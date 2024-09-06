https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/milli-hizli-tren-2025de-raya-inecek-saatte-225-km-hiza-ulasacak-1087721343.html

Milli hızlı tren 2025'te 'raya' inecek, saatte 225 km hıza ulaşacak

Milli hızlı tren 2025'te 'raya' inecek, saatte 225 km hıza ulaşacak

Sputnik Türkiye

Yerli hızlı trenin tasarım çalışmalarında sona gelindi. Fabrika statik testlerinin tamamlanmasının ardından 2025'te raylara indirilerek dinamik yol testleri... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T11:20+0300

2024-09-06T11:20+0300

2024-09-06T11:29+0300

türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

hızlı tren hattı

hızlı tren

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Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen hızlı trenlerin yüksek konforlu olarak tasarlandığını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Hızlı Tren Projesi’nde tasarım süreçlerinde sona yaklaştıklarını söyledi.Saatte 225 km hıza ulaşacakBakan Uraloğlu, trenlerin üretim aşamasında son teknoloji donanımlarla üretildiğini belirterek, “Kapı ve bölme duvarlara entegre hayalet ekran teknolojisi, temassız hızlı şarj istasyonlu katlanır masalar, konforlu deri ve kumaş koltuk tasarımı, bistro alanında 3 boyutlu hayalet ekran teknolojisi, endirekt aydınlatma sistemli, ferah iç tasarımı ile yolculara maksimum konfor sunacak” diye konuştu.Tübitak-Rute ile birlikte ortak olarak geliştirilen ‘Milli Cer Sistemi ve Tren Kontrol Yönetim Sistemi’nin Hızlı Tren projesinde kullanılacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, bu sayede tren setini oluşturan kritik alt bileşenlerin de yerli ve milli imkanlarla üretildiğine dikkat çekti.Uluslararası standartlara uygun yürütülen bir projeUluslararası standartlara uygun olarak yürütülen projemizin tüm tasarım süreçlerinin tamamlanmasının ardından 2024 yılının son çeyreğinde montaj aşamasına geçileceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, Milli Hızlı Tren Projesinde fabrika statik testlerin tamamlanması ile birlikte 2025 yılının son çeyreğinde hızlı treni raylara indirerek dinamik yol testlerine başlamayı planladıklarını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/bakan-abdulkadir-uraloglu-yeni-yht-hatti-icin-tarih-belirlendi-1087205425.html

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Sputnik Türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, hızlı tren hattı, hızlı tren