https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/mhp-genel-baskani-devlet-bahceli-myk-uyesi-ali-ucaka-cip-hediye-etti-1087774621.html
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MYK üyesi Ali Uçak'a cip hediye etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MYK üyesi Ali Uçak'a cip hediye etti
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1978 model cipini, partisinin MYK üyesi Ali Uçak'a hediye etti. 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T15:06+0300
2024-09-07T15:06+0300
2024-09-07T15:06+0300
yaşam
devlet bahçeli
klasik otomobil
hediye
cip
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Klasik otomobillere ilgisi bilinen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, garajındaki klasik otomobiller arasında bulunan 1978 model 06 CCC 001 plakalı cipi, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Ali Uçak'a hediye etti. Bahçeli, aracın ruhsat ve anahtarını, makamında Uçak'a verdi.Cip, Ali Uçak'a Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker tarafından teslim edildi.Hediyeye gözüm gibi bakacağıma söz veriyorumAli Uçak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aldığım bu anlamlı hediye karşısında Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiye bu ince düşüncesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisi iyi günümüzde kötü günümüzde her zaman yanımızda olmuştur. Bu anlamlı hediyeye gözüm gibi bakacağıma söz veriyorum" ifadelerine yer verdi.Daha önce de hediye etmiştiBahçeli, geçtiğimiz yıl da partisinin Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan'a 1982 model Mercedes otomobil hediye etmişti. 2019 yılında da Ankara'da tur attığı 06 BJK 001 plakalı 1988 model Ford Mustang marka otomobilini hediye olarak Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a vermişti. MHP liderinin 10'dan fazla klasik otomobile sahip olduğu belirtildi.
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devlet bahçeli, klasik otomobil, hediye, cip
devlet bahçeli, klasik otomobil, hediye, cip
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MYK üyesi Ali Uçak'a cip hediye etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1978 model cipini, partisinin MYK üyesi Ali Uçak'a hediye etti.
Klasik otomobillere ilgisi bilinen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, garajındaki klasik otomobiller arasında bulunan 1978 model 06 CCC 001 plakalı cipi, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Ali Uçak'a hediye etti. Bahçeli, aracın ruhsat ve anahtarını, makamında Uçak'a verdi.
Cip, Ali Uçak'a Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker tarafından teslim edildi.
Hediyeye gözüm gibi bakacağıma söz veriyorum
Ali Uçak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aldığım bu anlamlı hediye karşısında Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiye bu ince düşüncesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisi iyi günümüzde kötü günümüzde her zaman yanımızda olmuştur. Bu anlamlı hediyeye gözüm gibi bakacağıma söz veriyorum" ifadelerine yer verdi.
Daha önce de hediye etmişti
Bahçeli, geçtiğimiz yıl da partisinin Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan'a 1982 model Mercedes otomobil hediye etmişti. 2019 yılında da Ankara'da tur attığı 06 BJK 001 plakalı 1988 model Ford Mustang marka otomobilini hediye olarak Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a vermişti. MHP liderinin 10'dan fazla klasik otomobile sahip olduğu belirtildi.