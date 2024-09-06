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ABD yine Rus medyasını hedef almaya başladı: 'Yalanlar ısıtılıp tekrardan gündeme getiriliyor'
ABD yine Rus medyasını hedef almaya başladı: 'Yalanlar ısıtılıp tekrardan gündeme getiriliyor'
Sputnik Türkiye
ABD, yakın zamanda Rossiya Segodnya medya grubu içinde bulunan ve tüm dünyada takip edilen Sputnik, RT, RIA Novosti, Ruptly gibi kurumlara karşı yeni bir... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T13:04+0300
2024-09-06T13:43+0300
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sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan
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ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimler yaklaşırken ABD Hazine Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubu içindeki RIA Novosti, RT, Sputnik ve Ruptly gibi kurumlara karşı yeni bir yaptırım paketi açıkladı. Buna karşın ise Rusya, misilleme yapacağını söyleyerek ABD'li medya kuruluşlarına yaptırım uygulayacağını açıkladı. Şimdi ise tekrar, Batı medyası ABD seçimlerine 'Rus müdahalesiyle 'ilgili yeni iddialar ortaya atarak bir kargaşa yaratmaya çalışıyor. Yaptırımlar ardından da Batılı ana akım medyanın önde gelen kurumları, bir gün içerisinde onlarca haber yaparak iddialar ortaya attı. Sputnik, Batı medyasının son dönemdeki 'herkesi suçlayarak' oluşturduğu metinleri gün yüzüne çıkardı. Sürekli basın özgürlüğünü ve demokrasiyi desteklediğini vurgulayan ABD, Rus medyasını ‘Moskova’nın 2024 ABD başkanlık seçimlerine yönelik kötü niyetli etkilerini azaltmak’ gibi bir söylem ile yaptırımlara girişti. İddialar, 2016’daki ‘Russian-gate’ komplo teorisiyle bir déjà vu hissi uyandırıyor.O dönemde de Donald Trump’a karşı seçimi kaybeden Hillary Clinton, başarısızlığını Rusya’nın üzerine atmaya deneyip yenilgiyi kabul etmemişti. Bugün bu yalanlar tekrardan gündeme getirildi, ısıtıldı ve ABD halkına sunuldu. Batılı medya kuruluşları ise, manşetlerden anlaşılacağı üzere, bu durumu ‘yine’ fazlasıyla sahiplendi.Batılı medya kuruşları nasıl bir anlatı sunuyor?CNN, Moskova’nın Kızıl Meydan’ının çarpıcı bir görüntüsünü kullanarak, ‘Kremlin’in geniş kapsamlı medya kolu’ olduğu iddia ettiği Tennessee merkezli bir şirketin, ‘Rus yanlısı anlatıları kullanarak Donald Trump’ın ve Kremlin’in çıkarlarına dostça yaklaştığını düşündüğü kişileri desteklemesi' için makaleler yazdığını iddia etti.Washington Post ise Donald Trump’ın bir fotoğrafı ile kamuoyunda etkili sağcı muhafazakar kişilerin ‘gizli bir Rus etki operasyonu için çalıştırıldığını’ iddia eden bir manşetle haberi verdi. Milyonlarca takipçisi olan habersiz ‘büyük oyuncuların’ bir Rus etki operasyonu için bir paravan şirket olan organizasyonların safına katıldıkları söylendi. Newsweek de benzer iddiaları dile getirerek, Rusya’yı bir kez daha ABD başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçladı. Gazete, ‘seçimlere müdahale edilecek’ yalanı ile başlatılan korkunun 2016 yılından beri devam ettiğini ve Beyaz Saray’ın ‘özellikle Moskova ve ortakları tarafından yayılan yanlış bilgi ve sahte haberlerle mücadelede daha bilinçli bir yaklaşım benimseyeceğini’ öngördü.Associated Press haber ajansı da, sosyal medyadaki etkili kişilerin ‘Rusya’nın 2024 ABD seçimlerine yönelik etki operasyonuna yardımcı olmak için kandırıldığını’ iddia etti.İngiltere’nin Daily Mail gazetesi, Rusya’nın ‘gizli geniş çaplı 10 milyon dolarlık medya projesi’ için çalıştırılan, ‘kamuoyunda tanınan fakat Ruslar tarafından kandırılmış’ diyerek açıkladığı bir üslup kullandı. Gazete bir paravan şirket tarafından kullanılan bu kişilerin, Kremlin’in ‘ABD içindeki bölünmeleri büyütme konusundaki çıkarlarıyla uyumlu’ videolar üretmek için yüzbinlerce dolar kazandığını iddia etti.Wall Street Journal da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘propaganda çabalarına doğrudan dahil olduğunu’ iddia etti. Biden yönetiminin Kremlin’i ‘yaklaşan ABD başkanlık seçimlerini etkilemek ve Ukrayna’ya verilen uluslararası desteği zayıflatmak için gizli bir kampanya düzenlemekle’ suçladığını belirtti.Reuters, Moskova’daki Kızıl Meydan yakınlarında RT’nin araçlarının yer aldığı bir görüntü altında, her zaman duyulan ABD söylemi ile Biden yönetiminden yetkililerin açıklamalarını aktararak, ‘Rusya’nın amacı ABD’deki siyasi bölünmeleri artırmak ve Amerikan yardımına olan kamu desteğini zayıflatmak’ olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/zaharova-abdnin-rus-medya-kuruluslarina-yaptirimlarini-inceliyoruz-gereken-yaniti-verecegiz-1087693191.html
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abd, rusya, vladimir putin, joe biden, kamala harris, sputnik, rt, russia today (rt), sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, seçim, abd başkanlık seçimleri, abd 2020 başkanlık seçimleri, 2016 abd başkanlık seçimleri, russian today
abd, rusya, vladimir putin, joe biden, kamala harris, sputnik, rt, russia today (rt), sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, seçim, abd başkanlık seçimleri, abd 2020 başkanlık seçimleri, 2016 abd başkanlık seçimleri, russian today

ABD yine Rus medyasını hedef almaya başladı: 'Yalanlar ısıtılıp tekrardan gündeme getiriliyor'

13:04 06.09.2024 (güncellendi: 13:43 06.09.2024)
Sputnik
Sputnik - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
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ABD, yakın zamanda Rossiya Segodnya medya grubu içinde bulunan ve tüm dünyada takip edilen Sputnik, RT, RIA Novosti, Ruptly gibi kurumlara karşı yeni bir yaptırım paketi açıkladı. Bu yaptırımlar ise övünçle 'basın özgürlüğüne' sahip çıkan Batılı ana akım medyalarını tarafından 'anlamsız suçlamalarla' haklı çıkarılmaya çalışıyor.
ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimler yaklaşırken ABD Hazine Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubu içindeki RIA Novosti, RT, Sputnik ve Ruptly gibi kurumlara karşı yeni bir yaptırım paketi açıkladı. Buna karşın ise Rusya, misilleme yapacağını söyleyerek ABD'li medya kuruluşlarına yaptırım uygulayacağını açıkladı. Şimdi ise tekrar, Batı medyası ABD seçimlerine 'Rus müdahalesiyle 'ilgili yeni iddialar ortaya atarak bir kargaşa yaratmaya çalışıyor.
Yaptırımlar ardından da Batılı ana akım medyanın önde gelen kurumları, bir gün içerisinde onlarca haber yaparak iddialar ortaya attı. Sputnik, Batı medyasının son dönemdeki 'herkesi suçlayarak' oluşturduğu metinleri gün yüzüne çıkardı.
Sürekli basın özgürlüğünü ve demokrasiyi desteklediğini vurgulayan ABD, Rus medyasını ‘Moskova’nın 2024 ABD başkanlık seçimlerine yönelik kötü niyetli etkilerini azaltmak’ gibi bir söylem ile yaptırımlara girişti. İddialar, 2016’daki ‘Russian-gate’ komplo teorisiyle bir déjà vu hissi uyandırıyor.
Russiagate, 2016 ABD başkanlık seçimlerinde Rusya’nın Donald Trump’ın kampanyasına yardım ettiği iddialarını kapsayan olaylar ve soruşturmalar bütünüdür. İddialar, Rus hükümetinin Demokratik Ulusal Komite’nin (DNC) e-postalarını hackleyerek, Hillary Clinton’a zarar vermek amacıyla bu bilgileri WikiLeaks’e sızdırdığı yönündedir. Olaya yönelik hiçbir gerçek kanıt bulunamamıştır.
O dönemde de Donald Trump’a karşı seçimi kaybeden Hillary Clinton, başarısızlığını Rusya’nın üzerine atmaya deneyip yenilgiyi kabul etmemişti. Bugün bu yalanlar tekrardan gündeme getirildi, ısıtıldı ve ABD halkına sunuldu. Batılı medya kuruluşları ise, manşetlerden anlaşılacağı üzere, bu durumu ‘yine’ fazlasıyla sahiplendi.

Batılı medya kuruşları nasıl bir anlatı sunuyor?

CNN, Moskova’nın Kızıl Meydan’ının çarpıcı bir görüntüsünü kullanarak, ‘Kremlin’in geniş kapsamlı medya kolu’ olduğu iddia ettiği Tennessee merkezli bir şirketin, ‘Rus yanlısı anlatıları kullanarak Donald Trump’ın ve Kremlin’in çıkarlarına dostça yaklaştığını düşündüğü kişileri desteklemesi' için makaleler yazdığını iddia etti.
CNN'in haberinin ekran görüntüsü.
CNN - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
CNN'in haberinin ekran görüntüsü.
Washington Post ise Donald Trump’ın bir fotoğrafı ile kamuoyunda etkili sağcı muhafazakar kişilerin ‘gizli bir Rus etki operasyonu için çalıştırıldığını’ iddia eden bir manşetle haberi verdi. Milyonlarca takipçisi olan habersiz ‘büyük oyuncuların’ bir Rus etki operasyonu için bir paravan şirket olan organizasyonların safına katıldıkları söylendi.
The Washington Post'un haberinin ekran görüntüsü.
Washington Post - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
The Washington Post'un haberinin ekran görüntüsü.
Newsweek de benzer iddiaları dile getirerek, Rusya’yı bir kez daha ABD başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçladı. Gazete, ‘seçimlere müdahale edilecek’ yalanı ile başlatılan korkunun 2016 yılından beri devam ettiğini ve Beyaz Saray’ın ‘özellikle Moskova ve ortakları tarafından yayılan yanlış bilgi ve sahte haberlerle mücadelede daha bilinçli bir yaklaşım benimseyeceğini’ öngördü.
Newsweek'in haberinin ekran görüntüsü.
Newsweek - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
Newsweek'in haberinin ekran görüntüsü.
Associated Press haber ajansı da, sosyal medyadaki etkili kişilerin ‘Rusya’nın 2024 ABD seçimlerine yönelik etki operasyonuna yardımcı olmak için kandırıldığını’ iddia etti.
AP'nin haberinin ekran görüntüsü.
AP - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
AP'nin haberinin ekran görüntüsü.
İngiltere’nin Daily Mail gazetesi, Rusya’nın ‘gizli geniş çaplı 10 milyon dolarlık medya projesi’ için çalıştırılan, ‘kamuoyunda tanınan fakat Ruslar tarafından kandırılmış’ diyerek açıkladığı bir üslup kullandı. Gazete bir paravan şirket tarafından kullanılan bu kişilerin, Kremlin’in ‘ABD içindeki bölünmeleri büyütme konusundaki çıkarlarıyla uyumlu’ videolar üretmek için yüzbinlerce dolar kazandığını iddia etti.
Daily Mail Online'nın haberinin ekran görüntüsü.
Daily Mail Online - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
Daily Mail Online'nın haberinin ekran görüntüsü.
Wall Street Journal da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘propaganda çabalarına doğrudan dahil olduğunu’ iddia etti. Biden yönetiminin Kremlin’i ‘yaklaşan ABD başkanlık seçimlerini etkilemek ve Ukrayna’ya verilen uluslararası desteği zayıflatmak için gizli bir kampanya düzenlemekle’ suçladığını belirtti.
The Wall Street Journal'ın haberinin ekran görüntüsü
WALL STREET - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
The Wall Street Journal'ın haberinin ekran görüntüsü
Reuters, Moskova’daki Kızıl Meydan yakınlarında RT’nin araçlarının yer aldığı bir görüntü altında, her zaman duyulan ABD söylemi ile Biden yönetiminden yetkililerin açıklamalarını aktararak, ‘Rusya’nın amacı ABD’deki siyasi bölünmeleri artırmak ve Amerikan yardımına olan kamu desteğini zayıflatmak’ olduğunu belirtti.
Reuters haberinin ekran görüntüsü.
Reuters - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
Reuters haberinin ekran görüntüsü.
Мария Захарова - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
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Zaharova: ABD'nin Rus medya kuruluşlarına yaptırımlarını inceliyoruz, gereken yanıtı vereceğiz
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