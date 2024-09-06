https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/szijjarto-ukraynanin-rusyaya-yonelik-saldirilarda-bati-silahlarini-kullanmasi-fikri-tehlikeli-bir-1087750383.html

Szijjarto: Ukrayna'nın Rusya’ya yönelik saldırılarda Batı silahlarını kullanması fikri tehlikeli bir gerilim

Szijjarto: Ukrayna'nın Rusya’ya yönelik saldırılarda Batı silahlarını kullanması fikri tehlikeli bir gerilim

Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Ukrayna’nın Batı tarafından sağlanan silahların Rus topraklarının derinliklerine saldırmak için kullanması fikrini... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T19:47+0300

2024-09-06T19:47+0300

2024-09-06T19:47+0300

ukrayna krizi

zoltan kovacs

peter szijjarto

macaristan

batı

ukrayna

uzun menzilli füze

rusya

kiev

sergey lavrov

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Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto’nun Ukrayna’nın Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahların Rus topraklarının derinliklerine saldırmak için kullanması fikrini kınadığını ve bunu tehlikeli bir gerilim olarak nitelendirdiğini belirtti.Kovacs, “Bakan Szijjarto, Batı tarafından sağlanan silahların Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarda kullanılması fikrini kınayarak bunu tehlikeli bir gerilim olarak nitelendirdi” ifadelerine yer verdi.Daha önce Szijjarto, Macaristan’ın çatışmaya askeri çözüm yerine diplomatik çözümü tercih ettiğini ve Kiev'e silah sağlamayan ve sağlamayacak olan tek AB ve NATO ülkesi olduğunu ifade etmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev’in Storm Shadow füzelerini Rusya’nın derinliklerine saldırılarda kullanma olasılığının tartışılmasını ‘ateşle oyun’ olarak nitelendirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/nato-ukrayna-ordusunun-rusyaya-yonelik-saldirilarda-uzun-menzilli-fuze-kullanma-olasiligini-1087702637.html

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zoltan kovacs, peter szijjarto, macaristan, batı, ukrayna, uzun menzilli füze, rusya, kiev, sergey lavrov, ab, nato, storm shadow