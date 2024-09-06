https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/szijjarto-ukraynanin-rusyaya-yonelik-saldirilarda-bati-silahlarini-kullanmasi-fikri-tehlikeli-bir-1087750383.html
Szijjarto: Ukrayna'nın Rusya’ya yönelik saldırılarda Batı silahlarını kullanması fikri tehlikeli bir gerilim
Szijjarto: Ukrayna'nın Rusya’ya yönelik saldırılarda Batı silahlarını kullanması fikri tehlikeli bir gerilim
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Ukrayna’nın Batı tarafından sağlanan silahların Rus topraklarının derinliklerine saldırmak için kullanması fikrini... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T19:47+0300
2024-09-06T19:47+0300
2024-09-06T19:47+0300
ukrayna krizi
zoltan kovacs
peter szijjarto
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uzun menzilli füze
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Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto’nun Ukrayna’nın Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahların Rus topraklarının derinliklerine saldırmak için kullanması fikrini kınadığını ve bunu tehlikeli bir gerilim olarak nitelendirdiğini belirtti.Kovacs, “Bakan Szijjarto, Batı tarafından sağlanan silahların Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarda kullanılması fikrini kınayarak bunu tehlikeli bir gerilim olarak nitelendirdi” ifadelerine yer verdi.Daha önce Szijjarto, Macaristan’ın çatışmaya askeri çözüm yerine diplomatik çözümü tercih ettiğini ve Kiev'e silah sağlamayan ve sağlamayacak olan tek AB ve NATO ülkesi olduğunu ifade etmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev’in Storm Shadow füzelerini Rusya’nın derinliklerine saldırılarda kullanma olasılığının tartışılmasını ‘ateşle oyun’ olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/nato-ukrayna-ordusunun-rusyaya-yonelik-saldirilarda-uzun-menzilli-fuze-kullanma-olasiligini-1087702637.html
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zoltan kovacs, peter szijjarto, macaristan, batı, ukrayna, uzun menzilli füze, rusya, kiev, sergey lavrov, ab, nato, storm shadow
zoltan kovacs, peter szijjarto, macaristan, batı, ukrayna, uzun menzilli füze, rusya, kiev, sergey lavrov, ab, nato, storm shadow
Szijjarto: Ukrayna'nın Rusya’ya yönelik saldırılarda Batı silahlarını kullanması fikri tehlikeli bir gerilim
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Ukrayna’nın Batı tarafından sağlanan silahların Rus topraklarının derinliklerine saldırmak için kullanması fikrini tehlikeli bir gerilim olarak nitelendirdi.
Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto’nun Ukrayna’nın Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahların Rus topraklarının derinliklerine saldırmak için kullanması fikrini kınadığını ve bunu tehlikeli bir gerilim olarak nitelendirdiğini belirtti.
Kovacs, “Bakan Szijjarto, Batı tarafından sağlanan silahların Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarda kullanılması fikrini kınayarak bunu tehlikeli bir gerilim olarak nitelendirdi” ifadelerine yer verdi.
Daha önce Szijjarto, Macaristan’ın çatışmaya askeri çözüm yerine diplomatik çözümü tercih ettiğini ve Kiev'e silah sağlamayan ve sağlamayacak olan tek AB ve NATO ülkesi olduğunu ifade etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev’in Storm Shadow füzelerini Rusya’nın derinliklerine saldırılarda kullanma olasılığının tartışılmasını ‘ateşle oyun’ olarak nitelendirmişti.