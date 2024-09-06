https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/ingiltereden-ukraynaya-650-marlet-fuzesi-ilk-parti-yil-sonunda-bekleniyor-1087708446.html

İngiltere’den Ukrayna’ya 650 Marlet füzesi: İlk parti yıl sonunda bekleniyor

İngiltere’den Ukrayna’ya 650 Marlet füzesi: İlk parti yıl sonunda bekleniyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna’ya hava savunmasına destek amacıyla toplam maliyeti 213 milyon dolar olan 650 adet çok amaçlı Marlet füzesi göndereceklerini duyuran İngiltere Savunma... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T06:21+0300

2024-09-06T06:21+0300

2024-09-06T06:28+0300

ukrayna krizi

ingiltere

birleşik krallık

ukrayna

füze

top mermisi

askeri yardım

askeri sevkiyat

martlet

john healey

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İngiltere Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Birleşik Krallık, Ukrayna'nın hava savunmasına destek amacıyla 162 milyon sterlinlik sözleşme kapsamında 650 LMM füzesi gönderecek” ifadesine yer verildi.İngiltere Savunma Bakanı John Healey’nin, bugün Almanya'daki ABD Ramstein Hava Üssü'nde düzenlenecek Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantı sırasında, Marlet sevkiyatını duyuracağı kaydedilen açıklamada, ayrıca toplam 300 milyon sterlin (yaklaşık 395 milyon dolar) değerindeki top mermilerinin ilk partisinin de bu yılın sonuna kadar Ukrayna'ya ulaşmaya başlayacağı ifade edildi.1.5 Mach hıza ve altı kilometreden fazla menzile sahip lazer güdümlü Martlet (LMM) füzesi, Fransız Thales Air Defence şirketi tarafından İngiltere için geliştiriliyor. 13 kilogram ağırlık, 1.3 metre uzunluk ve 76 milimetre çapında olan bu çok amaçlı füze helikopter, bot, kara araçları ve taşınabilir uçaksavar sistemlerden fırlatılabiliyor.Rusya, Ukrayna'ya silah yardımının bu ülkedeki krize çözüm arayışını engellediğine ve NATO ülkelerini doğrudan bu çatışmaya dahil ettiğine inanıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu dile getirmişti. Lavrov'a göre ABD ve NATO, sadece silah sevkiyatıyla değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askeri personele verilen eğitimle de çatışmaya doğrudan müdahale yapıyor. Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakerelere yardımcı olmadığını ve olumsuz bir etkisi olduğunu defalarca bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/nato-ukrayna-ordusunun-rusyaya-yonelik-saldirilarda-uzun-menzilli-fuze-kullanma-olasiligini-1087702637.html

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ingiltere, birleşik krallık, ukrayna, füze, top mermisi, askeri yardım, askeri sevkiyat, martlet, john healey, rusya, sergey lavrov, kremlin