https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/abdde-tek-motorlu-ucak-dustu-4-kisi-oldu-1087756812.html
ABD'de tek motorlu uçak düştü: 4 kişi öldü
ABD'de tek motorlu uçak düştü: 4 kişi öldü
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri Indiana eyaletinde tek motorlu uçağın iniş sırasında nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle Anderson Havalimanı yakınlarında... 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T00:42+0300
2024-09-07T00:42+0300
2024-09-07T00:42+0300
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uçak
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uçuş
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ABD'nin Indiana eyaletinde tek motorlu özel uçak nedeni belirlenemeyen bir şekilde iniş sırasında düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.Kazada 4 kişi öldüAmerika Birleşik Devletleri'nde Iowa eyaletinden Indiana yönüne doğru giden uçağın inmek üzere olduğu sırada havalimanı yakınlarında düştüğü açıklandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken uçakta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Uçak mısır tarlasına düştüKazayı gören görgü tanıklarının ifadelerine göre iniş öncesi uçağın ters döndüğü ve mısır tarlasına düştüğü ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/abd-istihbarati-dis-guclerin-abd-secimlerine-mudahale-etmeye-calistigi-tespit-edilemedi-1087754996.html
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abd, uçak, kaza, hava, havalimanı, pilot, amerika, amerika birleşik devletleri, uçuş
abd, uçak, kaza, hava, havalimanı, pilot, amerika, amerika birleşik devletleri, uçuş
ABD'de tek motorlu uçak düştü: 4 kişi öldü
Amerika Birleşik Devletleri Indiana eyaletinde tek motorlu uçağın iniş sırasında nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle Anderson Havalimanı yakınlarında düştüğü açıklandı. Yetkililer uçaktaki 4 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.
ABD'nin Indiana eyaletinde tek motorlu özel uçak nedeni belirlenemeyen bir şekilde iniş sırasında düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Iowa eyaletinden Indiana yönüne doğru giden uçağın inmek üzere olduğu sırada havalimanı yakınlarında düştüğü açıklandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken uçakta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Uçak mısır tarlasına düştü
Kazayı gören görgü tanıklarının ifadelerine göre iniş öncesi uçağın ters döndüğü ve mısır tarlasına düştüğü ifade edildi.