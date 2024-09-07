Erdoğan: Biz camiler minaresiz kalmasın diye varız
15:37 07.09.2024 (güncellendi: 15:52 07.09.2024)
© AA / Utku UçrakCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
© AA / Utku Uçrak
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21. İmam Hatipler Kurultayı'nda konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Şu uzun iktidar dönemimizde ne yaptığından asla pişman olmazsın diye sorsalar, İmam Hatip Okulları'nın önündeki engeli kaldırmaktır, sayısını arttırmaktır, kalitesini yükseltmektir derim. Biz tohumla başladık, sel olduk, fırtına olduk.
Fatih'in emanetine biz sahip çıktık, İslam aleminin kalbindeki sızıntıyı dindirdik, Ayasofya'yı ibadete açtık.
Biz hiçbir okul arasında ayrımcılık yapmıyoruz fakat İmam Hatipler diriliş ve direnişin sembolüdür.
Biz camiler minaresiz kalmasın diye varız. Müslümanlıkla yoğurulan yurdumuz, müslümansız kalmasın diye varız. Eğer bu topraklardan ezanı, minareyi, camiyi, kuranı çeker alırsanız, geriye hiçbir şey kalmaz. Millette kalmaz, memlekette kalmaz.
Ezan, cami, kuran, minare yoksa vatan yoktur, Türkiye yoktur.
İmam hatipliler, iman kalemize saldıran kendilerini ortaya koyacaktır, vatan savunmasında en ön safta yerlerini alacaklardır.
İsrail böyle durmayacak, sıra diğer ülkelere gelecek. Lübnan ve Suriye'ye girecekler. Dicle ve Fırat arasındaki vatan topraklarımıza göz koyacaklar. Biz bu nedenle Hamas sadece Gazze'yi değil, İslam topraklarını, Türkiye'yi savunuyor diyoruz. İsrail karşısında durmak bizim için dini bir görevdir. Mısır ve Suriye ile attığımız adımlar, tehlikelere karşı bir önlem niteliğindedir.
Türk Silahları demek, peygamber ocağı demektir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden imanı alırsanız içinde bir şey kalmaz. İmam hatiplerle uğraşan bir ordunun neler yaşadığını tarihte gördük. Yanlış ellerde ordumuz yıpratıldı. Sokaklarımızda sakallı, sarıklı insanların kovalandığı dönemlerde, FETÖ'cü vatan hainlerini devletimizin içine yerleştirdiler. Malazgirt'teki, Çanakkale'deki ruh ordumuzda tekrar ruh buluyor.