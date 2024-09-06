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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/szijjarto-ukraynanin-rusyaya-yonelik-saldirilarda-bati-silahlarini-kullanmasi-fikri-tehlikeli-bir-1087750383.html
Szijjarto: Ukrayna'nın Rusya’ya yönelik saldırılarda Batı silahlarını kullanması fikri tehlikeli bir gerilim
Szijjarto: Ukrayna'nın Rusya’ya yönelik saldırılarda Batı silahlarını kullanması fikri tehlikeli bir gerilim
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Ukrayna’nın Batı tarafından sağlanan silahların Rus topraklarının derinliklerine saldırmak için kullanması fikrini... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T19:47+0300
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ukrayna krizi
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peter szijjarto
macaristan
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ukrayna
uzun menzilli füze
rusya
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Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto’nun Ukrayna’nın Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahların Rus topraklarının derinliklerine saldırmak için kullanması fikrini kınadığını ve bunu tehlikeli bir gerilim olarak nitelendirdiğini belirtti.Kovacs, “Bakan Szijjarto, Batı tarafından sağlanan silahların Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarda kullanılması fikrini kınayarak bunu tehlikeli bir gerilim olarak nitelendirdi” ifadelerine yer verdi.Daha önce Szijjarto, Macaristan’ın çatışmaya askeri çözüm yerine diplomatik çözümü tercih ettiğini ve Kiev'e silah sağlamayan ve sağlamayacak olan tek AB ve NATO ülkesi olduğunu ifade etmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev’in Storm Shadow füzelerini Rusya’nın derinliklerine saldırılarda kullanma olasılığının tartışılmasını ‘ateşle oyun’ olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/nato-ukrayna-ordusunun-rusyaya-yonelik-saldirilarda-uzun-menzilli-fuze-kullanma-olasiligini-1087702637.html
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zoltan kovacs, peter szijjarto, macaristan, batı, ukrayna, uzun menzilli füze, rusya, kiev, sergey lavrov, ab, nato, storm shadow
zoltan kovacs, peter szijjarto, macaristan, batı, ukrayna, uzun menzilli füze, rusya, kiev, sergey lavrov, ab, nato, storm shadow

Szijjarto: Ukrayna'nın Rusya’ya yönelik saldırılarda Batı silahlarını kullanması fikri tehlikeli bir gerilim

19:47 06.09.2024
© Sputnik / Aleksey MayşevMacaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
© Sputnik / Aleksey Mayşev
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Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Ukrayna’nın Batı tarafından sağlanan silahların Rus topraklarının derinliklerine saldırmak için kullanması fikrini tehlikeli bir gerilim olarak nitelendirdi.
Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto’nun Ukrayna’nın Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahların Rus topraklarının derinliklerine saldırmak için kullanması fikrini kınadığını ve bunu tehlikeli bir gerilim olarak nitelendirdiğini belirtti.
Kovacs, “Bakan Szijjarto, Batı tarafından sağlanan silahların Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarda kullanılması fikrini kınayarak bunu tehlikeli bir gerilim olarak nitelendirdi” ifadelerine yer verdi.
Daha önce Szijjarto, Macaristan’ın çatışmaya askeri çözüm yerine diplomatik çözümü tercih ettiğini ve Kiev'e silah sağlamayan ve sağlamayacak olan tek AB ve NATO ülkesi olduğunu ifade etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev’in Storm Shadow füzelerini Rusya’nın derinliklerine saldırılarda kullanma olasılığının tartışılmasını ‘ateşle oyun’ olarak nitelendirmişti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
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