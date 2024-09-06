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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/rus-uzman-dudakov-abd-ukrayna-sorumlulugunu-avrupalilara-yuklemeye-calisiyor-1087709118.html
Rus uzman Dudakov: ‘ABD, Ukrayna sorumluluğunu Avrupalılara yüklemeye çalışıyor’
Rus uzman Dudakov: ‘ABD, Ukrayna sorumluluğunu Avrupalılara yüklemeye çalışıyor’
Sputnik Türkiye
ABD Kongresi’nin seçimlere kadar Ukrayna’ya yeni askeri ve mali yardıma onay vermeyeceğini kaydeden Rus uzman Dudakov, iç çekişmeler yaşayan Washington’un... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T07:56+0300
2024-09-06T07:59+0300
ukrayna krizi
malek dudakov
abd
ukrayna
askeri yardım
askeri sevkiyat
mali yardım
kongre
f-16
füze
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Rusya’nın ABD uzmanı Malek Dudakov, Sputnik’e açıklamasında, Washington'un Kiev'e olası yeni silah sevkiyatını ve ABD elit çevreler arasında bu sevkiyatlar konusundaki görüşlerini değerlendirdi.ABD’nin yeni askeri yardımını ancak Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinden sonra Ukrayna'ya teslim edebileceğini dile getiren Dudakov, “Gerçekten de Beyaz Saray, Ukrayna konusunda kararsız. Zelenskiy yakında Washington'u ziyaret edecek ve Kiev için yeni füzeler ve 12 milyar dolar daha mali yardım için yalvaracak. Ancak bu konuda sorun çıkar. Kongre, Kasım ayındaki seçimlerden önce Ukrayna için kesinlikle yeni fon ayırmaz” dedi.Mevcut ABD yönetiminin bu koşullar altında Kiev'e para ayırmasının zor olduğunu dile getiren uzman, bu konuda şu değerlendirme bulundu:Meselenin sadece fon ve tarih değil, Ukrayna’nın talep ettiği füze türü de olduğuna dikkat çeken Dudakov, sözlerini şöyle sürdürdü:Seçime hazırlanan ABD’nin, Ukrayna’daki durumdan memnun olmadığını kaydeden uzman, bu konuda şu yorumda bulundu:Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Ukrayna’ya F-16 savaş uçakları için seyir füzeleri teslim etme planlarına ilişkin açıklamasında, ABD’nin Rusya’nın kırmızı çizgilerinin nereden geçtiğini çok iyi bildiğini kaydederek Washington’a söz konusu çizgileri ciddiye alması çağrısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/ingiltereden-ukraynaya-650-marlet-fuzesi-ilk-parti-yil-sonunda-bekleniyor-1087708446.html
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malek dudakov, abd, ukrayna, askeri yardım, askeri sevkiyat, mali yardım, kongre, f-16, füze, abd başkanlık seçimleri, beyaz saray, vladimir zelenskiy, joe biden, patriot, himars, atacms, jassm, donbass, rusya, rus ordusu, avrupa, avrupa birliği, sergey lavrov
malek dudakov, abd, ukrayna, askeri yardım, askeri sevkiyat, mali yardım, kongre, f-16, füze, abd başkanlık seçimleri, beyaz saray, vladimir zelenskiy, joe biden, patriot, himars, atacms, jassm, donbass, rusya, rus ordusu, avrupa, avrupa birliği, sergey lavrov

Rus uzman Dudakov: ‘ABD, Ukrayna sorumluluğunu Avrupalılara yüklemeye çalışıyor’

07:56 06.09.2024 (güncellendi: 07:59 06.09.2024)
© AFP 2023 / ALESSANDRO DELLA VALLEUkrayna lideri Zelenskiy ABD
Ukrayna lideri Zelenskiy ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
© AFP 2023 / ALESSANDRO DELLA VALLE
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Tatiana Şuvalova
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ABD Kongresi’nin seçimlere kadar Ukrayna’ya yeni askeri ve mali yardıma onay vermeyeceğini kaydeden Rus uzman Dudakov, iç çekişmeler yaşayan Washington’un, Ukrayna sorumluluğunu Avrupalıların omuzlarına yükleme çabalarının da başarısız olduğunu belirtti.
Rusya’nın ABD uzmanı Malek Dudakov, Sputnik’e açıklamasında, Washington'un Kiev'e olası yeni silah sevkiyatını ve ABD elit çevreler arasında bu sevkiyatlar konusundaki görüşlerini değerlendirdi.
ABD’nin yeni askeri yardımını ancak Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinden sonra Ukrayna'ya teslim edebileceğini dile getiren Dudakov, “Gerçekten de Beyaz Saray, Ukrayna konusunda kararsız. Zelenskiy yakında Washington'u ziyaret edecek ve Kiev için yeni füzeler ve 12 milyar dolar daha mali yardım için yalvaracak. Ancak bu konuda sorun çıkar. Kongre, Kasım ayındaki seçimlerden önce Ukrayna için kesinlikle yeni fon ayırmaz” dedi.
Mevcut ABD yönetiminin bu koşullar altında Kiev'e para ayırmasının zor olduğunu dile getiren uzman, bu konuda şu değerlendirme bulundu:
Şimdi Kiev'e yeni dilim ayırmak için en kötü zaman. Zira seçimler yaklaşıyor. Bununla birlikte ABD içindeki krizler de çözüme kavuşturulamıyor ve zaten Ukrayna’ya milyarlar akmış durumda. Biden'ın ekibi bu bağlamda 2025 için Kongre'den yeni dilimler talep etmiyor bile. Şimdilik, Nisan ayında tahsis edilen 60 milyarın geri kalanını yayarak kullanıyorlar. Buna ek olarak ABD, F-16'nın imha edildiği hava saldırısının ardından savaş uçaklarının bakımı için mühendislerini gönderme planlarını revize etti.
Meselenin sadece fon ve tarih değil, Ukrayna’nın talep ettiği füze türü de olduğuna dikkat çeken Dudakov, sözlerini şöyle sürdürdü:
ABD cephaneliğindeki stokların tükenmesi ve Ukrayna’da birçok HIMARS sisteminin imha edilmesi nedeniyle füzeler de bir sorun haline geldi. ABD, yılda sadece 300 adet üretilen Patriot füzeleri konusunda da ciddi sıkıntı yaşıyor. Şimdi ATACMS'lerin yerini benzer özelliklere sahip ancak havadan fırlatılan JASSM füzelerinin alacağı düşünülüyor. Ancak onlar bile Ukrayna'ya ancak Kasım seçimlerinden sonra ulaşabilir. Ukrayna’nın JASSM kullanması planlanan savaş uçaklarının imha edilme hızı Pentagon strateji uzmanlarını çok endişelendiriyor. Söz verilen tüm F-16'lar imha edilirse yeni füzeler nasıl kullanılabilir? Belki Sovyet savaş uçaklarına uyarlanabilirler, ama bu da uzun zaman alır.
Seçime hazırlanan ABD’nin, Ukrayna’daki durumdan memnun olmadığını kaydeden uzman, bu konuda şu yorumda bulundu:

Kuşkusuz ABD şu anda Ukrayna’da büyük yenilgiler görmek istemiyor. Ancak Donbass'taki Pokrovsk istikametinde cephenin çöktüğünü ve Rus ordusunun ilerlediğini görüyoruz. Tüm bunlar, Ukrayna’nın 40-50 milyar dolarlık bir açık oluşan bütçesinde büyük parasızlık bağlamında yaşanıyor. İç çatışmalara gömülmüş olan Washington da Ukrayna sorumluluğunu Avrupalıların omuzlarına yüklemeye çalışıyor. Avrupalılar da savaş karşıtı güçlerin ve Avrupa Birliği karşıtlarının genel seçimlerde başarı elde etmesiyle ABD’ye direniyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında, Beyaz Saray'ın, Kiev'in bir şekilde Kasım ayına kadar cephede dayanmasına ihtiyacı var. Cephenin çökmeye devam etmesi, Demokratların konumunu zayıflatır. Yani Biden'ın uyguladığı askeri stratejinin çöküşü, seçimlerden hemen önce bir sürpriz olur.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Ukrayna’ya F-16 savaş uçakları için seyir füzeleri teslim etme planlarına ilişkin açıklamasında, ABD’nin Rusya’nın kırmızı çizgilerinin nereden geçtiğini çok iyi bildiğini kaydederek Washington’a söz konusu çizgileri ciddiye alması çağrısında bulunmuştu.
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