https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/nato-ukrayna-ordusunun-rusyaya-yonelik-saldirilarda-uzun-menzilli-fuze-kullanma-olasiligini-1087702637.html
‘NATO, Ukrayna ordusunun Rusya’ya yönelik saldırılarda uzun menzilli füze kullanma olasılığını tartışıyor’
‘NATO, Ukrayna ordusunun Rusya’ya yönelik saldırılarda uzun menzilli füze kullanma olasılığını tartışıyor’
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in ‘ittifakın, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarına yönelik saldırılarda uzun menzilli füzeleri kullanabilme olasılığını... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T21:03+0300
2024-09-05T21:03+0300
2024-09-05T21:02+0300
ukrayna krizi
nato genel sekreteri jens stoltenberg
ittifak
abd
batı
uzun menzilli füze
sabrina singh
atacms
ukrayna silahlı kuvvetleri
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Reuters’in haberine göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyelerinin Ukrayna ordusunun Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırılarda ABD ve Batılı ülkelerden uzun menzilli füzeleri kullanabilme olasılığını tartıştığını söyledi.Haberde Stoltenberg’in “NATO içinde bu konu tartışılıyor. Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki askeri hedeflere ulaşma imkanına sahip olması önemli” şeklindeki ifadelerine yer verildi.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesi topraklarına yönelik işgaliyle ilgili olarak ise NATO Genel Sekreterinin, “Durumun ne yönde gelişeceğini tahmin etmek zor” dediği belirtildi.Temmuz ayında Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, ABD'nin Ukrayna'nın Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılar için ATACMS taktik füzelerini kullanmasına izin vermediğini ancak bu ‘kuralın değişebileceğini’ dile getirmişti.Reuters 3 Eylül’de, ABD yönetiminin JASSM uzun menzilli füzelerin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine teslimini onaylamaya yakın olduğunu ve bu füzelerin sonbaharda açıklanması muhtemel yeni yardım paketine dahil edilebileceklerini aktarmıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ordusunun halihazırda Donbass ve Rusya’nın yeni bölgelerine yönelik saldırılarda Batı füzeleri kullandığını, olası menzil artışının tam bir bir provokasyon olacağını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/herson-valisi-saldo-poltavada-vurulan-enstitude-nato-uzmanlari-bulunuyordu-1087620773.html
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nato genel sekreteri jens stoltenberg, ittifak, abd, batı, uzun menzilli füze, sabrina singh, atacms, ukrayna silahlı kuvvetleri, kursk, donbass, dmitriy peskov
nato genel sekreteri jens stoltenberg, ittifak, abd, batı, uzun menzilli füze, sabrina singh, atacms, ukrayna silahlı kuvvetleri, kursk, donbass, dmitriy peskov
‘NATO, Ukrayna ordusunun Rusya’ya yönelik saldırılarda uzun menzilli füze kullanma olasılığını tartışıyor’
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in ‘ittifakın, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarına yönelik saldırılarda uzun menzilli füzeleri kullanabilme olasılığını tartıştığını’ söylediği aktarıldı.
Reuters’in haberine göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyelerinin Ukrayna ordusunun Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırılarda ABD ve Batılı ülkelerden uzun menzilli füzeleri kullanabilme olasılığını tartıştığını söyledi.
Haberde Stoltenberg’in “NATO içinde bu konu tartışılıyor. Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki askeri hedeflere ulaşma imkanına sahip olması önemli” şeklindeki ifadelerine yer verildi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesi topraklarına yönelik işgaliyle ilgili olarak ise NATO Genel Sekreterinin, “Durumun ne yönde gelişeceğini tahmin etmek zor” dediği belirtildi.
Temmuz ayında Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, ABD'nin Ukrayna'nın Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılar için ATACMS taktik füzelerini kullanmasına izin vermediğini ancak bu ‘kuralın değişebileceğini’ dile getirmişti.
Reuters 3 Eylül’de, ABD yönetiminin JASSM uzun menzilli füzelerin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine teslimini onaylamaya yakın olduğunu ve bu füzelerin sonbaharda açıklanması muhtemel yeni yardım paketine dahil edilebileceklerini aktarmıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ordusunun halihazırda Donbass ve Rusya’nın yeni bölgelerine yönelik saldırılarda Batı füzeleri kullandığını, olası menzil artışının tam bir bir provokasyon olacağını ifade etmişti.