https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/abd-istihbarati-dis-guclerin-abd-secimlerine-mudahale-etmeye-calistigi-tespit-edilemedi-1087754996.html

ABD istihbaratı: Dış güçlerin ABD seçimlerine müdahale etmeye çalıştığı tespit edilemedi

ABD istihbaratı: Dış güçlerin ABD seçimlerine müdahale etmeye çalıştığı tespit edilemedi

Sputnik Türkiye

ABD istihbarat servislerinden bir yekili, yabancı güçlerin ABD seçimlerine müdahale etmeye çalıştığı yönünde herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirtti. 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T23:14+0300

2024-09-06T23:14+0300

2024-09-06T23:13+0300

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abd istihbarat topluluğu

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iran

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tehdit

ukrayna

washington

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ABD İstihbarat Topluluğunun bir yetkilisi verdiği brifingte, dış güçlerin ABD’de yapılacak başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştıklarına dair bir bulguya rastlanmadığını, ancak seçimleri ‘etkilemek’ ve ‘ABD'yi zayıflatmak’ istediklerini söyledi.Yetkili, “2024 seçimlerine müdahale etmeye çalışan yabancı aktörler tespit edilmedi" dedi.Yetkili aynı zamanda Rusya, İran ve Çin'in ‘seçimleri zayıf nokta olarak gördüklerini’ ve adaylardan birine destek vererek seçim süreçlerini etkilemeye çalıştıklarını öne sürdü.Bu bağlamda ‘Rusya’nın en aktif tehdit’ olduğunu belirten yetkili, Moskova'nın amacının ‘ABD’yi ve Washington'un Ukrayna'ya verdiği desteği zayıflatma’ girişimi olduğunu iddia etti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington Post’a verdiği demeçte, ABD'nin ‘Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği’ yönündeki iddiasını saçma olarak nitelendirmiş, Moskova'nın böyle bir müdahalesinin olmadığını söylemişti.ABD Hazine Bakanlığı 4 Eylül’de, kasım ayındaki ABD başkanlık seçimleri öncesinde Amerikan kamuoyunu yönlendirmeye çalışmakla suçladığı Rossiya Segodnya medya grubu, RIA Novosti, RT, Sputnik ve Ruptly'ye karşı kısıtlayıcı tedbirler getirildiğini açıklamıştı. Yeni yaptırımlar Rossiya Segodnya ve RT medya grubunun genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan ve bir dizi üst düzey yöneticisini de kapsıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/peskov-rusyanin-abd-secimlerine-mudahale-ettigi-yonundeki-iddialar-sacmalik-1087747932.html

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abd istihbarat topluluğu, dış güçler, seçimlere müdahale, rusya, iran, çin, tehdit, ukrayna, washington, dmitriy peskov, margarita simonyan