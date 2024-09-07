https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/abdli-yorumcu-hinkle-turkiyenin-bricse-katilim-basvurusu-abdyi-urkuttu-1087763283.html

ABD'li yorumcu Hinkle: Türkiye'nin BRICS'e katılım başvurusu ABD’yi ürküttü

ABD'li yorumcu Hinkle: Türkiye'nin BRICS'e katılım başvurusu ABD’yi ürküttü

Sputnik Türkiye

ABD’li siyaset yorumcusu Jackson Hinkle, NATO bloğunun en önemli üyelerinden biri olan Türkiye'nin BRICS'e katılmak istemesinin Washington’u endişelendirdiğini... 07.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-07T10:48+0300

2024-09-07T10:48+0300

2024-09-07T10:51+0300

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rusya

yuriy uşakov

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Rusya’nın Vladivostok kentindeki Doğu Ekonomik Forumu’na katılan ABD’li gazeteci ve siyaset yorumcusu Jackson Hinkle, Sputnik’e açıklamasında, Türkiye’nin BRICS’e katılım başvurusunu ve ABD’nin tepkisini değerlendirdi.Hinkle, “ABD’li yetkililer çok endişeli olmalı. Yani, Türkiye muhtemelen ABD dışında NATO’nun en önemli üyesi. Şu anda BRICS'e katılmayı görüşüyor olmaları, başvuru yaptıkları açıklanması, (Kazan’daki) BRICS toplantısına katılacak olmaları. ABD kesinlikle bundan korkuyor” yorumunda bulundu.ABD’li gazeteci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok yönlü siyasetine dikkat çekti.Daha önce Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Türkiye’nin BRICS'e tam üyelik başvurusunu sunduğunu açıklamıştı. Uşakov, Ankara'nın talebinin BRICS ülkeleri tarafından değerlendirileceğini belirtmişti.'Kabul edilirse, Türkiye BRICS'teki ilk NATO ülkesi olacak'Ankara'nın üyeliğe kabul edilmesi halinde Türkiye, BRICS grubundaki ilk NATO ülkesi olacak.2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45'i BRICS'teBRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini kapsıyor. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICs’ raporunda kullanılmıştı.Türkiye ve BRICS süreciBRICS'e katılmak isteyen ülkeler arasında Bahreyn, Bangladeş, Beyaz Rusya, Cezayir, Endonezya, Fas, Honduras, Kuveyt, Küba, Meksika, Nijerya, Suriye, Tacikistan, Tayland, Tunus, Vietnam ve Yunanistan gibi pek çok ülke var.27 Temmuz 2018'de Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde gerçekleştirilen 10. BRICS Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer almış, Erdoğan, zirveye 'İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı' sıfatıyla özel olarak katılım göstermişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından BRICS’e davet edilen Türkiye, zamanında söz konusu davete yeşil ışık yakmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin BRICS'e dahil edilmesi gerektiği yönünde beyanatta bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/lavrov-turkiyenin-brics-konusunda-ciddi-oldugunu-goruyoruz-1087711706.html

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