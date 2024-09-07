https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/jeofizik-muhendisi-uysal-kahramanmaras-depremi-sonrasi-acikladi-oncu-bir-deprem-degil-1087778823.html

Jeofizik Mühendisi Uysal, Kahramanmaraş depremi sonrası açıkladı: 'Öncü bir deprem değil'

Jeofizik Mühendisi Uysal, Kahramanmaraş depremi sonrası açıkladı: 'Öncü bir deprem değil'

Sputnik Türkiye

Jeofizik Mühendisi Uysal sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin 6 Şubat'ın artçısı olduğunu belirterek söz konusu bu depremin öncü bir... 07.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-07T17:28+0300

2024-09-07T17:28+0300

2024-09-07T17:49+0300

türkiye

deprem

kahramanmaraş

deprem

pazarcık

bingöl

karlıova

gaziantep

adana

osmaniye

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31’da merkez üssü Pazarcık olan 5.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenilirken deprem Gaziantep, Adana ve Osmaniye’de de hissedilmişti. Meydana gelen deprem, bölgede büyük bir paniğe neden olurken Pazarcık’ta yaşanan deprem ile alakalı jeofizik Mühendisi Mehmet Uysal açıklamalarda bulundu.Jeofizik Mühendisi Uysal, bu sabah Pazarcık’ta meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamasında, “Bunu öncü bir deprem olarak söyleyemeyiz sadece artçı bir deprem, artçı depremler de devam edecek” dedi.'Vatandaşların tedirgin olacağı hiçbir durum söz konusu değil'Sabah saatlerinde Pazarcık’ta meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem ile yakın noktada meydana geldiğini ve bu sarsıntının artçı bir sarsıntı olduğunu ifade eden Uysal, “Araştırmalarımız ve incelemelerimiz doğrultusunda ilk bilgi depremin yaşandığı lokasyona bakınca 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerin yaşandığı yere yakın bir artçı sarsıntı diyebiliriz buna. Bu artçı sarsıntıların biz uzun vadede devam edeceğini daha önceleri de defalarca söylemiştik, şehrimiz için tedirgin edici bir durumun söz konusu olmadığını da söylemiştik. Şehrimizin içerisinde az hasarlı ve hasarsız binaların içerisinde yaşayan vatandaşların tedirgin olacağı hiçbir durum söz konusu değil. Bu depremlerin devamlılığı azalarak devam edecektir fakat bunlar daha büyük depremlerin habercisi değil. Bölge tektonik bir bölge, Kahramanmaraş’ın kuzey ve güney bölgelerinde daha farklı depremlerin yaşanması söz konusu. Fakat Kahramanmaraş merkezi konusunda ve yakın çevresinde tedirgin edecek bir durumun söz konusu olmadığını söyleyebiliriz” dedi.'Bunu öncü bir deprem olarak söyleyemeyiz sadece artçı bir deprem'Kahramanmaraş’ın tektonik bir bölgede yer aldığını dile getiren Uysal, konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:Yaşanan 5.0 büyüklüğündeki depremlerin Bingöl-Karlıova segmentine stres biriktirdiğini öğrenebilmek adına detaylı inceleme yapılması gerektiğini söyleyen Uysal açıklamasını, “Bir stres aktarımı olduğunu söylemek için çok erken. Daha detaylı incelemek gerekiyor ama zaten Bingöl-Karlıova segmentinde zaten yeterince stres yükünün var olduğunu söyleyebiliriz. Bunu 6 Şubat depremleri öncesinde birkaç kere söyledik. Bölgenin depreme hazırlıklı olması gerekiyor” cümleleriyle sonlandırdı.

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