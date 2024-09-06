https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/rus-uzman-dudakov-abd-ukrayna-sorumlulugunu-avrupalilara-yuklemeye-calisiyor-1087709118.html

Rus uzman Dudakov: ‘ABD, Ukrayna sorumluluğunu Avrupalılara yüklemeye çalışıyor’

Rus uzman Dudakov: ‘ABD, Ukrayna sorumluluğunu Avrupalılara yüklemeye çalışıyor’

Sputnik Türkiye

ABD Kongresi’nin seçimlere kadar Ukrayna’ya yeni askeri ve mali yardıma onay vermeyeceğini kaydeden Rus uzman Dudakov, iç çekişmeler yaşayan Washington’un... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T07:56+0300

2024-09-06T07:56+0300

2024-09-06T07:59+0300

ukrayna krizi

malek dudakov

abd

ukrayna

askeri yardım

askeri sevkiyat

mali yardım

kongre

f-16

füze

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Rusya’nın ABD uzmanı Malek Dudakov, Sputnik’e açıklamasında, Washington'un Kiev'e olası yeni silah sevkiyatını ve ABD elit çevreler arasında bu sevkiyatlar konusundaki görüşlerini değerlendirdi.ABD’nin yeni askeri yardımını ancak Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinden sonra Ukrayna'ya teslim edebileceğini dile getiren Dudakov, “Gerçekten de Beyaz Saray, Ukrayna konusunda kararsız. Zelenskiy yakında Washington'u ziyaret edecek ve Kiev için yeni füzeler ve 12 milyar dolar daha mali yardım için yalvaracak. Ancak bu konuda sorun çıkar. Kongre, Kasım ayındaki seçimlerden önce Ukrayna için kesinlikle yeni fon ayırmaz” dedi.Mevcut ABD yönetiminin bu koşullar altında Kiev'e para ayırmasının zor olduğunu dile getiren uzman, bu konuda şu değerlendirme bulundu:Meselenin sadece fon ve tarih değil, Ukrayna’nın talep ettiği füze türü de olduğuna dikkat çeken Dudakov, sözlerini şöyle sürdürdü:Seçime hazırlanan ABD’nin, Ukrayna’daki durumdan memnun olmadığını kaydeden uzman, bu konuda şu yorumda bulundu:Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Ukrayna’ya F-16 savaş uçakları için seyir füzeleri teslim etme planlarına ilişkin açıklamasında, ABD’nin Rusya’nın kırmızı çizgilerinin nereden geçtiğini çok iyi bildiğini kaydederek Washington’a söz konusu çizgileri ciddiye alması çağrısında bulunmuştu.

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