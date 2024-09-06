https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/peskov-rusyanin-abd-secimlerine-mudahale-ettigi-yonundeki-iddialar-sacmalik-1087747932.html

Peskov: Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddialar saçmalık

Peskov: Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddialar saçmalık

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD seçimlerine asla müdahale etmediğini belirterek, bu yöndeki iddiaları saçmalık olarak nitelendirdi. 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T18:29+0300

2024-09-06T18:29+0300

2024-09-06T18:29+0300

dünya

dmitriy peskov

kremlin

washington post

abd

seçimlere müdahale

iddia

abd hazine bakanlığı

margarita simonyan

rossiya segodnya

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Washington Post’a demeç veren Peskov, ABD'nin Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddiasını saçma olarak nitelendirerek, Moskova'nın asla böyle bir müdahalesinin olmadığını söyledi.Peskov, “Bu, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale etmekle suçlandığı ilk sefer değil. Elbette bu saçmalık. Hiçbir müdahalemiz söz konusu değil” dedi.ABD Hazine Bakanlığı 4 Eylül’de, Rossiya Segodnya medya grubu, RIA Novosti, RT, Sputnik ve Ruptly'ye karşı kısıtlayıcı tedbirler getirildiğini açıklamıştı. Yeni yaptırımlar Rossiya Segodnya ve RT medya grubunun genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan ve kanalın bir dizi üst düzey yöneticisini de kapsıyor.ABD Dışişleri Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşlarının çalışma koşullarını sıkılaştırarak statülerini ‘yabancı misyon’ olarak tanımlamıştı. Yabancı Misyon Yasası gereğince, bu kuruluşların ABD’de çalışan personelleri ve mal varlıkları hakkında kuruma bilgi vermeleri gerekecek.ABD yetkilileri ayrıca ‘Kremlin destekli' medya kuruluşları adına hareket ettiği iddia edilen kişilere vize verilmesini sınırlayan yeni bir politika uygulanacağını açıklamıştı.ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, bu yaptırımların belli Rus gazetecilere değil, kısıtlamalara tabi kuruluşların ‘yasadışı faaliyetlerde bulunan’ çalışanlarına yönelik olduğunu belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/abdli-medya-kuruluslari-tekrar-rus-medyasini-hedef-aldi-sagci-insanlar-bilmeden-rusyayi-destekliyor-1087716371.html

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dmitriy peskov, kremlin, washington post, abd, seçimlere müdahale, iddia, abd hazine bakanlığı, margarita simonyan, rossiya segodnya, abd dışişleri bakanlığı