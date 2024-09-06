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Bu sokağa giren kendini yerde buluyor: 'Bubi tuzaklı sokak'
Bu sokağa giren kendini yerde buluyor: 'Bubi tuzaklı sokak'
Sputnik Türkiye
Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi Eceler Sokak'ta bulunan çukura her gün onlarca kişi düşüyor. Sokaktan geçen insanların çukuru görmeyerek düşüp... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T16:36+0300
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Bursa'da şehrin merkezinde yer alan en işlek sokaklardan birinde bulunan bir çukur, özellikle yaşlılar için büyük tehlike saçıyor. Yaşlılar ve kadınların yolda yürürken yere düşme anları bir işyerinin kamerasına yansıdı.Esnaflar ve mahallenin ahalisi, yetkililerin bu duruma çözüm bulmasını talep etti.Her gün çok sayıda yaşlı ve kadının yere düşerek yaralanması, bir berberin güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle sakinleri bu durumun düzeltilmesi gerektiğini, daha üzücü kazalar yaşanabileceğini dile getirdi'Özellikle yaşlılar görmeyip düşüyor'Mahalle esnafı Dursun Coşkun, "Bu sokaktan geçen insanlar genellikle telefona dalıyor. Özellikle yaşlılar görmeyip düşüyor. Yetkililerden bununla ilgili bir çözüm bekliyoruz. Çocuğu olanlar bebek arabası ile geçerken mecburen yola inmek zorunda kalıyor. Kaza olma ihtimali çok yüksek" dedi.Bir diğer esnaf Ümit Acet ise, "Geçtiğimiz günlerde biri takılıp kafasını yardı. Telefonla oynayan insanlar takılıp düşüyor. Esnaf olarak yetkililerden bu çukurun yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/saygisizlik-yapan-ogrencisini-turk-evladi-kaybedilmez-diyerek-affetmisti-eyup-ogretmen-yasam-1087698911.html
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türkiye, bursa, osmangazi, sokak, düşmek, esnaf
türkiye, bursa, osmangazi, sokak, düşmek, esnaf

Bu sokağa giren kendini yerde buluyor: 'Bubi tuzaklı sokak'

16:36 06.09.2024 (güncellendi: 16:39 06.09.2024)
© İHA / POLAT TAHA ÖZTÜRK - YUNUS ŞİMŞEK-AW281835Bursa'nın şehrin merkezinde en işlek sokaktaki bir çukur özellikle yaşlı ve kadınlar için büyük tehlike saçıyor. Yaşlılar ve kadınların yolda yürürken yere düşme anları bir işyerinin kamerasına yansıdı. Esnaflar ve vatandaşlar, yetkililerin bu duruma çözüm bulmasını istiyor.
Bursa'nın şehrin merkezinde en işlek sokaktaki bir çukur özellikle yaşlı ve kadınlar için büyük tehlike saçıyor. Yaşlılar ve kadınların yolda yürürken yere düşme anları bir işyerinin kamerasına yansıdı. Esnaflar ve vatandaşlar, yetkililerin bu duruma çözüm bulmasını istiyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
© İHA / POLAT TAHA ÖZTÜRK - YUNUS ŞİMŞEK-AW281835
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Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi Eceler Sokak'ta bulunan çukura her gün onlarca kişi düşüyor. Sokaktan geçen insanların çukuru görmeyerek düşüp yaralandığını ifade eden esnaf ise yetkililerden çözüm bekliyor.
Bursa'da şehrin merkezinde yer alan en işlek sokaklardan birinde bulunan bir çukur, özellikle yaşlılar için büyük tehlike saçıyor. Yaşlılar ve kadınların yolda yürürken yere düşme anları bir işyerinin kamerasına yansıdı.
Esnaflar ve mahallenin ahalisi, yetkililerin bu duruma çözüm bulmasını talep etti.
Her gün çok sayıda yaşlı ve kadının yere düşerek yaralanması, bir berberin güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle sakinleri bu durumun düzeltilmesi gerektiğini, daha üzücü kazalar yaşanabileceğini dile getirdi

'Özellikle yaşlılar görmeyip düşüyor'

Mahalle esnafı Dursun Coşkun, "Bu sokaktan geçen insanlar genellikle telefona dalıyor. Özellikle yaşlılar görmeyip düşüyor. Yetkililerden bununla ilgili bir çözüm bekliyoruz. Çocuğu olanlar bebek arabası ile geçerken mecburen yola inmek zorunda kalıyor. Kaza olma ihtimali çok yüksek" dedi.
Bir diğer esnaf Ümit Acet ise, "Geçtiğimiz günlerde biri takılıp kafasını yardı. Telefonla oynayan insanlar takılıp düşüyor. Esnaf olarak yetkililerden bu çukurun yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.
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