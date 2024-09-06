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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/ukrayna-ordusu-poltavaya-duzenlenen-saldirida-500-uzman-personelini-kaybetti-1087753242.html
‘Ukrayna ordusu Poltava'ya düzenlenen saldırıda 500 uzman personelini kaybetti’
‘Ukrayna ordusu Poltava'ya düzenlenen saldırıda 500 uzman personelini kaybetti’
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun 3 Eylül’de Ukrayna’nın Poltava kentinde füze saldırısı düzenlediği Askeri İletişim Enstitüsünde yaklaşık 500 Ukrayna askerinin etkisiz hale... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T21:55+0300
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ukrayna krizi
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füze saldırısı
askeri personel
uzman
paralı asker
ukrayna silahlı kuvvetleri
vladimir rogov
dmitriy peskov
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Üst düzey bir askeri kaynak, Poltava'daki Askeri İletişim Enstitüsüne düzenlenen saldırıda aralarında Avrupa ülkelerinden paralı askerlerin de bulunduğu yaklaşık 500 uzmanın öldürüldüğü veya yaralandığını söyledi.Kaynak, “Yaklaşık 500 uzman personel öldürüldü veya yaralandı. Bunlar arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve Ulusal Muhafızların askeri personeli, iletişim uzmanları, elektronik harp sistemleri, elektronik keşif ve insansız hava araçları operatörlerinin yanı sıra, Ukrayna ordusuna eğitim veren Polonya, Fransa, Almanya ve İsveç'ten yabancı paralı askerler bulunuyordu” dedi.Kaynak ayrıca Ukraynalı askeri personel ve paralı askerlerin konuşlandığı noktalar ile askeri hedeflere yönelik bu tür saldırıların artık düzenli hale geleceğini de vurguladı.3 Eylül sabahı Ukrayna medyası, Poltava'ya yönelik hava saldırısı sırasında iki güçlü patlama meydana geldiğini bildirmişti. Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personeline radar ve elektronik harp alanlarında eğitim veren Poltava Askeri İletişim Enstitüsü'ne saldırı düzenlediğini belirtmişti. Ukrayna ordusu, saldırıda onlarca askerin öldüğünü itiraf etmişti.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sivil hedeflere yönelik saldırılarına yanıt olarak, Rus ordusu düzenli olarak askeri personel, teçhizat ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu alanların yanı sıra Ukrayna altyapısına (enerji, savunma sanayii, askeri komuta ve iletişim tesisleri) saldırılar gerçekleştiriyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun sivil konutları ve sosyal kuruluş binalarını hedef almadığını defalarca vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/rusya-donetskte-bir-koyu-daha-aldi-41-ukrayna-askeri-teslim-oldu-1087743104.html
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poltava, ukrayna, füze saldırısı, askeri personel, uzman, paralı asker, ukrayna silahlı kuvvetleri, vladimir rogov, dmitriy peskov
poltava, ukrayna, füze saldırısı, askeri personel, uzman, paralı asker, ukrayna silahlı kuvvetleri, vladimir rogov, dmitriy peskov

‘Ukrayna ordusu Poltava'ya düzenlenen saldırıda 500 uzman personelini kaybetti’

21:55 06.09.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinÖzel askeri harekat bölgesinde Tsentr Askeri Grubu'na bağlı BM-21 Grad çoklu roketatarın atış yaptığı an
Özel askeri harekat bölgesinde Tsentr Askeri Grubu'na bağlı BM-21 Grad çoklu roketatarın atış yaptığı an - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Rus ordusunun 3 Eylül’de Ukrayna’nın Poltava kentinde füze saldırısı düzenlediği Askeri İletişim Enstitüsünde yaklaşık 500 Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Üst düzey bir askeri kaynak, Poltava'daki Askeri İletişim Enstitüsüne düzenlenen saldırıda aralarında Avrupa ülkelerinden paralı askerlerin de bulunduğu yaklaşık 500 uzmanın öldürüldüğü veya yaralandığını söyledi.
Kaynak, “Yaklaşık 500 uzman personel öldürüldü veya yaralandı. Bunlar arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve Ulusal Muhafızların askeri personeli, iletişim uzmanları, elektronik harp sistemleri, elektronik keşif ve insansız hava araçları operatörlerinin yanı sıra, Ukrayna ordusuna eğitim veren Polonya, Fransa, Almanya ve İsveç'ten yabancı paralı askerler bulunuyordu” dedi.
Kaynak ayrıca Ukraynalı askeri personel ve paralı askerlerin konuşlandığı noktalar ile askeri hedeflere yönelik bu tür saldırıların artık düzenli hale geleceğini de vurguladı.
3 Eylül sabahı Ukrayna medyası, Poltava'ya yönelik hava saldırısı sırasında iki güçlü patlama meydana geldiğini bildirmişti. Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personeline radar ve elektronik harp alanlarında eğitim veren Poltava Askeri İletişim Enstitüsü'ne saldırı düzenlediğini belirtmişti. Ukrayna ordusu, saldırıda onlarca askerin öldüğünü itiraf etmişti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sivil hedeflere yönelik saldırılarına yanıt olarak, Rus ordusu düzenli olarak askeri personel, teçhizat ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu alanların yanı sıra Ukrayna altyapısına (enerji, savunma sanayii, askeri komuta ve iletişim tesisleri) saldırılar gerçekleştiriyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun sivil konutları ve sosyal kuruluş binalarını hedef almadığını defalarca vurgulamıştı.
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