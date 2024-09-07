https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/mitten-irakta-operasyon-pkknin-iran-sorumlusu-etkisiz-hale-getirildi--1087773363.html

MİT'ten Irak'ta operasyon: PKK'nın İran sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT'ten Irak'ta operasyon: PKK'nın İran sorumlusu etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

MİT, PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık'ı Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. 07.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-07T14:14+0300

2024-09-07T14:14+0300

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK’nın sözde İran sorumlusu ‘Nujiyan Amed’ kod isimli Saliha Akbıyık’ı, Irak’ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirdi.MİT’in saha çalışmaları neticesinde PKK/KCK’lı Saliha Akbıyık’ın, Irak/Süleymaniye kırsalında İran sınırındaki Süleymaniye/Pencevin bölgesinde olduğu tespit edildi. MİT’in saha ajanları tarafından adım adım izlenen Saliha Akbıyık, en uygun anda düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi. Nokta operasyonu ile etkisi hale getirilen ‘Nujiyan Amed’ kod Saliha Akbıyık’ın terör örgütünün İran yapılanmasında birinci derece sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü belirtildi. 1993 yılından bu yana örgüt içinde bulunan Akbıyık’ın, İran-Irak sınır hattında barınan tüm üyelerin faaliyetlerinden de birinci derecede sorumlu olduğu ifade edildi.Saliha Akbıyık kimdir?PKK/KCK Merkez Komite ile YJA Star Merkez Karargah üyesi olan Saliha Akbıyık’ın aslen Diyarbakırlı olduğu belirtilirken, 1993 yılında Mersin’de PKK/KCK’nın kırsal kadrolarına katıldığı ve Yunanistan’da terör örgütünün kamplarında eğitim aldığı aktarıldı. Suriye’de bulunduğu dönemde gençlerin örgüte katılımını sağlayan Akbıyık’ın, örgütünün toplumsal, siyasi ve silahlı kanatlarında faaliyet gösterdiği, Irak’a geçtiği dönemde ise Kandil, Zap, Metina ve Mahmur’da silahlı faaliyetlerde yer aldığı belirtildi.

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