https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/peskov-rusyanin-abd-secimlerine-mudahale-ettigi-yonundeki-iddialar-sacmalik-1087747932.html
Peskov: Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddialar saçmalık
Peskov: Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddialar saçmalık
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD seçimlerine asla müdahale etmediğini belirterek, bu yöndeki iddiaları saçmalık olarak nitelendirdi. 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T18:29+0300
2024-09-06T18:29+0300
2024-09-06T18:29+0300
dünya
dmitriy peskov
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washington post
abd
seçimlere müdahale
iddia
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margarita simonyan
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Washington Post’a demeç veren Peskov, ABD'nin Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddiasını saçma olarak nitelendirerek, Moskova'nın asla böyle bir müdahalesinin olmadığını söyledi.Peskov, “Bu, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale etmekle suçlandığı ilk sefer değil. Elbette bu saçmalık. Hiçbir müdahalemiz söz konusu değil” dedi.ABD Hazine Bakanlığı 4 Eylül’de, Rossiya Segodnya medya grubu, RIA Novosti, RT, Sputnik ve Ruptly'ye karşı kısıtlayıcı tedbirler getirildiğini açıklamıştı. Yeni yaptırımlar Rossiya Segodnya ve RT medya grubunun genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan ve kanalın bir dizi üst düzey yöneticisini de kapsıyor.ABD Dışişleri Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşlarının çalışma koşullarını sıkılaştırarak statülerini ‘yabancı misyon’ olarak tanımlamıştı. Yabancı Misyon Yasası gereğince, bu kuruluşların ABD’de çalışan personelleri ve mal varlıkları hakkında kuruma bilgi vermeleri gerekecek.ABD yetkilileri ayrıca ‘Kremlin destekli' medya kuruluşları adına hareket ettiği iddia edilen kişilere vize verilmesini sınırlayan yeni bir politika uygulanacağını açıklamıştı.ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, bu yaptırımların belli Rus gazetecilere değil, kısıtlamalara tabi kuruluşların ‘yasadışı faaliyetlerde bulunan’ çalışanlarına yönelik olduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/abdli-medya-kuruluslari-tekrar-rus-medyasini-hedef-aldi-sagci-insanlar-bilmeden-rusyayi-destekliyor-1087716371.html
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dmitriy peskov, kremlin, washington post, abd, seçimlere müdahale, iddia, abd hazine bakanlığı, margarita simonyan, rossiya segodnya, abd dışişleri bakanlığı
dmitriy peskov, kremlin, washington post, abd, seçimlere müdahale, iddia, abd hazine bakanlığı, margarita simonyan, rossiya segodnya, abd dışişleri bakanlığı
Peskov: Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddialar saçmalık
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD seçimlerine asla müdahale etmediğini belirterek, bu yöndeki iddiaları saçmalık olarak nitelendirdi.
Washington Post’a demeç veren Peskov, ABD'nin Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddiasını saçma olarak nitelendirerek, Moskova'nın asla böyle bir müdahalesinin olmadığını söyledi.
Peskov, “Bu, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale etmekle suçlandığı ilk sefer değil. Elbette bu saçmalık. Hiçbir müdahalemiz söz konusu değil” dedi.
ABD Hazine Bakanlığı 4 Eylül’de, Rossiya Segodnya medya grubu, RIA Novosti, RT, Sputnik ve Ruptly'ye karşı kısıtlayıcı tedbirler getirildiğini açıklamıştı. Yeni yaptırımlar Rossiya Segodnya ve RT medya grubunun genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan ve kanalın bir dizi üst düzey yöneticisini de kapsıyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşlarının çalışma koşullarını sıkılaştırarak statülerini ‘yabancı misyon’ olarak tanımlamıştı. Yabancı Misyon Yasası gereğince, bu kuruluşların ABD’de çalışan personelleri ve mal varlıkları hakkında kuruma bilgi vermeleri gerekecek.
ABD yetkilileri ayrıca ‘Kremlin destekli' medya kuruluşları adına hareket ettiği iddia edilen kişilere vize verilmesini sınırlayan yeni bir politika uygulanacağını açıklamıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, bu yaptırımların belli Rus gazetecilere değil, kısıtlamalara tabi kuruluşların ‘yasadışı faaliyetlerde bulunan’ çalışanlarına yönelik olduğunu belirtmişti.