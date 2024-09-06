https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/milli-hizli-tren-2025de-raya-inecek-saatte-225-km-hiza-ulasacak-1087721343.html
Milli hızlı tren 2025'te 'raya' inecek, saatte 225 km hıza ulaşacak
Milli hızlı tren 2025'te 'raya' inecek, saatte 225 km hıza ulaşacak
Sputnik Türkiye
Yerli hızlı trenin tasarım çalışmalarında sona gelindi. Fabrika statik testlerinin tamamlanmasının ardından 2025'te raylara indirilerek dinamik yol testleri... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T11:20+0300
2024-09-06T11:20+0300
2024-09-06T11:29+0300
türkiye
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
abdulkadir uraloğlu
hızlı tren hattı
hızlı tren
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Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen hızlı trenlerin yüksek konforlu olarak tasarlandığını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Hızlı Tren Projesi’nde tasarım süreçlerinde sona yaklaştıklarını söyledi.Saatte 225 km hıza ulaşacakBakan Uraloğlu, trenlerin üretim aşamasında son teknoloji donanımlarla üretildiğini belirterek, “Kapı ve bölme duvarlara entegre hayalet ekran teknolojisi, temassız hızlı şarj istasyonlu katlanır masalar, konforlu deri ve kumaş koltuk tasarımı, bistro alanında 3 boyutlu hayalet ekran teknolojisi, endirekt aydınlatma sistemli, ferah iç tasarımı ile yolculara maksimum konfor sunacak” diye konuştu.Tübitak-Rute ile birlikte ortak olarak geliştirilen ‘Milli Cer Sistemi ve Tren Kontrol Yönetim Sistemi’nin Hızlı Tren projesinde kullanılacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, bu sayede tren setini oluşturan kritik alt bileşenlerin de yerli ve milli imkanlarla üretildiğine dikkat çekti.Uluslararası standartlara uygun yürütülen bir projeUluslararası standartlara uygun olarak yürütülen projemizin tüm tasarım süreçlerinin tamamlanmasının ardından 2024 yılının son çeyreğinde montaj aşamasına geçileceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, Milli Hızlı Tren Projesinde fabrika statik testlerin tamamlanması ile birlikte 2025 yılının son çeyreğinde hızlı treni raylara indirerek dinamik yol testlerine başlamayı planladıklarını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/bakan-abdulkadir-uraloglu-yeni-yht-hatti-icin-tarih-belirlendi-1087205425.html
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, hızlı tren hattı, hızlı tren
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, hızlı tren hattı, hızlı tren
Milli hızlı tren 2025'te 'raya' inecek, saatte 225 km hıza ulaşacak
11:20 06.09.2024 (güncellendi: 11:29 06.09.2024)
Yerli hızlı trenin tasarım çalışmalarında sona gelindi. Fabrika statik testlerinin tamamlanmasının ardından 2025'te raylara indirilerek dinamik yol testleri başlayacak.
Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen hızlı trenlerin yüksek konforlu olarak tasarlandığını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Hızlı Tren Projesi’nde tasarım süreçlerinde sona yaklaştıklarını söyledi.
Saatte 225 km hıza ulaşacak
Milli Elektrikli Tren Setleri ile 27 Mayıs 2023 tarihinde yolcu seferlerini başlattıklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu, “Milli Elektrikli Trenimizden sonra Milli Hızlı Trenimizi de yapıyoruz. Türasaş tarafından üretilecek hızlı trenimiz saate 225 km hıza ulaşacak. Her bir sette toplamda 584 kişilik yolcu kapasitesine sahip 8 adet vagon bulunacak” şeklinde konuştu.
Bakan Uraloğlu, trenlerin üretim aşamasında son teknoloji donanımlarla üretildiğini belirterek, “Kapı ve bölme duvarlara entegre hayalet ekran teknolojisi, temassız hızlı şarj istasyonlu katlanır masalar, konforlu deri ve kumaş koltuk tasarımı, bistro alanında 3 boyutlu hayalet ekran teknolojisi, endirekt aydınlatma sistemli, ferah iç tasarımı ile yolculara maksimum konfor sunacak” diye konuştu.
Tübitak-Rute ile birlikte ortak olarak geliştirilen ‘Milli Cer Sistemi ve Tren Kontrol Yönetim Sistemi’nin Hızlı Tren projesinde kullanılacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, bu sayede tren setini oluşturan kritik alt bileşenlerin de yerli ve milli imkanlarla üretildiğine dikkat çekti.
Uluslararası standartlara uygun yürütülen bir proje
Uluslararası standartlara uygun olarak yürütülen projemizin tüm tasarım süreçlerinin tamamlanmasının ardından 2024 yılının son çeyreğinde montaj aşamasına geçileceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, Milli Hızlı Tren Projesinde fabrika statik testlerin tamamlanması ile birlikte 2025 yılının son çeyreğinde hızlı treni raylara indirerek dinamik yol testlerine başlamayı planladıklarını söyledi.