https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/lavrovdan-abdye-rusyanin-kirmizi-cizgilerini-ciddiye-alma-cagrisi-1087642378.html
Lavrov’dan ABD’ye Rusya’nın kırmızı çizgilerini ciddiye alma çağrısı
Lavrov’dan ABD’ye Rusya’nın kırmızı çizgilerini ciddiye alma çağrısı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Rusya’nın kırmızı çizgilerinin nereden geçtiğini çok iyi bildiğine dikkat çekerek Washington’a söz konusu... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T16:02+0300
2024-09-04T16:02+0300
2024-09-04T16:02+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gazeteci Pavel Zarubin’e ABD’nin Ukrayna’ya F-16 savaş uçakları için seyir füzeleri teslim etme planlarına ilişkin basında çıkan iddiaları yorumladı.İlgili soruyu yanıtlayan Lavrov, “Hiçbir şeye şaşırmam. Amerikalılar daha önce kendileri belirledikleri eşiği çoktan geçti. Birileri onları dürtüyor ve (Vladimir) Zelenskiy elbette bunu görüyor ve kullanıyor. Kırmızı çizgilerimizi tiye alanlar, kırmızı çizgilerimizi ciddiye almalıdır. Onların nereden geçtiklerini çok iyi biliyorlar” diye konuştu.Rus diplomat, “Demokratların Cumhuriyetçiler ile kendilerini öne çıkarma kavgasından ibaret olan güç mücadelesi takıntısı en azından şimdilik giderek gerilimin daha fazla tırmanmasına yol açıyor. Orada belli bir etkisi olan aklıselim insanların olduğuna inanıyorum. ABD’nin çıkarlarının dikkate alınacağını umuyorum” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/lavrov-japonya-kendi-sehirlerine-atilan-atom-bombalarinin-abdnin-eseri-oldugu-konusunda-sessiz-1087607217.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abd, abd seçimleri, kırmızı çizgi, ukrayna, f-16, füze, kırmızı çizgi
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abd, abd seçimleri, kırmızı çizgi, ukrayna, f-16, füze, kırmızı çizgi
Lavrov’dan ABD’ye Rusya’nın kırmızı çizgilerini ciddiye alma çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Rusya’nın kırmızı çizgilerinin nereden geçtiğini çok iyi bildiğine dikkat çekerek Washington’a söz konusu çizgileri ciddiye alması çağrısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gazeteci Pavel Zarubin’e ABD’nin Ukrayna’ya F-16 savaş uçakları için seyir füzeleri teslim etme planlarına ilişkin basında çıkan iddiaları yorumladı.
İlgili soruyu yanıtlayan Lavrov, “Hiçbir şeye şaşırmam. Amerikalılar daha önce kendileri belirledikleri eşiği çoktan geçti. Birileri onları dürtüyor ve (Vladimir) Zelenskiy elbette bunu görüyor ve kullanıyor. Kırmızı çizgilerimizi tiye alanlar, kırmızı çizgilerimizi ciddiye almalıdır. Onların nereden geçtiklerini çok iyi biliyorlar” diye konuştu.
Rus diplomat, “Demokratların Cumhuriyetçiler ile kendilerini öne çıkarma kavgasından ibaret olan güç mücadelesi takıntısı en azından şimdilik giderek gerilimin daha fazla tırmanmasına yol açıyor. Orada belli bir etkisi olan aklıselim insanların olduğuna inanıyorum. ABD’nin çıkarlarının dikkate alınacağını umuyorum” ifadelerini kullandı.