https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/rusyanin-iki-bolgesinde-4-ukrayna-ihasi-engellendi-1087759967.html
Rusya’nın iki bölgesinde 4 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın iki bölgesinde 4 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin batısındaki Belgorod ve Kursk bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 4 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T09:26+0300
2024-09-07T09:26+0300
2024-09-07T09:29+0300
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rusya savunma bakanlığı
ukrayna ordusu
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hava savunma
hava savunma sistemi
insansız hava aracı (iha)
iha
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminde bulunduğu ifade edildi.Görev başındaki hava savunma güçlerinin geçen gece Belgorod Bölgesi’nde 2 ve Kursk Bölgesi’nde 2 Ukrayna İHA’sını imha ettiği bildirildi.‘Ukrayna’da yabancı uzmanların bulunduğu nokta vuruldu’Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Nikolayev yakınındaki hedeflere yönelik birkaç saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.İlk saldırının hedefinde, yabancı askeri uzmanlarının ve eğittikleri Ukraynalı askerlerin bulunduğu noktanın olduğunu belirten Lebedev, ayrıca Kırım ve Donbass’a yönelik saldırılarda kullanılan en az bir HIMARS çoklu roketatarın imha edildiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/ukrayna-ordusu-poltavaya-duzenlenen-saldirida-500-uzman-personelini-kaybetti-1087753242.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, insansız hava aracı (iha), iha, belgorod, kursk, kursk bölgesi, sergey lebedev, nikolayev, himars, yabancı asker
Rusya’nın iki bölgesinde 4 Ukrayna İHA’sı engellendi
09:26 07.09.2024 (güncellendi: 09:29 07.09.2024)
Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin batısındaki Belgorod ve Kursk bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 4 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminde bulunduğu ifade edildi.
Görev başındaki hava savunma güçlerinin geçen gece Belgorod Bölgesi’nde 2 ve Kursk Bölgesi’nde 2 Ukrayna İHA’sını imha ettiği bildirildi.
‘Ukrayna’da yabancı uzmanların bulunduğu nokta vuruldu’
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Nikolayev yakınındaki hedeflere yönelik birkaç saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.
İlk saldırının hedefinde, yabancı askeri uzmanlarının ve eğittikleri Ukraynalı askerlerin bulunduğu noktanın olduğunu belirten Lebedev, ayrıca Kırım ve Donbass’a yönelik saldırılarda kullanılan en az bir HIMARS çoklu roketatarın imha edildiğini kaydetti.