https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/abdde-tek-motorlu-ucak-dustu-4-kisi-oldu-1087756812.html

ABD'de tek motorlu uçak düştü: 4 kişi öldü

ABD'de tek motorlu uçak düştü: 4 kişi öldü

Sputnik Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri Indiana eyaletinde tek motorlu uçağın iniş sırasında nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle Anderson Havalimanı yakınlarında... 07.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-07T00:42+0300

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ABD'nin Indiana eyaletinde tek motorlu özel uçak nedeni belirlenemeyen bir şekilde iniş sırasında düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.Kazada 4 kişi öldüAmerika Birleşik Devletleri'nde Iowa eyaletinden Indiana yönüne doğru giden uçağın inmek üzere olduğu sırada havalimanı yakınlarında düştüğü açıklandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken uçakta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Uçak mısır tarlasına düştüKazayı gören görgü tanıklarının ifadelerine göre iniş öncesi uçağın ters döndüğü ve mısır tarlasına düştüğü ifade edildi.

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abd, uçak, kaza, hava, havalimanı, pilot, amerika, amerika birleşik devletleri, uçuş