Erdoğan: Biz camiler minaresiz kalmasın diye varız

Şu uzun iktidar dönemimizde ne yaptığından asla pişman olmazsın diye sorsalar, İmam Hatip Okulları'nın önündeki engeli kaldırmaktır, sayısını arttırmaktır, kalitesini yükseltmektir derim. Biz tohumla başladık, sel olduk, fırtına olduk. Şu uzun iktidar dönemimizde ne yaptığından asla pişman olmazsın diye sorsalar, İmam Hatip Okulları'nın önündeki engeli kaldırmaktır, sayısını arttırmaktır, kalitesini yükseltmektir derim. Biz tohumla başladık, sel olduk, fırtına olduk.

Fatih'in emanetine biz sahip çıktık, İslam aleminin kalbindeki sızıntıyı dindirdik, Ayasofya'yı ibadete açtık. Fatih'in emanetine biz sahip çıktık, İslam aleminin kalbindeki sızıntıyı dindirdik, Ayasofya'yı ibadete açtık.

Biz hiçbir okul arasında ayrımcılık yapmıyoruz fakat İmam Hatipler diriliş ve direnişin sembolüdür. Biz hiçbir okul arasında ayrımcılık yapmıyoruz fakat İmam Hatipler diriliş ve direnişin sembolüdür.

Biz camiler minaresiz kalmasın diye varız. Müslümanlıkla yoğurulan yurdumuz, müslümansız kalmasın diye varız. Eğer bu topraklardan ezanı, minareyi, camiyi, kuranı çeker alırsanız, geriye hiçbir şey kalmaz. Millette kalmaz, memlekette kalmaz. Biz camiler minaresiz kalmasın diye varız. Müslümanlıkla yoğurulan yurdumuz, müslümansız kalmasın diye varız. Eğer bu topraklardan ezanı, minareyi, camiyi, kuranı çeker alırsanız, geriye hiçbir şey kalmaz. Millette kalmaz, memlekette kalmaz.

Ezan, cami, kuran, minare yoksa vatan yoktur, Türkiye yoktur. Ezan, cami, kuran, minare yoksa vatan yoktur, Türkiye yoktur.

İmam hatipliler, iman kalemize saldıran kendilerini ortaya koyacaktır, vatan savunmasında en ön safta yerlerini alacaklardır. İmam hatipliler, iman kalemize saldıran kendilerini ortaya koyacaktır, vatan savunmasında en ön safta yerlerini alacaklardır.

İsrail böyle durmayacak, sıra diğer ülkelere gelecek. Lübnan ve Suriye'ye girecekler. Dicle ve Fırat arasındaki vatan topraklarımıza göz koyacaklar. Biz bu nedenle Hamas sadece Gazze'yi değil, İslam topraklarını, Türkiye'yi savunuyor diyoruz. İsrail karşısında durmak bizim için dini bir görevdir. Mısır ve Suriye ile attığımız adımlar, tehlikelere karşı bir önlem niteliğindedir. İsrail böyle durmayacak, sıra diğer ülkelere gelecek. Lübnan ve Suriye'ye girecekler. Dicle ve Fırat arasındaki vatan topraklarımıza göz koyacaklar. Biz bu nedenle Hamas sadece Gazze'yi değil, İslam topraklarını, Türkiye'yi savunuyor diyoruz. İsrail karşısında durmak bizim için dini bir görevdir. Mısır ve Suriye ile attığımız adımlar, tehlikelere karşı bir önlem niteliğindedir.