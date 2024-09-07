https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/rusyanin-iki-bolgesinde-4-ukrayna-ihasi-engellendi-1087759967.html

Rusya’nın iki bölgesinde 4 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya’nın iki bölgesinde 4 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin batısındaki Belgorod ve Kursk bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 4 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 07.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-07T09:26+0300

2024-09-07T09:26+0300

2024-09-07T09:29+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

rusya savunma bakanlığı

ukrayna ordusu

rus ordusu

hava savunma

hava savunma sistemi

insansız hava aracı (iha)

iha

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085355216_0:356:3006:2047_1920x0_80_0_0_a5898aa7d6c66cae46e8534529d8c99a.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminde bulunduğu ifade edildi.Görev başındaki hava savunma güçlerinin geçen gece Belgorod Bölgesi’nde 2 ve Kursk Bölgesi’nde 2 Ukrayna İHA’sını imha ettiği bildirildi.‘Ukrayna’da yabancı uzmanların bulunduğu nokta vuruldu’Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Nikolayev yakınındaki hedeflere yönelik birkaç saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.İlk saldırının hedefinde, yabancı askeri uzmanlarının ve eğittikleri Ukraynalı askerlerin bulunduğu noktanın olduğunu belirten Lebedev, ayrıca Kırım ve Donbass’a yönelik saldırılarda kullanılan en az bir HIMARS çoklu roketatarın imha edildiğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/ukrayna-ordusu-poltavaya-duzenlenen-saldirida-500-uzman-personelini-kaybetti-1087753242.html

rusya

ukrayna

belgorod

kursk

kursk bölgesi

nikolayev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, insansız hava aracı (iha), iha, belgorod, kursk, kursk bölgesi, sergey lebedev, nikolayev, himars, yabancı asker