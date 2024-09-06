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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/ingiltereden-ukraynaya-650-marlet-fuzesi-ilk-parti-yil-sonunda-bekleniyor-1087708446.html
İngiltere’den Ukrayna’ya 650 Marlet füzesi: İlk parti yıl sonunda bekleniyor
İngiltere’den Ukrayna’ya 650 Marlet füzesi: İlk parti yıl sonunda bekleniyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna’ya hava savunmasına destek amacıyla toplam maliyeti 213 milyon dolar olan 650 adet çok amaçlı Marlet füzesi göndereceklerini duyuran İngiltere Savunma... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T06:21+0300
2024-09-06T06:28+0300
ukrayna krizi
ingiltere
birleşik krallık
ukrayna
füze
top mermisi
askeri yardım
askeri sevkiyat
martlet
john healey
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İngiltere Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Birleşik Krallık, Ukrayna'nın hava savunmasına destek amacıyla 162 milyon sterlinlik sözleşme kapsamında 650 LMM füzesi gönderecek” ifadesine yer verildi.İngiltere Savunma Bakanı John Healey’nin, bugün Almanya'daki ABD Ramstein Hava Üssü'nde düzenlenecek Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantı sırasında, Marlet sevkiyatını duyuracağı kaydedilen açıklamada, ayrıca toplam 300 milyon sterlin (yaklaşık 395 milyon dolar) değerindeki top mermilerinin ilk partisinin de bu yılın sonuna kadar Ukrayna'ya ulaşmaya başlayacağı ifade edildi.1.5 Mach hıza ve altı kilometreden fazla menzile sahip lazer güdümlü Martlet (LMM) füzesi, Fransız Thales Air Defence şirketi tarafından İngiltere için geliştiriliyor. 13 kilogram ağırlık, 1.3 metre uzunluk ve 76 milimetre çapında olan bu çok amaçlı füze helikopter, bot, kara araçları ve taşınabilir uçaksavar sistemlerden fırlatılabiliyor.Rusya, Ukrayna'ya silah yardımının bu ülkedeki krize çözüm arayışını engellediğine ve NATO ülkelerini doğrudan bu çatışmaya dahil ettiğine inanıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu dile getirmişti. Lavrov'a göre ABD ve NATO, sadece silah sevkiyatıyla değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askeri personele verilen eğitimle de çatışmaya doğrudan müdahale yapıyor. Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakerelere yardımcı olmadığını ve olumsuz bir etkisi olduğunu defalarca bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/nato-ukrayna-ordusunun-rusyaya-yonelik-saldirilarda-uzun-menzilli-fuze-kullanma-olasiligini-1087702637.html
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ingiltere, birleşik krallık, ukrayna, füze, top mermisi, askeri yardım, askeri sevkiyat, martlet, john healey, rusya, sergey lavrov, kremlin
ingiltere, birleşik krallık, ukrayna, füze, top mermisi, askeri yardım, askeri sevkiyat, martlet, john healey, rusya, sergey lavrov, kremlin

İngiltere’den Ukrayna’ya 650 Marlet füzesi: İlk parti yıl sonunda bekleniyor

06:21 06.09.2024 (güncellendi: 06:28 06.09.2024)
Londra+bayrak
Londra+bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
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Ukrayna’ya hava savunmasına destek amacıyla toplam maliyeti 213 milyon dolar olan 650 adet çok amaçlı Marlet füzesi göndereceklerini duyuran İngiltere Savunma Bakanlığı, ilk partinin bu yılın sonuna kadar teslim edilmesi gerektiğini belirtti.
İngiltere Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Birleşik Krallık, Ukrayna'nın hava savunmasına destek amacıyla 162 milyon sterlinlik sözleşme kapsamında 650 LMM füzesi gönderecek” ifadesine yer verildi.
İngiltere Savunma Bakanı John Healey’nin, bugün Almanya'daki ABD Ramstein Hava Üssü'nde düzenlenecek Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantı sırasında, Marlet sevkiyatını duyuracağı kaydedilen açıklamada, ayrıca toplam 300 milyon sterlin (yaklaşık 395 milyon dolar) değerindeki top mermilerinin ilk partisinin de bu yılın sonuna kadar Ukrayna'ya ulaşmaya başlayacağı ifade edildi.
1.5 Mach hıza ve altı kilometreden fazla menzile sahip lazer güdümlü Martlet (LMM) füzesi, Fransız Thales Air Defence şirketi tarafından İngiltere için geliştiriliyor. 13 kilogram ağırlık, 1.3 metre uzunluk ve 76 milimetre çapında olan bu çok amaçlı füze helikopter, bot, kara araçları ve taşınabilir uçaksavar sistemlerden fırlatılabiliyor.
Rusya, Ukrayna'ya silah yardımının bu ülkedeki krize çözüm arayışını engellediğine ve NATO ülkelerini doğrudan bu çatışmaya dahil ettiğine inanıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu dile getirmişti. Lavrov'a göre ABD ve NATO, sadece silah sevkiyatıyla değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askeri personele verilen eğitimle de çatışmaya doğrudan müdahale yapıyor. Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakerelere yardımcı olmadığını ve olumsuz bir etkisi olduğunu defalarca bildirmişti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
Ukrayna krizi
‘NATO, Ukrayna ordusunun Rusya’ya yönelik saldırılarda uzun menzilli füze kullanma olasılığını tartışıyor’
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