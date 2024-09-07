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Orban’dan AB’nin Ukrayna yanlısı duruşuna eleştiri: ‘Kendi çıkarlarımızı gütmeliyiz’
Orban’dan AB’nin Ukrayna yanlısı duruşuna eleştiri: ‘Kendi çıkarlarımızı gütmeliyiz’
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa’nın aşırı Ukrayna yanlısı tutum takınarak kendine zarar verdiğini belirtti. 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T13:50+0300
2024-09-07T13:50+0300
2024-09-07T13:53+0300
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ukrayna krizi
çatışma
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İtalya’daki Cernobbio Uluslararası Ekonomik Forumu’na katılan Macaristan Başbakanı Orban, Corrierre della Sera gazetesine açıklamasında, Avrupa Birliği'nin Ukrayna politikasını eleştirdi.Orban, “Benim Avrupa politikasına yönelik eleştirim, Avrupa'nın çıkarlarını gütmek yerine kendi duruşumuzu Ukrayna'nınkiyle özdeşleştirmemiz ve bunun da bizi çatışmanın daha da derinlerine sürüklemesi yönünde. Bu, Avrupa için iyi değil, aksine çok zararlı” ifadesini kullandı.Macar lider, çatışmayı durdurmanın Avrupa'nın çıkarına olduğunu kaydederek, “Ancak tam aksine Avrupa bu çatışmanın taraflarından biri haline geldi” diye ekledi.Orban dün Cernobbio Forumu’nda yaptığı konuşma sırasında, krizin çözümüne yönelik atılması gereken ilk adımın, barış planı üzerinde mutabakata varılması değil, ateşkes olması gerektiğini savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/medvedev-trump-kazanirsa-rusyaya-yonelik-yaptirimlari-kaldirmayacak-1087770307.html
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macaristan, viktor orban, avrupa, avrupa birliği, ukrayna, rusya, ukrayna krizi, çatışma, kriz
macaristan, viktor orban, avrupa, avrupa birliği, ukrayna, rusya, ukrayna krizi, çatışma, kriz
Orban’dan AB’nin Ukrayna yanlısı duruşuna eleştiri: ‘Kendi çıkarlarımızı gütmeliyiz’
13:50 07.09.2024 (güncellendi: 13:53 07.09.2024)
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa’nın aşırı Ukrayna yanlısı tutum takınarak kendine zarar verdiğini belirtti.
İtalya’daki Cernobbio Uluslararası Ekonomik Forumu’na katılan Macaristan Başbakanı Orban
, Corrierre della Sera
gazetesine açıklamasında, Avrupa Birliği'nin Ukrayna politikasını eleştirdi.
Orban, “Benim Avrupa politikasına yönelik eleştirim, Avrupa'nın çıkarlarını gütmek yerine kendi duruşumuzu Ukrayna'nınkiyle özdeşleştirmemiz ve bunun da bizi çatışmanın daha da derinlerine sürüklemesi yönünde. Bu, Avrupa için iyi değil, aksine çok zararlı” ifadesini kullandı.
Macar lider, çatışmayı durdurmanın Avrupa'nın çıkarına olduğunu kaydederek, “Ancak tam aksine Avrupa bu çatışmanın taraflarından biri haline geldi” diye ekledi.
Orban dün Cernobbio Forumu’nda yaptığı konuşma sırasında, krizin çözümüne yönelik atılması gereken ilk adımın, barış planı üzerinde mutabakata varılması değil, ateşkes olması gerektiğini savundu.