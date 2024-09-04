https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/lavrovdan-abdye-rusyanin-kirmizi-cizgilerini-ciddiye-alma-cagrisi-1087642378.html

Lavrov’dan ABD’ye Rusya’nın kırmızı çizgilerini ciddiye alma çağrısı

Lavrov’dan ABD’ye Rusya’nın kırmızı çizgilerini ciddiye alma çağrısı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Rusya’nın kırmızı çizgilerinin nereden geçtiğini çok iyi bildiğine dikkat çekerek Washington’a söz konusu... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T16:02+0300

2024-09-04T16:02+0300

2024-09-04T16:02+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gazeteci Pavel Zarubin’e ABD’nin Ukrayna’ya F-16 savaş uçakları için seyir füzeleri teslim etme planlarına ilişkin basında çıkan iddiaları yorumladı.İlgili soruyu yanıtlayan Lavrov, “Hiçbir şeye şaşırmam. Amerikalılar daha önce kendileri belirledikleri eşiği çoktan geçti. Birileri onları dürtüyor ve (Vladimir) Zelenskiy elbette bunu görüyor ve kullanıyor. Kırmızı çizgilerimizi tiye alanlar, kırmızı çizgilerimizi ciddiye almalıdır. Onların nereden geçtiklerini çok iyi biliyorlar” diye konuştu.Rus diplomat, “Demokratların Cumhuriyetçiler ile kendilerini öne çıkarma kavgasından ibaret olan güç mücadelesi takıntısı en azından şimdilik giderek gerilimin daha fazla tırmanmasına yol açıyor. Orada belli bir etkisi olan aklıselim insanların olduğuna inanıyorum. ABD’nin çıkarlarının dikkate alınacağını umuyorum” ifadelerini kullandı.

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