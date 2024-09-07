https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/medvedev-trump-kazanirsa-rusyaya-yonelik-yaptirimlari-kaldirmayacak-1087770307.html

Medvedev: Trump kazanırsa Rusya’ya yönelik yaptırımları kaldırmayacak

Medvedev: Trump kazanırsa Rusya’ya yönelik yaptırımları kaldırmayacak

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD’de Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayı Donald Trump’ın sistem politikacısı olduğunu ve seçimi... 07.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-07T12:25+0300

2024-09-07T12:25+0300

2024-09-07T12:28+0300

dünya

rusya

dmitriy medvedev

abd

abd başkanlık seçimleri

donald trump

kamala harris

yaptırım

sovyetler birliği

derin devlet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/04/1086486231_228:0:3869:2048_1920x0_80_0_0_0c95183d0281dc15d64533c56af9d2e5.jpg

Medvedev, Telegram paylaşımında, Trump’ın mevcut ABD yönetimine kızgın olduğu için Rusya’ya uygulanan yaptırımları kaldırmakla tehdit ettiğini kaydederek, “Seçilirse kaldırır mı? Elbette hayır. Görünürdeki ‘sistem dışı’ doğasına rağmen, Trump nihayetinde bir sistem adamı. Evet, acayip bir narsist ama aynı zamanda bir pragmatist” diye yazdı.Trump’ın bir iş adamı olarak, yaptırımların doların dünyadaki hakimiyetine zarar verdiğinin farkında olduğunu ifade eden Rus politikacı, “Ancak, ABD'de bir devrim gerçekleştirecek ve bir Trump'tan çok daha güçlü olan dillere destan derin devletin Rusya karşıtı politikasına karşı çıkacak kadar değil” yorumunda bulundu.Haris’ten de sürpriz beklemediğini kaydeden Konsey Başkanı, Demokrat adayın deneyimsiz ve “rakiplerinin iddia ettiği gibi düpedüz aptal” olduğunu belirterek, “Onun için güzel ve anlamsız konuşmalar ve sorulara sıkıcı doğru cevaplar hazırlanacak ve bunları bulaşıcı bir şekilde gülerek bir prompterden okuyacak” dedi.20. yüzyıl boyunca Sovyetler Birliği’ne yönelik yaptırımların uygulandığını anımsatan Medvedev, yaptırımların 21. yüzyılda katlanarak geri döndüğünü kaydederek, “Yani bizim için sonsuza kadar yaptırımlar. Daha doğrusu, ABD'nin kaçınılmaz yeni bir iç savaş sonucu parçalanacağı ana kadar. Ne de olsa Hollywood bu konuda filmler çekiyorsa bunun bir nedeni var” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/abd-istihbarati-dis-guclerin-abd-secimlerine-mudahale-etmeye-calistigi-tespit-edilemedi-1087754996.html

rusya

sovyetler birliği

hollywood

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, dmitriy medvedev, abd, abd başkanlık seçimleri, donald trump, kamala harris, yaptırım, sovyetler birliği, derin devlet, hollywood, iç savaş