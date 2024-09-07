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Hatay'da gece aydınlandı: Gökyüzünde süzülen parlak cisim
Hatay'da gece aydınlandı: Gökyüzünde süzülen parlak cisim
Sputnik Türkiye
Hatay'da meteor olduğu düşünülen bir cisim gökyüzünde süzülürken görüntülendi. Cisim ve yarattığı parlama güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. 07.09.2024, Sputnik Türkiye
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Hatay başta olmak üzere Şanlıurfa, Gaziantep ve çevre illerde saat 23.47 sıralarında gökyüzünde parlayan bir cisim görüntülendi. Gökyüzünde görülen ve göktaşı olduğu iddia edilen parlak cisim geceyi aydınlattı.Samandağ ilçesinde güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen sakinler, gökyüzünde süzülen parlak bir cismin görüntülere yansıdığını fark etti. Kayıtlarda, meteor olduğu düşünülen cismin gökyüzünde kısa bir parlama ile belirdiği gözlemlendi.
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hatay, şanlıurfa, gaziantep, meteor, göktaşı
hatay, şanlıurfa, gaziantep, meteor, göktaşı

Hatay'da gece aydınlandı: Gökyüzünde süzülen parlak cisim

02:31 07.09.2024
© İHA / RAMAZAN İLIN-AW282589Hatay'da gökyüzünde görülen ve göktaşı olduğu iddia edilen parlak cisim geceyi aydınlattı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Hatay'da gökyüzünde görülen ve göktaşı olduğu iddia edilen parlak cisim geceyi aydınlattı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2024
© İHA / RAMAZAN İLIN-AW282589
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Hatay'da meteor olduğu düşünülen bir cisim gökyüzünde süzülürken görüntülendi. Cisim ve yarattığı parlama güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.
Hatay başta olmak üzere Şanlıurfa, Gaziantep ve çevre illerde saat 23.47 sıralarında gökyüzünde parlayan bir cisim görüntülendi. Gökyüzünde görülen ve göktaşı olduğu iddia edilen parlak cisim geceyi aydınlattı.
Samandağ ilçesinde güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen sakinler, gökyüzünde süzülen parlak bir cismin görüntülere yansıdığını fark etti. Kayıtlarda, meteor olduğu düşünülen cismin gökyüzünde kısa bir parlama ile belirdiği gözlemlendi.
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