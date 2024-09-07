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Yeniden Refah Partisi Başkanı Erbakan: '2025 sonunda veya 2026 ilkbaharında bir erken seçim gelebilir'
Yeniden Refah Partisi Başkanı Erbakan: '2025 sonunda veya 2026 ilkbaharında bir erken seçim gelebilir'
Sputnik Türkiye
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "2025 sonunda veya 2026 ilkbaharında bir erken seçim gelebilir" dedi. 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T14:27+0300
2024-09-07T14:41+0300
türkiye
yeniden refah partisi
fatih erbakan
erken seçim
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Erbakan, yaptığı konuşmada, “Erken seçim ister istemez gündeme gelecek diye düşünüyoruz. Çünkü ekonomik veriler Türkiye'yi erken seçime zorluyor. Orta Vadeli Program'daki enflasyonun revize edilmesi bile bunun bir göstergesi. Enflasyonu düşüreceğiz, her şey iyiye gidiyor. ‘Mart Nisan'dan daha iyi olacak' söylemleriyle iktidar devam ediyor. ‘Tek haneli enflasyona döneceğiz. Dişinizi sıkın sabredin' ancak milletin sabredecek hali kalmamış. Tam tersine daha birde 2025'in enflasyon oranını arttırıyorlar. Bu veriler ve gidişat Türkiye'de bir erken seçimin olmasını gerekli kılacak gibi gözüküyor” ifadelerini kullandı.Erken seçim için tarih verdiSeçimin bir maliyeti olduğunu belirten Erbakan, buna rağmen bir dertten kurtulmak için bir miktarda zorluğa katlanılması gerektiğini söyleyerek, şunları kaydetti: “Mehmet Şimşek'in geldiği günden buyana enflasyondaki, akaryakıt fiyatlarında, hayat pahalılığındaki artış bütün bunlar gündeme alındığı zaman iyiye giden bir şey yok. Sabit dahi kalmıyor, bırakın iyiye gitmeyi daha da kötüye gidiyor. Dolayısıyla artık Mehmet Şimşek yönetimindeki ekonominin iyiye gitmesi, bu iktidarın ekonomiyi düze çıkarması gibi bir durumun söz konusu olmadığı açık bir şekilde ortada. Bu nedenle 2025 sonunda veya 2026 ilkbaharında bir erken seçim gelebilir.”Bu işten hayır gelmesi mümkün değildirYeniden Refah Partisinden istifa eden Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gürpınar'a ilişkin de konuşan Erbakan, “Şanlıurfa'da Yeniden Refah Partimiz 350 binlik bir oy sayısıyla belediye başkanlığını kazandı. Biz Türkiye genelinde üye sayımızın 5,5 ila altı misli oy aldık. Çok küçük istisnalar dışında Türkiye genelinde de 500 bin üyeyle 3 milyonun üzerinde oy aldık. Yani üye sayımızın altı mislini alıyoruz. Dolayısıyla Şanlıurfa'da 33 bin üyemiz olduğunu hesaba kattığımız zaman, Şanlıurfa'da Yeniden Refah Partimizin oyu iki yüz bin demektir. Beş misli olsa 165 bin demektir. 6 misli olsa 200 bin demektir ve bu 350 binin çok önemli bir bölümü Yeniden Refah Partimizin seçmenidir. Gülpınar'ın Yeniden Refah Partisi'nde belediye başkanlığına devam etmesini istiyordum. Ancak buna rağmen böyle bir karar alındı. Kendisinin bizzat yaptırdığı anket oradaki yirmi bir tane belediye meclis üyemize de bizzat kendisinin söylediği ankette de Şanlıurfa halkının yüzde 79'u yani çok büyük bir kaide ekseriyeti Gürpınar'ın istifa etmesinin uygun olmayacağını düşünüyorum. Biz de bu noktada söylediğimiz halka rağmen milletin iradesine rağmen bir iş yapılmıştır. Böyle bir işten hayır gelmesi mümkün değildir” şeklinde konuştu.İki parti arasındaki gerilim nasıl başladı?Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıklamasının ardından AK Parti-YRP arasında gerilim baş gösterdi. Son gelişme akıllara hem 31 Mart yerel seçimlerinde YRP'nin AK Parti'den aldığı belediyeler hem de "siyasi şantaj" ve "zübük" tartışmaları geldi. 9 Belediye Başkanı Ak Parti'den YRP'ye geçerken, YRP'den beş ayda aralarında İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu'nun da olduğu isimler istifa etmişti.
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yeniden refah partisi, fatih erbakan, erken seçim
yeniden refah partisi, fatih erbakan, erken seçim

Yeniden Refah Partisi Başkanı Erbakan: '2025 sonunda veya 2026 ilkbaharında bir erken seçim gelebilir'

14:27 07.09.2024 (güncellendi: 14:41 07.09.2024)
© AA / Didem MenteFatih Erbakan
Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2024
© AA / Didem Mente
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "2025 sonunda veya 2026 ilkbaharında bir erken seçim gelebilir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Erbakan, yaptığı konuşmada, “Erken seçim ister istemez gündeme gelecek diye düşünüyoruz. Çünkü ekonomik veriler Türkiye'yi erken seçime zorluyor. Orta Vadeli Program'daki enflasyonun revize edilmesi bile bunun bir göstergesi. Enflasyonu düşüreceğiz, her şey iyiye gidiyor. ‘Mart Nisan'dan daha iyi olacak' söylemleriyle iktidar devam ediyor. ‘Tek haneli enflasyona döneceğiz. Dişinizi sıkın sabredin' ancak milletin sabredecek hali kalmamış. Tam tersine daha birde 2025'in enflasyon oranını arttırıyorlar. Bu veriler ve gidişat Türkiye'de bir erken seçimin olmasını gerekli kılacak gibi gözüküyor ifadelerini kullandı.

Erken seçim için tarih verdi

Seçimin bir maliyeti olduğunu belirten Erbakan, buna rağmen bir dertten kurtulmak için bir miktarda zorluğa katlanılması gerektiğini söyleyerek, şunları kaydetti: “Mehmet Şimşek'in geldiği günden buyana enflasyondaki, akaryakıt fiyatlarında, hayat pahalılığındaki artış bütün bunlar gündeme alındığı zaman iyiye giden bir şey yok. Sabit dahi kalmıyor, bırakın iyiye gitmeyi daha da kötüye gidiyor. Dolayısıyla artık Mehmet Şimşek yönetimindeki ekonominin iyiye gitmesi, bu iktidarın ekonomiyi düze çıkarması gibi bir durumun söz konusu olmadığı açık bir şekilde ortada. Bu nedenle 2025 sonunda veya 2026 ilkbaharında bir erken seçim gelebilir.”

Bu işten hayır gelmesi mümkün değildir

Yeniden Refah Partisinden istifa eden Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gürpınar'a ilişkin de konuşan Erbakan, “Şanlıurfa'da Yeniden Refah Partimiz 350 binlik bir oy sayısıyla belediye başkanlığını kazandı. Biz Türkiye genelinde üye sayımızın 5,5 ila altı misli oy aldık. Çok küçük istisnalar dışında Türkiye genelinde de 500 bin üyeyle 3 milyonun üzerinde oy aldık. Yani üye sayımızın altı mislini alıyoruz. Dolayısıyla Şanlıurfa'da 33 bin üyemiz olduğunu hesaba kattığımız zaman, Şanlıurfa'da Yeniden Refah Partimizin oyu iki yüz bin demektir. Beş misli olsa 165 bin demektir. 6 misli olsa 200 bin demektir ve bu 350 binin çok önemli bir bölümü Yeniden Refah Partimizin seçmenidir. Gülpınar'ın Yeniden Refah Partisi'nde belediye başkanlığına devam etmesini istiyordum. Ancak buna rağmen böyle bir karar alındı. Kendisinin bizzat yaptırdığı anket oradaki yirmi bir tane belediye meclis üyemize de bizzat kendisinin söylediği ankette de Şanlıurfa halkının yüzde 79'u yani çok büyük bir kaide ekseriyeti Gürpınar'ın istifa etmesinin uygun olmayacağını düşünüyorum. Biz de bu noktada söylediğimiz halka rağmen milletin iradesine rağmen bir iş yapılmıştır. Böyle bir işten hayır gelmesi mümkün değildir” şeklinde konuştu.

İki parti arasındaki gerilim nasıl başladı?

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıklamasının ardından AK Parti-YRP arasında gerilim baş gösterdi. Son gelişme akıllara hem 31 Mart yerel seçimlerinde YRP'nin AK Parti'den aldığı belediyeler hem de "siyasi şantaj" ve "zübük" tartışmaları geldi. 9 Belediye Başkanı Ak Parti'den YRP'ye geçerken, YRP'den beş ayda aralarında İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu'nun da olduğu isimler istifa etmişti.

AK Parti, miting - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2024
POLİTİKA
AK Parti-Yeniden Refah Partisi gerilimi nasıl başladı?
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