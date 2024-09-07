https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/hatayda-gece-aydinlandi-gokyuzunde-suzulen-parlak-cisim-1087758341.html

Hatay'da gece aydınlandı: Gökyüzünde süzülen parlak cisim

Hatay'da gece aydınlandı: Gökyüzünde süzülen parlak cisim

Sputnik Türkiye

Hatay'da meteor olduğu düşünülen bir cisim gökyüzünde süzülürken görüntülendi. Cisim ve yarattığı parlama güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. 07.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-07T02:31+0300

2024-09-07T02:31+0300

2024-09-07T02:31+0300

yaşam

hatay

şanlıurfa

gaziantep

meteor

göktaşı

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Hatay başta olmak üzere Şanlıurfa, Gaziantep ve çevre illerde saat 23.47 sıralarında gökyüzünde parlayan bir cisim görüntülendi. Gökyüzünde görülen ve göktaşı olduğu iddia edilen parlak cisim geceyi aydınlattı.Samandağ ilçesinde güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen sakinler, gökyüzünde süzülen parlak bir cismin görüntülere yansıdığını fark etti. Kayıtlarda, meteor olduğu düşünülen cismin gökyüzünde kısa bir parlama ile belirdiği gözlemlendi.

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hatay

şanlıurfa

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hatay, şanlıurfa, gaziantep, meteor, göktaşı