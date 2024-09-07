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SON DAKİKA | ABD'de tek motorlu uçak düştü: 4 kişi öldü
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ABD'de tek motorlu uçak düştü: 4 kişi öldü
ABD'de tek motorlu uçak düştü: 4 kişi öldü
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri Indiana eyaletinde tek motorlu uçağın iniş sırasında nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle Anderson Havalimanı yakınlarında... 07.09.2024, Sputnik Türkiye
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uçak
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ABD'nin Indiana eyaletinde tek motorlu özel uçak nedeni belirlenemeyen bir şekilde iniş sırasında düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.Kazada 4 kişi öldüAmerika Birleşik Devletleri'nde Iowa eyaletinden Indiana yönüne doğru giden uçağın inmek üzere olduğu sırada havalimanı yakınlarında düştüğü açıklandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken uçakta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Uçak mısır tarlasına düştüKazayı gören görgü tanıklarının ifadelerine göre iniş öncesi uçağın ters döndüğü ve mısır tarlasına düştüğü ifade edildi.
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abd, uçak, kaza, hava, havalimanı, pilot, amerika, amerika birleşik devletleri, uçuş
abd, uçak, kaza, hava, havalimanı, pilot, amerika, amerika birleşik devletleri, uçuş

ABD'de tek motorlu uçak düştü: 4 kişi öldü

00:42 07.09.2024
© İHA-AW155281Uçak
Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2024
© İHA-AW155281
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Amerika Birleşik Devletleri Indiana eyaletinde tek motorlu uçağın iniş sırasında nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle Anderson Havalimanı yakınlarında düştüğü açıklandı. Yetkililer uçaktaki 4 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.
ABD'nin Indiana eyaletinde tek motorlu özel uçak nedeni belirlenemeyen bir şekilde iniş sırasında düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kazada 4 kişi öldü

Amerika Birleşik Devletleri'nde Iowa eyaletinden Indiana yönüne doğru giden uçağın inmek üzere olduğu sırada havalimanı yakınlarında düştüğü açıklandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken uçakta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Uçak mısır tarlasına düştü

Kazayı gören görgü tanıklarının ifadelerine göre iniş öncesi uçağın ters döndüğü ve mısır tarlasına düştüğü ifade edildi.
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