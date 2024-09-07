https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/cezayir-yeni-cumhurbaskanini-secmek-icin-sandik-basina-gidiyor-1087764554.html
Cezayir yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor
Cezayir yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor
Sputnik Türkiye
Cezayir'de üç adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemi başladı. 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T11:08+0300
2024-09-07T11:08+0300
2024-09-07T11:08+0300
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cezayir
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cumhurbaşkanı
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Ülke genelinde yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 19.00'a kadar devam edecek.Bağımsız Seçim Kurulunca gerektiğinde oy verme işleminin bir saat uzatılabileceği kaydedildi.Ülke genelinde, oy kullanma hakkı olan yaklaşık 24 milyon Cezayirli bulunuyor.Yurt dışındaki Cezayirliler de 2 Eylül Pazartesi gününden beri bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerde açılan sandıklara giderek oy kullanmaya devam ediyor.Cumhurbaşkanlığı seçiminde, mevcut Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Sosyalist Güçler Hareketi’nden (FFS) Yusuf Uşiş ve Barış Toplumu Hareketi’nden (MSP) Abdulaali Hassani Şerif yarışıyor.Ne olmuştu?Cezayir'de 2019 yılında kitlesel halk protestoları sonucu 20 yıllık iktidarı sonrasında istifa etmek zorunda kalan Abdulaziz Buteflika'nın ardından Abdülmecid Tebbun, yapılan seçimleri kazanarak cumhurbaşkanı olmuştu.Halen görevde olan 78 yaşındaki Cumhurbaşkanı Tebbun, görevini bir dönem daha devam ettirmek için bağımsız adaylığını koyarken; ordu, medya, dini topluluklar, işverenler ve bazı siyasi partilerin desteğini aldığı ve seçimin favorisi olarak görüldüğü belirtiliyor.Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti olan ve mecliste 65 milletvekili bulunan ana muhalefet partisi MSP de 57 yaşındaki mühendis Abdulaali Hassani Şerif'i aday gösterdi.Mecliste 26 milletvekili olan FFS Genel Sekreteri Yusuf Uşuşi ise eski gazeteci ve milletvekili olarak adaylar arasında yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/abdli-yorumcu-hinkle-turkiyenin-bricse-katilim-basvurusu-abdyi-urkuttu-1087763283.html
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cezayir, seçim, cumhurbaşkanı
cezayir, seçim, cumhurbaşkanı
Cezayir yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor
Cezayir'de üç adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemi başladı.
Ülke genelinde yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 19.00'a kadar devam edecek.
Bağımsız Seçim Kurulunca gerektiğinde oy verme işleminin bir saat uzatılabileceği kaydedildi.
Ülke genelinde, oy kullanma hakkı olan yaklaşık 24 milyon Cezayirli bulunuyor.
Yurt dışındaki Cezayirliler de 2 Eylül Pazartesi gününden beri bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerde açılan sandıklara giderek oy kullanmaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde, mevcut Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Sosyalist Güçler Hareketi’nden (FFS) Yusuf Uşiş ve Barış Toplumu Hareketi’nden (MSP) Abdulaali Hassani Şerif yarışıyor.
Cezayir'de 2019 yılında kitlesel halk protestoları sonucu 20 yıllık iktidarı sonrasında istifa etmek zorunda kalan Abdulaziz Buteflika'nın ardından Abdülmecid Tebbun, yapılan seçimleri kazanarak cumhurbaşkanı olmuştu.
Halen görevde olan 78 yaşındaki Cumhurbaşkanı Tebbun, görevini bir dönem daha devam ettirmek için bağımsız adaylığını koyarken; ordu, medya, dini topluluklar, işverenler ve bazı siyasi partilerin desteğini aldığı ve seçimin favorisi olarak görüldüğü belirtiliyor.
Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti olan ve mecliste 65 milletvekili bulunan ana muhalefet partisi MSP de 57 yaşındaki mühendis Abdulaali Hassani Şerif'i aday gösterdi.
Mecliste 26 milletvekili olan FFS Genel Sekreteri Yusuf Uşuşi ise eski gazeteci ve milletvekili olarak adaylar arasında yer aldı.