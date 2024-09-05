https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/nato-ukrayna-ordusunun-rusyaya-yonelik-saldirilarda-uzun-menzilli-fuze-kullanma-olasiligini-1087702637.html

‘NATO, Ukrayna ordusunun Rusya’ya yönelik saldırılarda uzun menzilli füze kullanma olasılığını tartışıyor’

‘NATO, Ukrayna ordusunun Rusya’ya yönelik saldırılarda uzun menzilli füze kullanma olasılığını tartışıyor’

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in ‘ittifakın, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarına yönelik saldırılarda uzun menzilli füzeleri kullanabilme olasılığını... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T21:03+0300

2024-09-05T21:03+0300

2024-09-05T21:02+0300

ukrayna krizi

nato genel sekreteri jens stoltenberg

ittifak

abd

batı

uzun menzilli füze

sabrina singh

atacms

ukrayna silahlı kuvvetleri

kursk

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Reuters’in haberine göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyelerinin Ukrayna ordusunun Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırılarda ABD ve Batılı ülkelerden uzun menzilli füzeleri kullanabilme olasılığını tartıştığını söyledi.Haberde Stoltenberg’in “NATO içinde bu konu tartışılıyor. Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki askeri hedeflere ulaşma imkanına sahip olması önemli” şeklindeki ifadelerine yer verildi.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesi topraklarına yönelik işgaliyle ilgili olarak ise NATO Genel Sekreterinin, “Durumun ne yönde gelişeceğini tahmin etmek zor” dediği belirtildi.Temmuz ayında Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, ABD'nin Ukrayna'nın Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılar için ATACMS taktik füzelerini kullanmasına izin vermediğini ancak bu ‘kuralın değişebileceğini’ dile getirmişti.Reuters 3 Eylül’de, ABD yönetiminin JASSM uzun menzilli füzelerin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine teslimini onaylamaya yakın olduğunu ve bu füzelerin sonbaharda açıklanması muhtemel yeni yardım paketine dahil edilebileceklerini aktarmıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ordusunun halihazırda Donbass ve Rusya’nın yeni bölgelerine yönelik saldırılarda Batı füzeleri kullandığını, olası menzil artışının tam bir bir provokasyon olacağını ifade etmişti.

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nato genel sekreteri jens stoltenberg, ittifak, abd, batı, uzun menzilli füze, sabrina singh, atacms, ukrayna silahlı kuvvetleri, kursk, donbass, dmitriy peskov