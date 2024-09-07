https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/medvedev-trump-kazanirsa-rusyaya-yonelik-yaptirimlari-kaldirmayacak-1087770307.html
Medvedev: Trump kazanırsa Rusya’ya yönelik yaptırımları kaldırmayacak
Medvedev: Trump kazanırsa Rusya’ya yönelik yaptırımları kaldırmayacak
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD’de Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayı Donald Trump’ın sistem politikacısı olduğunu ve seçimi... 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T12:25+0300
2024-09-07T12:25+0300
2024-09-07T12:28+0300
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yaptırım
sovyetler birliği
derin devlet
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Medvedev, Telegram paylaşımında, Trump’ın mevcut ABD yönetimine kızgın olduğu için Rusya’ya uygulanan yaptırımları kaldırmakla tehdit ettiğini kaydederek, “Seçilirse kaldırır mı? Elbette hayır. Görünürdeki ‘sistem dışı’ doğasına rağmen, Trump nihayetinde bir sistem adamı. Evet, acayip bir narsist ama aynı zamanda bir pragmatist” diye yazdı.Trump’ın bir iş adamı olarak, yaptırımların doların dünyadaki hakimiyetine zarar verdiğinin farkında olduğunu ifade eden Rus politikacı, “Ancak, ABD'de bir devrim gerçekleştirecek ve bir Trump'tan çok daha güçlü olan dillere destan derin devletin Rusya karşıtı politikasına karşı çıkacak kadar değil” yorumunda bulundu.Haris’ten de sürpriz beklemediğini kaydeden Konsey Başkanı, Demokrat adayın deneyimsiz ve “rakiplerinin iddia ettiği gibi düpedüz aptal” olduğunu belirterek, “Onun için güzel ve anlamsız konuşmalar ve sorulara sıkıcı doğru cevaplar hazırlanacak ve bunları bulaşıcı bir şekilde gülerek bir prompterden okuyacak” dedi.20. yüzyıl boyunca Sovyetler Birliği’ne yönelik yaptırımların uygulandığını anımsatan Medvedev, yaptırımların 21. yüzyılda katlanarak geri döndüğünü kaydederek, “Yani bizim için sonsuza kadar yaptırımlar. Daha doğrusu, ABD'nin kaçınılmaz yeni bir iç savaş sonucu parçalanacağı ana kadar. Ne de olsa Hollywood bu konuda filmler çekiyorsa bunun bir nedeni var” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/abd-istihbarati-dis-guclerin-abd-secimlerine-mudahale-etmeye-calistigi-tespit-edilemedi-1087754996.html
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rusya, dmitriy medvedev, abd, abd başkanlık seçimleri, donald trump, kamala harris, yaptırım, sovyetler birliği, derin devlet, hollywood, iç savaş
rusya, dmitriy medvedev, abd, abd başkanlık seçimleri, donald trump, kamala harris, yaptırım, sovyetler birliği, derin devlet, hollywood, iç savaş
Medvedev: Trump kazanırsa Rusya’ya yönelik yaptırımları kaldırmayacak
12:25 07.09.2024 (güncellendi: 12:28 07.09.2024)
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD’de Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayı Donald Trump’ın sistem politikacısı olduğunu ve seçimi kazanması durumunda Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırımları kaldırmayacağını belirtti.
Medvedev, Telegram paylaşımında, Trump’ın mevcut ABD yönetimine kızgın olduğu için Rusya’ya uygulanan yaptırımları kaldırmakla tehdit ettiğini kaydederek, “Seçilirse kaldırır mı? Elbette hayır. Görünürdeki ‘sistem dışı’ doğasına rağmen, Trump nihayetinde bir sistem adamı. Evet, acayip bir narsist ama aynı zamanda bir pragmatist” diye yazdı.
Trump’ın bir iş adamı olarak, yaptırımların doların dünyadaki hakimiyetine zarar verdiğinin farkında olduğunu ifade eden Rus politikacı, “Ancak, ABD'de bir devrim gerçekleştirecek ve bir Trump'tan çok daha güçlü olan dillere destan derin devletin Rusya karşıtı politikasına karşı çıkacak kadar değil” yorumunda bulundu.
Haris’ten de sürpriz beklemediğini kaydeden Konsey Başkanı, Demokrat adayın deneyimsiz ve “rakiplerinin iddia ettiği gibi düpedüz aptal” olduğunu belirterek, “Onun için güzel ve anlamsız konuşmalar ve sorulara sıkıcı doğru cevaplar hazırlanacak ve bunları bulaşıcı bir şekilde gülerek bir prompterden okuyacak” dedi.
20. yüzyıl boyunca Sovyetler Birliği’ne yönelik yaptırımların uygulandığını anımsatan Medvedev, yaptırımların 21. yüzyılda katlanarak geri döndüğünü kaydederek, “Yani bizim için sonsuza kadar yaptırımlar. Daha doğrusu, ABD'nin kaçınılmaz yeni bir iç savaş sonucu parçalanacağı ana kadar. Ne de olsa Hollywood bu konuda filmler çekiyorsa bunun bir nedeni var” diye ekledi.