1 buçuk sene oldu. Ben şimdi Hatay'dan geliyorum. Adıyaman'a, Elazığ'a, Maraş'a, Malatya'ya gittim ve bugün şunu gördüm ki, biz birlikte olduğumuz zaman, Cumhurbaşkanımızın liderliğine bugün Hatay'a bakıyorum, buralara bakıyorum yani çok gelişmiş dediğimiz ülkelerin ağzı açık kalıyor. Nasıl yaptınız diyorlar. Sağlıklı dönüşüm, herkes bizi eleştiriyordu" diyen Memişoğlu açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:

Covid'de gördük ki dünyanın en gelişmiş ülkelerinin insanları sokakta kaldı, yaşlarını huzur evlerinde, ölüme terk ettiler. Biz tedaviye evlerine gittik. Depremde en çok sağlık müdürlüğümüz çalıştı, en çok neden eleştirildi biliyor musunuz? Bizi niye göndermiyorsun deprem bölgesine, İstanbul havaalanına giden binlerce doktordan bahsediyorum. Dünyanın hangi bugün maalesef vahşet medeniyetini oluşturan ülkelerindeki bir doktor koşarak havaalanına gider. Biz kendi toplumumuzun değerini bileceğiz.

Miami'de karaciğer ve bağırsak naklinde çalıştığını belirten Memişoğlu, dünyanın en iyi sağlık hizmetini ürettiklerini açıkladı.
Memişoğlu cümlelerini şu şekilde sonlandırdı:

Artık bizim özgüvenimiz var. Biz artık yapabiliriz diyoruz. Biz yaparız. Biz üretiriz. Biz çalışırız. Biz dediklerimizi yaparız. Biz bundan sonra artık başkası ne diyecek, ne yapacağını değil, biz ne yaparız, daha iyi nasıl oluruz, daha çok çalışırız düşünüyoruz. Onun için ben buradayım. Onun için sizin hizmetkarınızım. Onun için siz de toplumun, milletin hizmetkarısınız. Ben Miami'de Karaciğer, bağırsak naklinde çalıştım. Pekin'i gördüm, Londra'yı gördüm sağlık hizmetinde. Dünyanın en iyi sağlık hizmetini üretiyoruz. En yaygın, kapsamlı, ücretsiz, her yerde en iyi şekilde sağlık hizmetini yapabilen bu büyüklükteki ülke olarak en büyük biziz. Bu kadar net söylüyorum.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2024
TÜRKİYE
Bakan Memişoğlu: 'Maymun çiçeği Türkiye'de tek tük görülebilir ama salgın olmaz'
21 Ağustos, 14:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала